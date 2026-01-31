En el artículo anterior habíamos visto que existen varias aplicaciones de escritorio no oficiales que permiten acceder a las plataformas de Inteligencia Artificial como si formaroan parte del escritorio. Ahora veremos otras formas de ir integrando Ubuntu con Inteligencia Artificial sin poner en riesgo nuestra privacidad y sin gastar fortunas.

He hablado antes de OpenClaw, un demasiado promocionado asistente que se toma demasiadas libertades al momento de darle accesos a nuestros archivos y carpetas a los modelos de Inteligencia Artificial y voy a renovar las advertencias para las alternativas que recomiendo. Toda integración con un servicio externo debe hacerse tomando todas las precauciones posibles de seguridad y privacidad.

Integrando Ubuntu con Inteligencia Artificial

El mejor consejo de seguridad y privacidad que te puedo dar sobre dar acceso directo a tus archivos y carpetas a un modelo de Inteligencia Artificial externo es que no lo hagas. Muchas tareas de automatización como el borrado o renombrado de archivos se pueden hacer con scripts de Python y si tienes que contestar un correo electrónico siempre puedes copiar y pegar el texto en la ventana del chat.

Pero, si insisten en hacerlo hay una regla de oro. Piensa en el modelo de Inteligencia Artificial como en la vecina cotilla del barrio. Si no se lo mostarías a tu vecina, no se lo muestres al modelo.

Las principales precaucions que deberías tener son:

Nunca otorgar privilegios de acceso a todo el disco.

Crear una carpeta específica para los archivos con los que va a interactuar la inteligencia artificial.

Revocar el acceso a la carpeta y cerrar el asistente cuándo se termine de trabajar con él.

Nunca hacer que el asistente se ejecute en forma automática al iniciar el sistema.

Nunca incluir en la carpeta de trabajo del asistente los siguientes: archivos personales, fotos privadas, copias digitales de DNI, pasaportes, tarjetas de crédito, contratos o archivos con contraseñas.

Ejemplos de archivos permitidos: Documentos de trabajo, datos anonimizados y textos que necesitan ser resumidos, coregidos o analizados.

No dar acceso a archivos que contengan información potencialmente sensible como: Contraseñas guardadas en texto plano, claves de API y acceso SSH, cookies del navegador, archivos de respaldo, historial de chat y correos, credenciales, datos bancarios, datos médicos e información legalmente perjudicial.

Nunca incluir en la carpeta de trabajo del asistente los archivos originales, solo trabajar con copias.

De ser posible marcar las copias como de solo lectura y pedirle a la IA que los resultados los guarde en documentos nuevos.

Por más promesas de privacidad que te hagan asume siempre que: se subirán a la nube para ser procesados, se usarán para entrenar los modelos y siempre permanecerán guardados en algún lugar al que no tienes acceso.

Lo mejor es si puedes:

Evita la intermediación del asistente y trabaja directamente con la interfaz web del modelo.

Sube archivo por archivo.

Solicita análisis parciales.

Copia y pega el contenido por partes.

Aisla al asistente usándolo en una máquina virtual, un contenedor o un usuario sin privilegios de administrador.

Indícale al asistente que te explique lo que va a hacer y pida autorización antes de realizar tareas que no tengan vuelta atrás.

Otros métodos de integrar la Inteligencia Artificial en Ubuntu.

Mediante el agregado de complementos, las aplicaciones pueden incorporar prestaciones de Inteligencia Artificial

Nos habían quedado pendiente del artículo anterior 3 formas de integración de Ubuntu con Inteligencia Artificial. Ellas son:

Uso de extensiones: Si bien algunos programas incluyen prestaciones de integración, el método habitual es la instalación de complementos que se ocupan de ello.

Modelos locales: Si tenemos un hardware lo suficientemente potente, podemos instalar en nuestro ordenador algunos modelos.

Uso de las API’S; Este método nos permite utilizar nuestrs propias aplicaciones para utilizar los modelos de Inteligencia Artificial. Algunas plataformas también permiten hacerlo desde una interfaz web.

Uso de extensiones

Algunos programas que pueden integrarse con inteligencia Artificial

OnlyOffice

Es una suite ofimática de código abierto compatible con MIcrosoft Office. Viene en las siguientes versiones:

OnlyOffice Docs: Suite ofimática colaborativa

OnlyOffice Workspace: Incluye a la anterior y una plataforma de trabajo colaborativo.

ONLYOFFICE Docs Developer Edition; Es ka veruspib oara desarrikkadires de aplicaciones.

ONLYOFFICE Personal: Versión en la nube para usuarios indviduales.

ONLYOFFICE Desktop Editors: Es la versión de escritorio.

Entre las cosas que se pueden hacer con este complemento están:

Corregir ortografía y gramática.

Reescribir el texto con un estilo diferente.

Alargar y acortar el texto.

Puedes encontrar más información sobre el uso del complemento aquí

LibreOffice

La suite ofimática de código abierto tiene algunas exttenciones desarrolladas por la comunidad que permiten la integración con los modelos de Inteligencia Artificial Generativa. Algunos recomendados son:

LibreThinker

Esta extensión nos permite utilizar un modelo local o externo (Vía clave API de pago) como asistente de redacción en el procesador de texto. Entre los modelos externos con los que trabaja están ChatGPT/OpenAI, Mistral y Groq.

Lo podemos usar entre otras cosas para resumir, corregir, reescribir y traducir textos. El acceso a este complemento está en la barra lateral.

loki-assistent

Otra herramienta de integración con modelos locales y externos. Admite traducción al español y tiene las siguientes prestaciones:

Permite chatear con el modelo sin que se modifique el documento.

Crea resúmenes de textos largos.

Hace modificaciones y reescrituras.

Traduce todo o partes del texto.

Genera diagramas a partir de las descripciones del texto.

Permite la generación de imágenes a partir del texto.

LangAI Assistant

Promete proporcionar asistencia en tiempo real a la tarea de escritura. Para esto se conecta con más de 15 modelos de Inteligencia Artificial locales o exterenos.

Algunas funciones:

El usuario puede optar por cuál de los modelos principales usar en cada momento.

Respuesta en tiempo real sobre gramática, estructura, estilo y puntuación.

Estilos predefinidos de reescritura del texto.

Traducción multilenguaje.

localwriter

Ésta es una extensión para los amantes de la privacidad ya que trabaja solamente con modelos locales. No solo funciona con el procesador de textos sino también con la planilla de cálculo. Entresus funciones:

Completar contenido: Predice lo que debería venir después del contenido seleccionado para completarlo.

Asistente de modificación del texto seleccionado para traducir, cambiar el estilo o resumir.

AI assistant with ChatGPT

El título es bastante explícito sobre lo que hace esta extensión. Permite usar ChatGPT para trabajar con el procesdor de textos.

Entre sus funciones están:

Chatear con el modelo.

Resumir el texto

Traducir desde y hacia inglés, español, alemán y francés.

Extraer palabras claves.

Editar el texto.

En WIndows también puede generar imágenes.

A diferencia de lo que habíamos aclarado de las aplicaciones de escritorio, estos complementos parecen actualizarse con frecuencia. En el próximo artículo continuaré integrando Ubuntu con Inteligencia Artificial