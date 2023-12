En el artículo anterior mencionamos los formatos de imágenes que suelen usarse en sitios web y definimos cuáles eran los adecuados para cada caso. Ahora comentaremos herramientas para crear imágenes web en Linux.

Como los formatos más comunes se las arreglan con El Gimp y los visores preinstalados, nos vamos a concentrar en los formatos WebP y SVG

Herramientas para crear imágenes web en Linux

WebP

El formato WebP es parte de los intentos de Google por hacerse con el dominio absoluto de la web. Admite tanto la compresión con pérdida como sin pérdida.

En los primeros tiempos de Internet, las lentas conexiones obligaban a encontrar formas de hacer que las imágenes se cargaran en forma rápida. Es entonces que se desarrollaron dos métodos:

Compresión con pérdida: El peso de la imagen se reduce eliminando la información redundante lo que afecta la calidad. De tal forma, no es un método que pueda usarse para imágenes que necesiten una resolución alta. Puede usarse para imágenes que se muestran en pantalla.

El peso de la imagen se reduce eliminando la información redundante lo que afecta la calidad. De tal forma, no es un método que pueda usarse para imágenes que necesiten una resolución alta. Puede usarse para imágenes que se muestran en pantalla. Compresión sin pérdida: En lugar de eliminar la información redundante, la compresión se obtiene mediante la utilización de algoritmos.

Las imágenes en formato WebP son hasta un 30% más pequeñas que sus contraparte PNG o JPG

Cómo crear, editar y ver imágenes en formato WebP

Al menos en Ubuntu Studio 23.10, El Gimp puede abrir, editar y guardar imágenes en formato WebP. Solo tenemos que agregar .webp al nombre del archivo y pulsar en Exportar. La ventana de opciones nos permite seleccionar si se guarda o no con pérdida y el tipo de imagen.

En general, las distribuciones basadas en KDE no tendrán mayores problemas ya que Gwenview, el visor nativo puede abrirlo sin problemas. Las distribuciones basadas en GNOME requerirán de la instalación de un paquete.

Para Ubuntu y derivadas lo hacemos con:

sudo add-apt-repository ppa:helkaluin/webp-pixbuf-loader

sudo apt update

sudo apt install webp-pixbuf-loader

En Arch Linux

sudo pacman -S webp-pixbuf-loader

Si somos usuarios de Fedora

sudo dnf install webp-pixbuf-loader

El mismo método aplica para distribuciones basadas en el escritorio XFCE.

En el caso de distribuciones que usen LxQT o Cinnamon, las imágenes deberían visualizarse sin problemas.

Conversión de imágenes usando la terminal

Hay dos comandos que nos permiten convertir desde y hacia el formato WebP. Podemos instalarlos con los siguientes comandos:

Ubuntu y derivadas

sudo apt install webp

Fedora y derivadas

sudo dnf install libwebp

Ahora contamos con las siguientes herramientas:

anim_diff – herramienta para mostrar la diferencia entre las imágenes que componen una animación.

anim_dump – herramienta de volcado de la diferencia entre imágenes de animación.

cwebp – herramienta para convertir a formato WebP

dwebp – herramienta para convertir imágenes WebP a otroos formatos.

gif2webp – herramienta para convertir las animaciones GIF a WebP

img2webp – herramienta para convertir una secuencia de imágenes en una animación WebP.

vwebp – visor de archivos WebP para la terminal.

webpinfo – Como su nombre lo indica, es útil para ver información acerca de un archivo de imagen WebP.

webpmux – herramienta de manipulación avanzada de archivos WebP

Algunos ejemplos

Para convertir desde otros formatos de archivo a WebP



cwebp -q <factor de compresión> <imagen de origen> -o <imagen_convertida.webp>

Para convertir desde WebP a otros formatos

dwebp origen.webp -o destino

Recuerda que también debes indicar el formato de archivo de la imagen de destino.

Si quieres convertir varias imágenes a WebP pega esto en la terminal

for img in *.{jpg,png,gif}; do

cwebp -q FC "$img" -o "${img%.*}.webp"

done

Donde FC se reemplaza por el factor de compresión

Recuerda que puedes ver todos los usos posibles de estos comandos escribiendo en la terminal

man nombre del comando.

Cómo dijimos en el artículo anterior, WebP tiene muchas posibilidades. Sin embargo, debes tener en cuenta que solo los navegadores más modernos pueden manejarlo. Todo es cuestión de sopesar los pros y los contras.

En el próximo artículo cumpliremos la deuda que nos queda de este, mencionar las herramientas que nos permiten manipular los archivos en formato SVG. Si no puedes esperar, prueba Inkscape.