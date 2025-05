Unvanquished: ¡Un moderno y divertido juego FPS para Linux!

Nuestra actual lista de videojuegos de disparos en primera persona (FPS) ya casi es cubierta en su totalidad, y hoy el turno es del moderno, divertido y emocionante juego FPS para Linux llamado Unvanquished. Sin embargo, debo puntualizar que nos hemos saltado uno llamado Trepidation, el cual, es un viejo juego de disparos en primera persona y de código abierto basado en el motor Q3 (IOQuake3), y cuyos orígenes se remonta al año 2006.

Y la razón es que, me gusta poder probar los juegos que les ofrezco en esta serie de publicaciones Gaming, y este (Trepidation) no me ha funcionado por problemas relacionados con el video (resoluciones y librerías). Los cuales, lamentablemente, no pude solucionar. Sin embargo, vale destacar que, el mismo, no está tan olvidado, ya que tiene actualizaciones hasta el año 2019 en SourceForge, y también cuenta con Instaladores para Windows. Por lo que, queda de ustedes darle una oportunidad, para probarlo y disfrutarlo. Además, esperemos que pronto ofrezcan una actualización más versátil y optimizada, con instaladores más eficientes y universales (AppImage, Flatpak u Snap), además de agregar nuevos escenarios, personajes, armas y modos de juegos.

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y divertida publicación Gaming sobre este nuevo juego FPS para Linux llamado «Unvanquished», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre el anterior videojuego FPS abordado, al finalizar de leer esta:

Tremulous es un juego de disparos en primera persona (FPS) asimétrico por equipos, gratuito y de código abierto, con elementos de estrategia en tiempo real. El juego presenta dos equipos opuestos: Humanos y Alienígenas. Los cuales, deben atacar la base enemiga y a sus miembros mientras defienden la suya. Su creación se inicio alrededor del año 2000, cuando los jugadores de la modificación Gloom de Quake II comenzaron a desarrollarla. Y hoy en día, aún puede ser jugado a través de la original versión estable 1.0 (2005) y a través de un par de parches menores que corresponden a la versión 1.1 (2006) y luego a la versión 1.2 (2009), la cual se lanzó como el parche Game Play Preview (GPP).

Unvanquished: ¡Un moderno y divertido juego FPS para Linux!

Sobre el juego FPS para Linux llamado Unvanquished

Según el sitio web oficial de este proyecto, dicho desarrollo es descrito de la siguiente forma:

Unvanquished es un juego de disparos de estrategia en primera persona, gratuito y de código abierto, que enfrenta a soldados humanos tecnológicamente avanzados contra hordas de alienígenas altamente adaptables. Los jugadores pueden elegir entre ambos equipos, lo que ofrece una experiencia completamente diferente para ambos bandos: los humanos se centran en la potencia de fuego a larga distancia, mientras que los alienígenas se basan en la rapidez de movimiento y el sigilo. El objetivo de cada partida es destruir la base enemiga, impidiendo que los miembros del equipo contrario aparezcan. Las mejoras para ambos equipos se obtienen mediante una combinación de rendimiento individual y control del mapa por equipo, desbloqueando el acceso a armas y equipo más poderosos para los humanos, y formas más grandes y feroces para los alienígenas.

Mientras que, otro dato importante a tener en cuenta es el siguiente:

Unvanquished es una bifurcación de Tremulous (que áun esta en pleno desarrollo, es decir, fase beta), impulsada por el motor Dæmon. Este motor, que impulsa nuestro juego, se basa en Quake 3, junto con características de ET:XreaL y nuestro propio desarrollo de código. Actualmente, estamos reescribiendo nuestro motor en C++ para un mejor mantenimiento a largo plazo. Por ello, actualmente, nuestra actual versión disponible al publico es la versión beta 55.3 de la fecha del mes de abril del año 2025.

Unvanquished Beta 55.3: ¿Cómo jugar esta versión en pleno año 2025 sobre Linux?

Descarga del juego, preparación y ejecución inicial

A través del sitio web oficial.

A través de su sección oficial en GitHub.

Ya luego de descargada, descomprimimos el paquete obtenido y ejecutamos el instalador correcto para nuestra Distro y Arquitectura, y con el permiso necesario.

Primeros pasos

Tour informativo durante el proceso de descarga e instalación

Una vez el juego nos muestre el botón de poder jugar, lo presionamos para iniciar el juego, y comenzar la exploración de sus características, funciones y opciones.

Forma de jugar en línea usando un servidor de la lista

Jugar como un Alienígena

Jugar como un Humano

Menú de opciones de configuración del juego

Resumen

En resumen, «Unvanquished» es uno más de muchos divertidos Juegos FPS para Linux de la vieja escuela, que a diferencia de otros, aún cuenta con buen soporte, una gran comunidad y actualizaciones recientes. Por lo que, sin duda, es y debe ser una opción predilecta para muchos, en pleno año 2025, para poder disfrutar de un divertido y emocionante videojuego FPS sobre sus actuales Distribuciones GNU/Linux. Y aunque a mí me ha funcionado sin problema, esperemos que también ofrezcan pronto, instaladores u ejecutables más modernos (AppImage, Flatpak y Snap) para poder universalizar más a dicho videojuego.

