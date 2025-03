Heroes of Might and Magic II 1.1.6: mejoras en mapas, intefaz, experiencia de juego y mas

La nueva versión 1.1.6 del proyecto fheroes2 ya está disponible, e incluye una serie de mejoras y correcciones significativas que llegan para mejoras la experiencia de juego y el funcionamiento del editor de mapas.

Esta actualización introduce nuevas funcionalidades, mejora la interfaz, incorpora un nuevo menú especial, introduce nuevas herramientas y sobre todo llega para resolver múltiples problemas detectados en versiones anteriores.

Mejoras de jugabilidad e interfaz

Entre las mejoras más notables, se han agregado botones para facilitar el intercambio rápido de ejércitos y artefactos, además, se ha implementado un efecto de resplandor en todos los botones del juego para mejorar la visibilidad y la estética. Otra novedad es la introducción de un menú especial que permite elegir entre una «batalla automática» o «instantánea», ofreciendo a los jugadores más opciones estratégicas.

Se han introducido nuevas opciones para el editor de mapas, incluyendo la posibilidad de cambiar entre castillo y ciudad con un solo botón, visualizar la cantidad de recursos seleccionados en una ventana emergente. Además, se han implementado ajustes en la lógica y se han corregido superposiciones de información en la interfaz.

Optimización del editor de Mapas

El editor de mapas ha recibido mejoras, tales como un nuevo menú de configuración del sistema con accesos directos para regresar al menú principal o reiniciar rápidamente el mapa actual. También se ha ampliado la funcionalidad del objeto «evento», permitiendo que los héroes ganen experiencia o aprendan habilidades secundarias al interactuar con él.

Se han implementado herramientas para mejorar la experiencia en la creación de mapas, como los nuevos botones de «deshacer» y «rehacer», que permiten recorrer el historial de cambios de manera más fluida. Ahora, al hacer clic derecho sobre un objeto en el editor, se muestra información detallada sobre sus propiedades, como la cantidad de criaturas en grupos neutrales, los nombres de los artefactos y el número total de obeliscos en el mapa.

Además, la interfaz se ha optimizado con cambios en la representación de elementos visuales y la estructura de los menús. Por ejemplo, se ha corregido un problema que eliminaba el artefacto definitivo del mapa tras ciertas acciones y se han actualizado las traducciones en múltiples idiomas, incluyendo español, francés, sueco, checo y húngaro. También se ha aumentado la longitud máxima permitida para los nombres de mapas, pasando de 17 a 50 caracteres.

Correcciones y mejoras

Desde la versión 1.1.5, se han cerrado más de 50 problemas, abordando problemas de representación y lógica en el editor y el juego. Se han solucionado errores relacionados con la visualización de menús, la actualización de interfaces y la gestión de eventos dentro del juego. Entre los cambios más destacados, se ha mejorado la representación de la moral en los ejércitos de no muertos y se ha corregido el comportamiento de la Máscara Horrible, que impedía que las unidades neutrales huyeran.

De los demás cambios que se destacan:

Optimización en la representación de la interfaz, incluyendo ajustes en el indicador de experiencia y en la visualización de banderas de minas en el mapa de aventuras.

Implementación de un sistema de «Semana de los Monstruos» determinista, ajustando su comportamiento para una mayor coherencia.

Agregados nuevos iconos y cuadros de diálogo, incluyendo un mensaje emergente al presionar el caballo inmóvil y una descripción del hechizo «Ceguera» detallando su efecto de represalia del 50%.

Mejoras específicas en la versión para Android, asegurando una gestión más eficiente de errores del sistema.

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Heroes of Might and Magic II puede ejecutarse fácilmente en Ubuntu gracias a proyectos de código abierto que permiten su compatibilidad, por lo que es posible instalarlo usando tanto emuladores como desde los repositorios de Ubuntu.

Para ello basta con ejecutar los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ihhub/fheroes2 sudo apt update sudo apt install fheroes2

Para poder jugar a fheroes2, es necesario contar con los archivos originales del juego. Estos recursos pueden instalarse de dos maneras: de forma local para cada usuario o a nivel global en el sistema.

Si prefieres una instalación por usuario, puedes consultar el manual del programa con el siguiente comando:

man fheroes2

Por otro lado, si deseas realizar una instalación para todo el sistema, puedes ubicar los archivos en la ruta /usr/share/games/fheroes2. Para facilitar este proceso, puedes utilizar la herramienta game-data-packager, que se encarga de empaquetar los datos del juego de manera adecuada.

Ejecuta el siguiente comando para generar el paquete de datos a partir de la instalación original del juego:

game-data-packager heroes2 <ruta_al_juego_original_instalado>

Una vez creado el paquete, instálalo con:

apt install ./homm2-data_<versión>_all.deb

Con estos pasos, tendrás los recursos necesarios para disfrutar de fheroes2 sin problemas.

En cuanto a los que prefieren realizar la instalación del paquete flatpak, basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub io.github.ihhub.Fheroes2