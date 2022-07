Heroes of Might and Magic II 0.9.17 llega con mejoras de audio y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 0.9.17, versión en la cual se destacan las mejoras de audio en el juego, asi como tambien mejoras generales a la AI, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.17

En esta nueva versión que se presenta se han realizado algunos cambios en relación a la música MIDI, ya que se eliminaron los retrasos al reproducir canciones MIDI durante la partida, ademas de que se realizaron optimizaciones para mejorar la calidad de la música y MIDI.

Otros de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que se soluciona el caso en el que los sonidos del mapa de aventura aún se reproducen al abrir el menú principal, ademas de que la IA recibió mejoras, pues ahora puede mantener algunas criaturas en reserva para la defensa del castillo, asi como tambien que se mejoró la habilidad especial Genie al 20% como se hace en el juego original y se corrigen los mensajes de registro durante la batalla.

Tambien dentro de los cambios relacionados a la AI se menciona que se ha agregado un nuevo rol para los héroes de IA: el mensajero, se ha optimizado el uso de hechizos de IA en el mapa de aventuras, asi como tambien se ha mejorado la lógica de la IA para defender los castillos y se ha mejorado el uso del hechizo en Adventure Map por AI

Ademas de ello, tambien se destaca el nuevo sonido para el objeto en el mapa «Foundry», tomado de los recursos no utilizados del juego original, tambien se cambiaron los colores de algunas ventanas de la interfaz de usuario para que coincidan con el esquema de color «malvado» y se ha añadido nuevos algoritmos para proteger castillos y ciudades.

Mientras que por la parte de las soluciones de errores se menciona que se han solucionado los posibles problemas de sincronización para la reproducción de audio, asi como tambien se han corregido los posibles bloqueos durante la reproducción de sonido tambien de la evaluación de la distancia durante el Scouting y se corrige la lógica inválida cuando los monstruos neutrales cuyo número se estableció en el Editor no crecían en absoluto.

De los demás cambios que se destacan de la nueva versión:

AI dejó de contratar héroes innecesarios innecesariamente.

Ahora puedes reasignar «teclas de acceso rápido» en el juego.

permitir reasignar teclas de acceso rápido dentro del juego para añadir el equipo de The Price of Loyalty a los créditos

mostrar una ventana que indica acerca de los archivos de video que faltan para las campañas

arreglar la clase de un héroe llamado Joseph

corrige la sombra adicional que se dibuja para el cuadro de diálogo Hero Screen en altas resoluciones

alinear la posición del cuadro de diálogo Opciones de archivo

corregir el parpadeo del botón de la ventana de campaña

corrige la columna faltante de píxeles en la ventana de información del escenario del mapa

actualizar la traducción al francés

permitir diferentes traducciones de «Red Tower»

implementar el rol de héroe de mensajería AI para una mejor logística

corrige la visualización de recursos negativos en el diálogo

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.