Heroes of Might and Magic II 1.0.5 llega con mejoras en la lógica de la AI y mas

La nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.5 ya fue liberada y en esta nueva versión se integraron las correcciones realizadas en la compilación de Android para dispositivos con Android 7 e inferiores, asi como tambien las mejoras realizadas con el renderizado, correcciones en general y mas.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.5

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic II 1.0.5 dentro de los cambios más importantes se destacan los arreglos realizados con la lógica de la IA en el Mapa de aventuras, asi como tambien en las mejoraras de la estrategia defensiva del castillo, mejoras en la distribución del ejército en castillos para jugadores y el comportamiento de los héroes de IA ignorando los castillos vacíos.

Ademas de ello, tambien se destacan las mejoras realizadas en la estrategia defensiva del su castillo, los arreglos en la lógica y las pasabilidades con algunos objetos en el Mapa de aventuras

Tambien se han realizado trabajos en las mejoras de aceleración el renderizado durante las batallas, en animación para las acciones del campo de batalla y tambien el ajuste de la velocidad de animación de inactividad y bandera del campo de batalla.

Por otra parte, se menciona que se realizaron los arreglos pertinentes para la versión de Android para dispositivos Android 7 o inferiores, asi como tambien que se añadieron sombras para los botones del teclado virtual y la corrección de bloqueos para dispositivos Android debido al uso de un paquete de terceros con errores.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se añadió el parpadeo de entrada de texto y pula docenas de elementos de la interfaz de usuario

Corrección de la calificación en el texto de felicitación de la campaña en el video ganador

Se arreglo el botón Aceptar que no se vuelve a dibujar en el cuadro de diálogo de opciones de batalla

Corrección de la lógica de actualización de monstruos cuando la IA estaba desperdiciando recursos por nada

Reducción en la bonificación de crecimiento de unidades para la IA

Se arreglo un bloqueo cuando los héroes de la IA capturan una vivienda protegida por monstruos

Se arreglo la lógica de los héroes derrotados en escenarios de campaña

Corrección de la lógica de reconocer objetos custodiados por monstruos vecinos

Se acelero el renderizado del campo de batalla

Solucion en los casos con la caída del volumen de audio cuando el directorio MUSIC no está presente

Solucion en los casos en que la IA ignora algunos objetos durante la evaluación de la ruta

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben saber que existen dos maneras de instalarlo en Ubuntu, la primera de ellas es utilizando la base del juego original y la otra simplemente instalando el paquete Flatpak.

Para el caso del primer método, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

En cuanto a los que prefieren realizar la instalación del paquete flatpak, basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub io.github.ihhub.Fheroes2