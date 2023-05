Heroes of Might and Magic II 1.0.4 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.4, la cual llega con diversas mejoras, correcciones de errores y sobre todo como novedad principal el soporte para la compatibilidad con resoluciones de pantalla ancha y la compatibilidad con resoluciones escaladas, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.4

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic II 1.0.4 tal y como se menciono al inicio la novedad principal es el soporte para resoluciones de pantalla ancha y asi como la actualización de la compatibilidad con resoluciones escaladas

Otro de los cambios que se destaca son las mejoras de soporte para diferentes idiomas en el teclado virtual y se ha agregado un botón para cambiar de idioma.

Ademas de ello, tambien podremos encontrar que se ha implementado la capacidad de omitir la introducción musical en la batalla haciendo clic en el botón derecho o central del mouse o presionando Esc, asi como tambien que se agregaron títulos para muchas ventanas de información en el juego y descripciones para los elementos de la interfaz de usuario.

Algunos hechizos ahora tienen una interpretación visual de su capacidad para usarse según las condiciones del juego, se mejoró el comportamiento de la IA en el mapa de aventuras relacionado con la interacción con algunos objetos y el camino de los héroes cercanos.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Corrección de la ausencia de demora después de que la criatura que anima hace una mueca y antes de hacer el siguiente movimiento

Solucion cuando no se mostraba que la ciudad o el castillo enemigo no tiene guarnición si el reino no tiene gremios de ladrones

Corrección del retraso de la animación inactiva al lanzar cualquier hechizo

Corrección de la congelación de la animación inactiva de la criatura durante el lanzamiento de hechizos Blind / Paralyze

Solucion a un problema que causaba que un héroe controlado por IA parado junto a Stone Liths bloqueara el camino de otro héroe controlado por IA parado en estos Stone Liths

Se añadieron controles para detectar recursos de datos corruptos

Se mejoro el algoritmo de estimación del valor de los recursos para la IA

Corrección de la lógica y la recompensa del objeto Daemon Cave para AI

Capacidad de cancelar la espera del final del sonido previo a la batalla

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

Debes saber que el código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.