Heroes of Might and Magic II 1.0.11 llega solucionando más de 30 problemas, mejoras y mas

fheroes2 es una recreación del motor de juego Heroes of Might and Magic II

Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.11, versión en la cual se ha mejorado la lógica de la IA, asi como también mejoras en la edición móvil y diversas mejoras en general.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.11

En esta nueva versión que se presenta se destacan las mejoras en la lógica de la IA, pues al atacar en batalla, la IA coloca criaturas de manera que aún cubran a los tiradores enemigos cercanos, también se han mejorado las tácticas de la IA para defender a los tiradores en la batalla, asi como también que la velocidad de las animaciones de aparición y desaparición gradual para héroes controlados por IA dependa de la configuración de velocidad de la IA y se añadió la alianza del equipo de IA que falta al sexto escenario de la campaña Evil.

Otro de los cambios que se implementó en Heroes of Might and Magic II 1.0.11 es que el editor ahora cuenta con la posibilidad de colocar castillos y ciudades en el mapa de aventuras, asi como también que se ha preparado una ventana para que el editor seleccione el tipo de ciudad a colocar y pertenecer al jugador y se ha implementado la capacidad de colocar objetos de agua en el editor de mapas.

Además de ello, ahora la velocidad de animación de teletransportación o desaparición/aparición de héroes en el mapa se adapta según la velocidad de movimiento seleccionada de los héroes enemigos y se ha mejorado el modo «Batalla», en el que ahora se guardan las configuraciones seleccionadas y se ha agregado un botón de reinicio a los valores predeterminados.

También se ha desarrollado un nuevo formato de mapas y la posibilidad de guardarlos y cargarlos (el editor aún no está disponible para los usuarios) y se ha añadido una nueva ventana ampliada para seleccionar la dificultad de la campaña, que admite descripciones en todos los idiomas.

De los demás cambios que se destacan:

El campo en el modo «Batalla» se genera de forma completamente aleatoria.

Se han corregido y complementado las traducciones a todos los idiomas admitidos.

Corrección de actualización de enfoque no válida después de la batalla del héroe AI.

Se aceleró la lectura del formato del mapa original

Se arregló un fallo con el castillo superpuesto dentro de un mapa

Se añadió la lógica básica para cargar y guardar mapas a través de la interfaz de usuario del editor

Se añadió la representación de texto dentro de un ROI determinado

Evaluar adecuadamente las posibles posiciones de ataque para unidades amplias.

Gestionar correctamente los eventos del dispositivo táctil

Se añadió la capacidad de colocar objetos oceánicos dentro del editor

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben saber que existen dos maneras de instalarlo en Ubuntu, la primera de ellas es utilizando la base del juego original y la otra simplemente instalando el paquete Flatpak.

Para el caso del primer método, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O tambien pueden hacerlo con:

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

En cuanto a los que prefieren realizar la instalación del paquete flatpak, basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub io.github.ihhub.Fheroes2