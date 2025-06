Aunque actualmente LibreOffice es muy buena suite ofimática, existen casos en los que un usuario tiene que usar Microsoft Office y Libreoffice, algo que a la larga da problemas con ciertas incompatibilidades. Esto se puede solucionar usando Microsoft Office para Ubuntu y sin utilizar para ello WINE.

Hace cerca de una década, Microsoft sacó la versión de Microsoft Office vía web, algo que desde entonces se puede utilizar en cualquier sistema operativo. Y si encima este sistema operativo funciona bien con tecnologías web como Ubuntu, la instalación y ejecución sencilla. Así, se creó un paquete DEB que instala en Ubuntu las webapps de Microsoft Office, OneNote y Powepoint incluidas. Una vez instaladas, sólo necesitaremos una cuenta de Outlook para que podamos hacer funcionar el Office de siempre en Ubuntu. Insistiendo, claro está, en que son aplicaciones web.

Por qué instalar Microsoft Office para Ubuntu

Hasta que no nos pasa no pensamos en ello. Resumiendo, usaremos Microsoft Office para Ubuntu por su compatibilidad. Hay ocasiones en las que nos piden un documento de Word, y cuando preguntamos si les viene igual de bien si se lo pasamos en .odt o en un .docx de LibreOffice, nos dicen que no. Y tienen sus razones. La compatibilidad entre el Office de Microsoft y LibreOffice no es total, y es posible e incluso probable que si le pasamos un documento del segundo haya algo que no termina de mostrarse igual en el primero.

Así que merece la pena usar LibreOffice siempre que podamos, pero «ir a morir» a Microsoft Office cuando no.

Instalación fácil de Microsoft Office para Ubuntu

Ubuntu nos permite instalar los paquetes dEB de dos formas, una de manera fácil y otra un poco más complicada, pero nada difícil. Para el método fácil, haremos lo siguiente:

Nos descargamos el paquete DEB de Office para Ubuntu desde aquí. Una vez descargado, hacemos doble click sobre él y comenzará el asistente de instalación.

Si tenéis la última versión de Ubuntu, es posible que el sistema os dirá que el paquete es de mala calidad, pero lo ignoráis y seguís con la instalación. Una vez concluida, nos vamos al dash y buscamos cualquier app que queramos usar como Microsoft Word, Excel o Powerpoint.

Instalación desde la Terminal

Este método de instalar Office para Ubuntu es casi igual que el anterior pero a base de utilizar la terminal, así que una vez que hemos descargado el paquete anterior, abrimos la terminal y escribimos:

cd /Downloads- sudo dpkg -i microsoft_online_apps.deb

Tras esto comenzará la instalación del paquete y a continuación tendremos en el dash los accesos directos de las aplicaciones web de Microsoft Office.

Alternativa para usar Microsoft Office para Ubuntu

Actualmente hay al menos una alternativa de Microsoft Office para Ubuntu. Se trata de un paquete snap llamado Office365WebDesktop , y su instalación pasa por abrir el Centro de Aplicaciones, buscar el paquete e instalarlo. Si se prefiere, se puede abrir un terminal y escribir

sudo snap install office365webdesktop --beta

Una vez instalado, aparecerá un sólo icono en el cajón de apps o dash, y haciendo clic sobre él se abrirá una ventana en electron que accede a office.com.

Opinión Personal

Teniendo LibreOffice en nuestro Ubuntu, parece una tontería tener también Microsoft Office, pero esta versión de Office trae Powerpoint y OneNote, dos aplicaciones difíciles de encontrar equivalentes buenos en Gnu/Linux y más aún que se conecten con Android/iOS y Windows. Sólo por eso, posiblemente merezca la pena utilizar una de estas versiones de la suite ofimática más famosa ¿no creéis?

La verdad es que aunque utilicemos una suite ofimática libre, la dependencia de mucha gente con Microsoft Office hace que muchas veces los documentos sean incompatibles entre sí o parte del formato se pierda. Incluso la ausencia de algunas tipografías ya supone un problema que podemos solucionar teniendo instalado Office para Ubuntu en nuestro PC.

Si no trabajamos con terceras personas es probable que el problema anterior no lo tengamos. Pero aún así, nunca está mal tener instalado Microsoft Office teniendo en cuenta que acapara casi toda la cuota de mercado a nivel mundial y aunque hay muchas alternativas, parece que Word, PowerPoint y compañía siguen reinando entre los usuarios.