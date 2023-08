Heroes of Might and Magic II 1.0.7 llega con mejoras en IA y mas

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 1.0.7, la cual llega implementado 40 correcciones de errores, asi como tambien implementado mejoras a la IA, nuevas funcionalidades y más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.7

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic II 1.0.7, se destacan las correcciones y mejoras en la lógica de la IA, por ejemplo se mejoro la IA en combate y en el mapa de aventuras, se aplico una bonificación de crecimiento de IA solo en el primer turno del jugador de IA, asi como tambien una mejorar en la lógica de búsqueda de rutas de IA con respecto a los mosaicos protegidos y vigilados.

Ademas tambien se destaca que se corrigió el manejo de eventos y el descubrimiento de niebla por parte de héroes humanos y de IA, asi como tambien que la IA de batalla debería cambiar al modo ofensivo en lugar de pasar turnos y que los héroes de la IA no deberían saber qué contiene exactamente un tesoro o un cofre marino.

Otro de los cambios que se destacan de esta nueva versión, es que ahora el administrador de guardado en dispositivos Android admite la importación/exportación de guardados, asi como tambien que se soluciono un posible fallo en la aplicación del conjunto de herramientas de Android.

Por otra parte, se destaca que el editor tiene la capacidad de colocar todo tipo de terreno usando las herramientas de pincel adecuadas (el editor aún no está disponible para los jugadores), se implementaron nuevas ventanas de configuración para el modo «Batalla» y en algunos de los nuevos elementos de la interfaz de usuario se admite cambiar texto para mejorar las opciones de localización.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Solucion a un problema cuando el héroe de IA «salta hacia atrás» durante el descubrimiento de la niebla

Los héroes de la IA no deberían saber qué contiene exactamente un tesoro o un cofre marino.

Se reelaboraron los cuadros de diálogo «seleccionar de la lista» y también hacer que se pueda hacer clic derecho en todos los elementos dentro de los cuadros de diálogo

Se añadió la capacidad de exportar e importar archivos guardados en la aplicación Android Toolset

Se arreglo el botón de información del ejército en el cuadro de diálogo para subir de nivel

Reformular varios diálogos del juego

Se añadió un cuadro de diálogo para confirmar el combate automático

Se corrigió el retraso del último cuadro del héroe después de la animación del lanzamiento del hechizo.

Aceleración de varias animaciones de hechizos durante la batalla

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben saber que existen dos maneras de instalarlo en Ubuntu, la primera de ellas es utilizando la base del juego original y la otra simplemente instalando el paquete Flatpak.

Para el caso del primer método, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O tambien pueden hacerlo con:

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio root del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

En cuanto a los que prefieren realizar la instalación del paquete flatpak, basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub io.github.ihhub.Fheroes2