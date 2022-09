Heroes of Might and Magic II 0.9.19 llega con poco mas de 30 correcciones

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión Heroes of Might and Magic II 0.9.19, versión que incorpora diversas correcciones en la AI, asi como tambien mejoras y optimizaciones en general.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.19

En esta nueva versión que se presenta, se destaca que se han mejorado bastante los algoritmos de IA tanto para evaluar y usar artefactos, asi como tambien para arreglar el renderizado de héroe en movimiento, tambien para el inicio correcto de recursos para jugadores de IA, hacer que la evaluación de artefactos para IA sea más granular y agregar selección de dificultad para campañas.

Otro de los cambios que se destaca es que se agregó una selección de criaturas usando botones de flecha para la transferencia de prioridad entre héroes, asi como tambien que se agregó la capacidad de finalizar instantáneamente la batalla en modo automático presionando el botón Q.

Ademas de ello, tambien se destaca que sé implementó la generación de texto en los botones para crear nuevos elementos de interfaz en el juego, ademas de que se proporciona una opción de dificultad para pasar las campañas originales.

Se arregló el renderizado de Mine Guardians, asi como tambien se realizó una optimización para la representación del minimapa.

Por la parte de las correcciones se mencionan las realizadas en un posible bloqueo en la ventana de la interfaz de usuario, en la representación del castillo en el minimapa, en las condiciones de colocación de Ultimate Artifact, en la representación de las ciudades para el hechizo «Ver ciudades» y en la representación de objetos altos.

De los demás cambios que se realizaron en esta nueva versión:

agregar cuadros de diálogo emergentes para los botones de Well

generar el botón MIN basado en la fuente recién agregada

arregla a los héroes de IA que se mueven constantemente cuando no tienen nada que hacer

actualizar la traducción al polaco

implementar algunas mejoras al intercambiar un ejército entre héroes

corrige la representación incorrecta de algunos íconos en las ventanas de la campaña The Price of Loyalty

hacer que la opción «Mostrar penalización de terreno» sea la opción predeterminada

acelerar la búsqueda de archivos en sistemas de archivos que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.