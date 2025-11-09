Hypersomnia: Un divertido Shooter competitivo para jugar en Linux

Hace 3 meses culminamos nuestra última serie de publicaciones Gaming, es decir, sobre videojuegos FPS disponibles para Linux, siendo la última creada una dedicada al videojuego llamado World of Padman. Lo cual, consideramos fue una muy útil serie donde abordamos un total de 36 emocionantes y divertidos videojuegos de una sola categoría (Disparos en primera persona, o “FPS”, por sus siglas en inglés). Por ello, y para continuar con ese mismo espíritu de joven Gamer que vive en todos nosotros por muy grandes (adultos) que ya seamos, hoy aprovecharemos de iniciar una nueva serie de publicaciones de este tipo. Pero, ya no siguiendo una lista propia de una sola categoría, sino una interesante y llamativa lista de videojuegos disponibles para Linux alojada en GitHub, cuyo nombre es “Juegos de código abierto”. La cual, tiene muchas categorías y videojuegos mencionados, siendo el primero de la lista uno llamado Hypersomnia, por el cual, nosotros también empezaremos esta actual serie de publicaciones Gaming.

Y en caso de que nunca hayas escuchado antes de este videojuego, es importante destacar brevemente que, y según sus propios desarrolladores, el mismo te hará experimentar una emocionante e intensa sensación de juego al estilo “Counter-Striker” combinada con una dinámica frenética de juego al estilo “Hotline Miami”. Además, está diseñado de forma multiplataforma, por lo que está disponible tanto para ser jugado sobre Windows y macOS, como para Linux, y tanto de forma local como en línea.

Hypersomnia: Un divertido Shooter competitivo para jugar en Linux

Sobre el videojuego Hypersomnia

Directamente en su sitio web oficial, podemos ver de entrada una pequeña e interesante descripción:

Hypersomnia es un videojuego que te permite experimentar la intensidad de Counter-Strike combinada con la dinámica frenética de Hotline Miami. Además, está disponible para Windows, macOS y Linux (mediante un paquete AppImage). Y su descarga es rápida, debido a que pesa menos de 50 MB.

Mientras que, sobre su sección oficial dentro de la plataforma de repositorios de GitHub podemos extraer y destacar lo siguiente:

Hypersomnia está disponible en línea y se puede jugar desde 2017. Reúne en un solo juego las tácticas de Counter-Strike, la dinámica de Hotline Miami, la nostalgia del pixel art de los juegos de rol clásicos, y por si fuera poco, un editor de mapas integrado en el juego que te permite probar al instante un mapa en desarrollo con tus amigos. Actualmente, el videojuego cuenta con 24 armas de fuego únicas, 10 mapas de la comunidad y dos modos de juego: Desactivación de bombas y Juego de armas. Además, el objetivo del videojuego es convertirse en el juego de disparos de código abierto definitivo, ya que es un gran proyecto comunitario extensible y sin límites.

Por último, entre muchas otras interesantes características, es de destacarse que, es muy ligero y rápido de ejecutarse, debido a que pesa menos de 50 MB, lo que también le permite ser ejecutado sin mayores inconvenientes sobre todo tipo de ordenadores (con bajos, medios o altos recursos de hardware, y tanto viejos como modernos). También, que ha sido generado utilizando la conocida y popular librería de empaquetado de rectángulos 2D llamada rectpack2D. Y que además de poder descargarse para cualquier tipo de sistema operativo, puede ser jugado en línea sin necesidad de instalarse sobre un ordenador con solo acceder a su versión en línea.

Explora su editor de mapas en línea.

Pantallazos del videojuego

Ya sea en línea, o instalado y jugado localmente mediante su archivo AppImage o la plataforma STEAM, a continuación te mostraremos unos pantallazos del videojuego Hypersomnia para que conozcas un poco más del mismo antes de empezar a disfrutarlo:

Resumen

En resumen, «Hypersomnia» es un genial y moderno videojuego, que no solamente es divertido y emocionante por su mecánica combinada de juego, sino porque es capaz de ofrecer muchísima diversión a videojugadores de todas las edades y épocas. Sobre todo, gracias a su arena hardcore que combina una experiencia modernista tipo “eSports” con una agradable experiencia nostálgica y pixelada. Por lo que, sin duda, también lo recomendamos para disfrutar de una experiencia de juego agradable e inolvidable, solo o con amigos, en pleno año 2025. Gracias a que, es multiplataforma, y está disponible para diversos sistemas operativos basados en Linux (mediante el formato de paquetes AppImage), y mediante la plataforma de videojuegos STEAM y hasta en modo en línea, vía navegador web.

