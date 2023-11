He confesado en este venerable espacio mi absoluta inutilidad para cualquier actividad artística y mi dependencia de aplicaciones en la nube como Canva para suplir dicha carencia. De poder hacerlo, sin dudas utilizaría programas de código abierto. Uno de ellos, Inkscape, cumple 20 años.

En estas dos décadas, muchos proyectos de código abierto han desaparecido, otros sobreviven luchando contra la falta de desarrolladores o torturan a los usuarios con una documentación pobre o inexistente. Inkscape ha sabido sortear esos obstáculos.

Inkscape cumple 20 años

¿Qué son los gráficos vectoriales?

Para explicar para qué sirve Inkscape comencemos definiendo el concepto de gráficos vectoriales. Son un tipo de imagen digital que se construye a partir de componentes geométricos como arcos, segmentos y polígonos. Cada uno de ellos están definidos por conceptos expresados en forma numérica como forma, posición y color.

Al no estar definidos por pixeles como las imágenes tradicionales, sino por fórmulas matemáticas, su tamaño puede modificarse a voluntad sin perder calidad. Esto lo hace ideal para logotipos e imágenes que contienen tipografía.

Las ventajas del uso de imágenes vectoriales son:

Son escalables: Como dijimos en el párrafo anterior, el cambio de tamaño de la imagen no afecta a la calidad.

Como dijimos en el párrafo anterior, el cambio de tamaño de la imagen no afecta a la calidad. Pesan menos : Los gráficos de mapa de bit tienen que almacenar la información de cada píxel mientras que los vectoriales se expresan con fórmulas matemáticas.

: Los gráficos de mapa de bit tienen que almacenar la información de cada píxel mientras que los vectoriales se expresan con fórmulas matemáticas. Fácil modificación : Al no tener que calcular la posición de cada píxel, es más fácil mover, achicar, agrandar, editar y rotar una imagen.

: Al no tener que calcular la posición de cada píxel, es más fácil mover, achicar, agrandar, editar y rotar una imagen. Son más claros: Los gráficos vectoriales tienen bordes más nítidos que los generados por mapas de bits.

¿Qué es Inkscape?

Ahora que ya sabemos qué son los gráficos vectoriales, podemos hablar de Inkscape.

En lo personal no me gusta definir a los programas de código abierto explicándolos en función de sus alternativas privativas, me parece que les quita méritos. Por lo tanto, no voy a caer en el lugar común de presentarlo como la alternativa de código abierto a Adobe Illustrator.

Diré entonces, que se trata de un editor de gráficos vectoriales que puede utilizarse para la creación de ilustraciones artísticas y técnicas. Esto incluye la producción de dibujos animados, creación de plantillas, diseño de tipografía y trazado de todo tipo de diagramas incluyendo los de flujo.

Al ser de código abierto, Inkscape trabaja fundamentalmente con SVG, un estándar abierto creado por la W3C que también puede ser leído por Adobe Illustrator y otros populares programas de diseño.

La W3C es el consorcio internacional encargado de establecer los estándares y guiar el futuro de la web. No es de extrañar entonces, que los principales usos del formato SVG sean entonces:

Creación de elementos gráficos para sitios web como logos, iconos y botones. Infografías e ilustraciones amigables con los buscadores.

Inkscape puede exportar su trabajo a estos formatos (Además de SVG):

AI: Es el formato de gráficos vectoriales nativo de Adobe Illustrator.

Es el formato de gráficos vectoriales nativo de Adobe Illustrator. PS: Formato de archivo para la impresión de documentos compatible con la mayoría de las impresoras.

Formato de archivo para la impresión de documentos compatible con la mayoría de las impresoras. EPS: F ormato de archivo vectorial que incluye instrucciones en Postscript, Es ideal para imprimir imágenes en alta resolución.

ormato de archivo vectorial que incluye instrucciones en Postscript, Es ideal para imprimir imágenes en alta resolución. PDF: Formato para la creación, edición y visualización de documentos independiente de dispositivo o tamaño de pantalla.

Formato para la creación, edición y visualización de documentos independiente de dispositivo o tamaño de pantalla. PNG: Formato de archivo para imágenes de alta calidad y poco peso. Admite el uso de transparencias.

Instalación

Inkscape está disponible para Linux, Windows y Mac. En el caso de Linux se puede encontrar en los repositorios, en formato Appimage y en la tienda Snap y Flatpak.

La forma de conseguir la versión más actual es:

Ubuntu y derivados

sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable

sudo apt install Inkscape

FlatHub



flatpak install flathub org.inkscape.Inkscape

Tienda de Snap