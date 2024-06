¿Qué es Kaspersky Virus Removal Tool para Linux y cómo usarla?

Para el usuario común de sistemas operativos libres y abiertos basados en Kerneles Linux o BSD, no suele ser habitual o común, el tener que verse motivado al uso de aplicaciones de escritorio con fines de prevención o resolución de problemas relacionados con virus informáticos y demás software maliciosos (malware).

Sin embargo, tal como lo hemos abordado ampliamente en oportunidades anteriores, esto no quiere decir en lo absoluto que, dichas aplicaciones “antivirus y antimalwares” para Linux no sean necesarias. Tanto en los ordenadores de escritorio de los hogares y empresas. Puesto que, tal como ya sabemos a nivel de servidores, este tipo de soluciones informáticas sí son frecuentemente implementadas. Y, aprovechando que hace poco se conoció que, ClamTk, ya no tendrá nuevas versiones, y el mes pasado les comentamos sobre una novedosa alternativa llamada ClamAV-GUI, ahora abordaremos otra mucho más reciente. Cuyo nombre es «Kaspersky Virus Removal Tool» (KVRT) para Linux.

¿Qué es Kaspersky Virus Removal Tool para Linux y cómo usarla?

Kaspersky Virus Removal Tool: ¿Qué es y que características tiene?

Como dijimos al inicio, esta aplicación antivirus y antimalware desarrollada por Kaspersky (veterana empresa global en materia de seguridad informática) es bastante reciente. Lo cual, puede corroborarse en el anuncio oficial de lanzamiento de dicha aplicación.

Y de la lectura de dicho anuncio oficial nos queda claro que, Kaspersky Virus Removal Tool (KVRT) es un utilitario de software esencial que nos permite, fácilmente, el escanear los sistemas de archivos de nuestros sistemas operativos GNU/Linux en busca de probables ciberamenazas ya conocidas. Y también de cualquier otro medio de almacenamiento montado en el mismo, como discos, particiones, unidades de memoria USB y unidades de red.

Por lo que, solo funciona bajo demanda, es decir, únicamente cuando se le activa manualmente. Y por ello, no es una herramienta que pueda implementarse de forma tradicional, como las soluciones antivirus/antimalware en Windows/macOS. Es decir, para monitorear ataques o infecciones sobre nuestro ordenador u otros en vivo (tiempo real).

En consecuencia, solo es útil o práctica para realizar búsquedas y análisis de carpetas, discos y demás medios de almacenamiento para la detección y desinfección (eliminación) de archivos infectados o archivos maliciosos. Por lo que, les recomendamos que su uso siempre esté acompañado de las muy necesarias, conocidas y elementales medidas de seguridad informática, por parte de los usuarios de ordenadores.

Descarga, instalación y uso

En mi caso práctico, he descargado el ejecutable de la aplicación Kaspersky Virus Removal Tool (kvrt.run) desde su sección oficial de descarga en la web de Kaspersky, y he seguido las instrucciones oficiales de ejecución y empleo de la misma. Y la he probado sobre mi habitual ordenador portátil (CPU i3 + 8 GB RAM) que tiene instalado MX Linux 23.3, tal como se puede comprobar en los siguientes pantallazos:

Resumen

En resumen, «Kaspersky Virus Removal Tool» para Linux es una idónea, práctica y sencilla alternativa de app GUI para complementar o sustituir al conocido y veterano ClamAV o a la innovadora y aun en desarrollo aplicación ClamAV-GUI Antivirus. Además, destaca por ser desarrollada por una muy conocida y respetable empresa de alcance mundial dentro del ámbito de la seguridad informática (Kaspersky) y poseer una interfase gráfica muy intuitiva y sencilla de usar. Y, si ya estás empleando dicha solución antivirus/antimalware u otra del ámbito de la prevención y eliminación de virus/malware sobre tu Escritorio GNU/Linux, te invitamos a comentarnos tu experiencia sobre ello vía comentarios.

