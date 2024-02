Heroes of Might and Magic II 1.0.12 llega con cambios en los menús, mejoras a la IA y mas

fheroes2 es una recreación del motor de juego Heroes of Might and Magic II

La nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.12 ya fue liberada y en este lanzamiento se han implementado diversas mejoras en la IA, tales como la capacidad de tomar decisiones en los ataques, si como también la capacidad de modificar los niveles de dificultad, se han implementado cambios en los menus, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.12

En esta nueva versión que se presenta se han implementado mejoras en la IA en batalla, pues se han mejorado las tácticas defensivas de la IA durante las batallas. Se ha implementado una lógica de rendición, en diferentes niveles de dificultad y se han mejorado las decisiones y lógica de la IA en el mapa de aventura.

Además de ello, la IA ahora tiene la capacidad de capitular en determinadas situaciones, así como también la capacidad de omar decisiones informadas sobre atacar un área que toca a sus propias tropas durante una formación defensiva. La IA ataca con infantería con más fuerza si el oponente tiene superioridad en tiradores.

También se destaca que los botones en algunos menús que se adaptan al tamaño del contenido del texto, se añadió el botón CANCELAR de texto adaptado al ancho, se cambio la ventana estándar para los cuadros de diálogo Resolución, Idioma, Aventura, Archivo e Información del escenario. Se actualizaron los botones y se añadieron ventanas emergentes para ellos en el modo Solo batalla.

De los demás cambios que se destaca:

Se han aumentado y mejorado los algoritmos de prioridad y reconocimiento de mapas de los héroes de IA.

Se ha completado la inclusión de todos los objetos del mapa de aventuras que son accesibles en el editor.

Se reelaboraron los grupos de instrumentos del editor con nuevos botones y se reelaboró el panel de instrumentos, agregar interfaz malvada.

Se han actualizado varios cuadros de diálogo de la interfaz de usuario para mejorar la experiencia del jugador.

Se ha mejorado el rendimiento general del juego.

Se optimizó el uso de los hechizos Berserk e Hipnosis por parte de los héroes de IA.

Se han solucionado más de 50 problemas desde la versión anterior y se han realizado múltiples correcciones y ajustes, incluyendo mejoras en la traducción, la interfaz de usuario y la lógica del juego.

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben saber que existen dos maneras de instalarlo en Ubuntu, la primera de ellas es utilizando la base del juego original y la otra simplemente instalando el paquete Flatpak.

Para el caso del primer método, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O tambien pueden hacerlo con:

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

En cuanto a los que prefieren realizar la instalación del paquete flatpak, basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub io.github.ihhub.Fheroes2