KDE está teniendo mucho trabajo en las últimas semanas. Pronto llegará Plasma 5.23, entorno gráfico que ya se puede probar en forma de beta, por lo que un día nos dicen que están trabajando para preparar este lanzamiento y al siguiente, o a la semana siguiente, que siguen en su empeño de mejorar las sesiones Wayland. Aunque lo de Wayland no es nuevo, sino que era uno de los objetivos que se marcaron tras finalizar la iniciativa KDE Usability & Productivity, algo que les fue tan bien que lo continuaron bajo el nombre de «Esta semana en KDE».

Hoy, Nate Graham ha publicado una nota de cambios en la que vuelve a mencionar que está usando Wayland en su día a día, por lo que parece que no queda mucho para dar el salto a su uso por defecto. Pero hace poco, el desarrollador se quejaba de que, aunque el software de KDE sí va bien, hay software de terceros que no, por lo que no merece la pena precipitarse.

Nuevas funciones que llegarán pronto a KDE

KCalc ahora tiene una vista de historial donde se pueden ver todos los cálculos ejecutados recientemente (Antonio Prcela, KCalc 21.12).

El menú estándar «Compartir» que se encuentra en varias aplicaciones de KDE ahora ofrece la posibilidad de generar un código QR cuando lo que se comparte es una URL (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.87).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

En Gwenview, se puede volver a cambiar entre los modos de zoom con atajos de teclado después de que esto se rompiera recientemente (Eugene Popov, Gwenview 21.08.2).

Los botones Anterior y Siguiente de la barra de control del reproductor de Elisa ya no se desactivan de forma inapropiada cuando la pista actual está en pausa (Nate Graham, Elisa 21.08.2).

Okular ya no deja que se intente guardar sobre un archivo de sólo lectura, y en su lugar pide que se guarde el archivo en otro lugar (Albert Astals Cid, Okular 21.08.2).

Preferencias del sistema ya no se bloquea a veces cuando se borran ciertos temas del cursor (David Edmundson, Plasma 5.23).

Preferencias del sistema es ahora mucho más rápida para abrir las categorías de nivel superior que tienen varias subpáginas (Bharadwaj Raju, Plasma 5.23).

En sesiones Wayland: Ahora funciona la copia de texto de las aplicaciones de XWayland mientras se utiliza el ajuste de Klipper «Prevenir selección vacía» (David Edmundson, Plasma 5.23). Los menús largos de las aplicaciones y los submenús del menú Kicker ya no quedan cubiertos por los paneles de Plasma (Andrey Butirsky, Plasma 5.23). Las aplicaciones web de Chrome a pantalla completa deberían mostrarse correctamente (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.23). Las pantallas en una configuración multipantalla ahora recuerdan sus paneles, fondos de pantalla y widgets de forma mucho más fiable a través de los reinicios (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23). Los paneles recién creados se crean en la pantalla en la que se ha interactuado con Plasma para añadir un nuevo panel, en lugar de aparecer siempre en la pantalla con el píxel superior izquierdo (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23). Las ventanas que se abren a un tamaño mayor que el área en la que se maximizarían ahora se redimensionan para encajar en esa área (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23). Los temas transparentes de Plasma ahora muestran la transparencia correctamente cuando se utiliza el controlador propietario de NVIDIA (Severin van Wnuck, Plasma 5.23). KWin ya no se bloquea cuando se desconecta una tableta de dibujo Bluetooth (Aleix Pol González, Plasma 5.23).

Plasma Vaults ya no fallan al montarse si el punto de montaje tiene un archivo .directory oculto porque se ha navegado por esa ubicación al utilizar la configuración de vista por directorio mientras la bóveda estaba desmontada (Tom Zander, Plasma 5.23).

Los temas de los cursores con un solo tamaño ahora hacen que sólo se desactive el cuadro combinado de tamaño en la página de Cursores de Preferencias del Sistema, en lugar de todos los controles de su fila (Bharadwaj Raju, Plasma 5.23).

Los colores de Enlace y Texto Activo son ahora legibles en los cuatro esquemas de color de Breeze, solucionando los problemas de texto ilegible para las aplicaciones que utilizaban este rol de color. Hay que tener en cuenta que tendremos que volver a aplicar el esquema de color manualmente para recoger los cambios debidos a este problema (Nate Graham, Plasma 5.23).

El contenido mínimo de la propia ventana de Preferencias del sistema se ha movido a su menú hamburguesa para que el acceso sea más directo (Ismael Asensio, Plasma 5.24).

El diálogo de propiedades vuelve a mostrar el nombre de los archivos de sólo lectura (Ahmad Samir, Frameworks 5.87).

Las ACLs de archivos establecidas a través del diálogo de propiedades ahora se aplican correctamente si se reabre el diálogo de propiedades justo después de cambiarlas (Ahmad Samir, Frameworks 5.87).

Los elementos de la lista expandible en la bandeja del sistema vuelven a reservar suficiente espacio en el efecto de resaltado para mostrar todos los botones dentro de ella (Nate Graham, Frameworks 5.87).

Algunas cabeceras textuales de las aplicaciones basadas en Kirigami que debían estar ocultas vuelven a estarlo (Devin Lin, Frameworks 5.87).

Los diseños de formularios estrechos y de estilo móvil en las aplicaciones Kirigami tienen ahora el espacio correcto entre los elementos dentro de los grupos (Ismael Asensio, Frameworks 5.87).

Mejoras en la interfaz de usuario

La barra de herramientas por defecto de Konsole ha sido drásticamente mejorada y simplificada poniendo todos los elementos relacionados con el diseño y la división en un botón de menú desplegable (Nathan Sprangers, Konsole 21.12).

Gwenview ya no cambia inapropiadamente al modo de navegación cuando se pulsa la tecla Escape para cerrar la ventana emergente del nivel de zoom (Gleb Popov, Gwenview 21.12).

La página de estado S.M.A.R.T. del Centro de Información ahora permite ver información más detallada (Harald Sitter, Plasma 5.23).

La barra lateral de Preferencias del Sistema es ahora totalmente navegable con el teclado, sólo con las teclas de flecha (Arjen Hiemstra, Plasma 5.23).

El estilo de aplicación Breeze ha ganado la capacidad de mostrar las vistas en las aplicaciones más antiguas basadas en QtWidgets con un estilo más «sin marcos», de manera que las vistas adyacentes están separadas unas de otras con una sola línea de separación en lugar de marcos insertados, al igual que en las aplicaciones más modernas de QtQuick. Las aplicaciones tendrán que optar por este cambio, y empezarán a hacerlo en el transcurso del próximo año aproximadamente (Jan Blackquill, Plasma 5.24).

Ahora es posible navegar entre los elementos de la lista de la barra lateral en las aplicaciones basadas en Kirigami utilizando las flechas y las teclas de intro/retorno (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.87).

Se ha revertido el reciente cambio de utilizar un spinner de estilo engranaje en Plasma para la carga de la aplicación y otros indicadores de progreso giratorios. Dicen que se veía bien en algunos contextos, pero no en otros, por lo que buscarán algo mejor (Nate Graham, Frameworks 5.87).

El tema de los iconos de Breeze ahora incluye iconos para todos los diferentes tipos de archivos del motor Godot (Michael Alexsander, Frameworks 5.87).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23 llegará el 12 de octubre. KDE Gear 21.08.2 será lanzado el 7 de octubre, y aunque aún no hay fecha concreta para KDE Gear 21.12, se sabe que podremos usarlo en diciembre. KDE Frameworks 5.87 será lanzado el 9 de octubre. Plasma 5.24, cuyas primeras novedades se han mencionado hoy, no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.