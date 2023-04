Heroes of Might and Magic II 1.0.3 llega con mejoras y preparativos para la PlayStore

La nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.3 ya fue liberada y en esta nueva versión se han realizado cerca de 40 correcciones de errores, ademas de que añade algunas mejoras de las cuales la más importante es en la AI del mapa de aventuras y ma´s.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.3

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic II 1.0.3 se destaca que se ha mejorado el comportamiento de la IA en el mapa de aventuras ya que los algoritmos fueron optimizados para el reconocimiento de territorios ocultos y una evaluación más correcta de la importancia de los objetos y un uso más óptimo del hechizo «Portal».

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que se corrigieron problemas menores de renderizado en el mapa de aventuras y se aceleró el renderizado en sí, ademas de que el código de motor fue significativamente rediseñado para la implementación futura del editor de mapas integrado.

Ademas de ello tambien se destaca que se añadió un botón de activación del teclado virtual, asi como tambien que se han realizado los preparativos para lanzar la el juego en la PlayStore.

Por la parte de las correcciones de errores se destacan los siguientes:

Se corrigieron errores en la lógica de funcionamiento de los hechizos «Fantasma» y «Teletransporte» en batalla.

Se añadió un cuadro faltante para el cuadro de diálogo de información del héroe cuando se abre desde el cuadro de diálogo de la reunión del héroe

Mejorar la indicación de destino para el hechizo Teleport

Traducir más botones de IU dentro del juego

Corrección del comportamiento del héroe de la IA que salta sin fin mientras usas el hechizo Dimension Door

Se agrego el botón Abrir del teclado virtual a los cuadros de diálogo Guardar juego y Nombre del jugador

Se agregaron valores a las estadísticas de Moral y Suerte dentro de la descripción del artefacto

corrige la posición de renderizado del proyectil al golpear a la criatura objetivo

corrige la posición de renderizado del proyectil al golpear a la criatura objetivo Reducción de la obsesión de la IA con Wells

Optimizacion de la lógica de prioridad de objetos para que los héroes de IA prioricen ubicaciones más importantes

Eliminar el ícono de ruta después de que un héroe/barco haga un giro, no antes

Mostrar la imagen reflejada del monstruo en el orden del ejército

Mejora de la lógica de descubrimiento de niebla AI

Se arreglo un caso cuando un héroe tiene la misma habilidad secundaria pero diferentes niveles establecidos por un autor de un mapa

Se agrego el oro que falta en la descripción del edificio de la estatua y la mazmorra

Correccion del número incorrecto de fantasmas presentes en las minas abandonadas y embrujadas

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.