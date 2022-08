Heroes of Might and Magic II 0.9.18 llega con mejoras y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 0.9.18, versión en la cual se destacan un nuevo sistema de renderizado para objetos, asi como las mejoras de audio, correcciones de errores y más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.18

En esta nueva versión que se presenta se destaca que el código responsable de la reproducción MIDI se ha rediseñado y ahora permite que las composiciones continúen desde donde se quedaron, ademas de que se corrigió el retraso de algunos sonidos.

Otro de los cambios que se destaca es que se ha implementado un nuevo sistema de renderizado para objetos en el mapa de aventuras que solucionó diversos problemas de renderizado que se presentaban durante las partidas, ya que por ejemplo se arreglaron las sombras que faltan en las flechas de la ruta cuando están en el borde de la pantalla, asi como tambien que ahora ya se renderizan los agujeros de excavación correctos para terrenos asi como tambien ya se renderiza correctamente los árboles y el aserradero.

Ademas de ello también podremos encontrar en esta nueva versión que se añadió una animación de desvanecimiento de monstruos cuando tanto los monstruos errantes como el héroe están muriendo después de una batalla

Tambien se destaca que se corrigió la lógica de colocar criaturas en batalla y generarlas en objetos visitados en el mapa, asi como también que se acelera la representación del área del minimapa y se corrige la animación incorrecta del desvanecimiento del barco junto con el arreglo fuera de vista la representación de barcos, héroes y las condiciones de excavación de Ultimate Artifact.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

La habilidad «Diplomacia» ahora funciona completamente, como en el original.

No dibuje objetos sobre el borde del mapa si están en la niebla

arregla los casos en los que los barcos se desplazan cuando un héroe los aborda

arreglar Fuente que se muestra sobre un héroe en movimiento, no debajo

corrige ciertas sombras de objetos que son demasiado oscuros

arreglar los casos en los que la bandera del héroe no se mostraba correctamente cuando un héroe se para cerca de un objeto alto

arreglar los casos en que algunas partes de los héroes se muestran sobre otros objetos

arregla los monstruos que se muestran sobre las montañas

dibuja una bandera sobre el objeto Magic Garden

dibuja decoraciones de Adventure Map de la misma manera que en el juego original

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.