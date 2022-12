Heroes of Might and Magic II 1.0 llega con version para Android y mas

Heroes of Might and Magic II acaba de alcanzar su versión 1.0 y como muchos esperarían que el salto hacia esta versión llegaría con una gran lista de cambios, la realidad es que son pocos los cambios y novedades que podremos encontrar en la nueva versión, pero, que no dejan de ser importantes y tal vez una de ellas es la preparación de una versión para Android, asi como cambios que mejoran la experiencia del usuario.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0

En esta nueva versión que se presenta del juego Heroes of Might and Magic II 1.0 se destaca que se trabajo bastante en las mejoras y optimizaciones realizadas en la representación del mapa de aventuras.

Otra de las novedades que acompañan a este nuevo lanzamiento, es que se ha preparado una versión para la plataforma Android con control de pantalla táctil y que no le pide nada a la versión para escritorio, ya que cuenta con todas las capacidades completas de juego. Adicional a ello, tambien vale la pena mencionar que se ha preparado una versión para ARM para Ubuntu.

Ademas de ello, tambien podremos encontrar que se implementó la animación original de la suerte en forma de arcoíris y se ajustó la animación de la catapulta y las criaturas en batalla, asi como tambien que se agregó un rol de explorador para los héroes de la IA y se corrigieron algunos errores en el comportamiento del mapa de aventuras.

Por otra parte, se menciona que se amplió la lista de botones en la interfaz del juego disponibles para traducciones a otros idiomas no compatibles con la versión original del juego, ademas de que se agregó la capacidad de mover el área visible del mapa de aventuras manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse.

De los demás cambios que se destacan de la nueva versión:

Nuevo modo de juego de pantalla completa que soluciona problemas cuando se ejecuta con dos monitores.

Corrección de las ubicaciones de recursos incorrectas en ciertos mapas

Ajustar la posición vertical de «batallas en el campo de batalla»

Arreglar la lógica del puente después del evento de moral

Habilitar la batalla instantánea por defecto

Optimizar el renderizado en múltiples lugares

Actualizar la traducción al noruego

Corrección la representación de una línea vacía adicional para textos específicos

Arregla la animación de inactividad de los monstruos durante la batalla

Habilitar soporte táctil para todos los dispositivos

Hacer teclas de acceso rápido separadas para lanzar hechizos de batalla y aventura

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.