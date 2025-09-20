La semana pasada KDE no publicó su habitual nota con novedades de los últimos siete días. Lo curioso es que esta semana, por lo menos en el momento de empezar a escribir este artículo, ha sido GNOME quien se ha tomado un descanso similar. Pero aquí va lo que sí tenemos, y lo que nos han adelantado hoy son varias novedades que llegarán a Plasma 6.5, versión del entorno gráfico que esta semana ha lanzado su beta.

Sin contar con los bugs corregidos, todo lo nuevo de esta semana se lo ha quedado Plasma 6.5. Lo único que ha variado en este sentido es algo que llegara’en Qt 6.10, que es que se ha implementado soporte para notificaciones sobre «restablecimientos de gráficos», las cuales podrán ser usadas por KWin para comportarse de manera más sensible cuando las tarjetas gráficas no se comportan sensiblemente. Lo que sigue es el resto de las novedades que han publicado esta semana.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Implementado soporte para el seguimiento del punto de inserción de texto en el efecto Zoom en Wayland.

Ahora podemos configurar una VPN con el proveedor «Fortigate».

Mejoras notables en la interfaz

KRunner ahora es más inteligente al realizar cálculos matemáticos cuando se le proporcionan números con separadores de grupo.

Implementadas más mejoras para que la activación y elevación de ventanas en Wayland funcione mejor.

Ahora podemos hacer clic con el botón derecho en los elementos de la lista de muchos widgets de la bandeja del sistema para acceder a sus acciones extra sin tener que expandirlos primero.

Mejorada la forma en que Discover comunica el estado de las instalaciones y actualizaciones de Flatpak.

Mejorada la forma en que los lectores de pantalla describen acciones y atajos de teclado en las páginas de Atajos y Autoinicio de Preferencias del Sistema.

El widget del menú de aplicaciones Kicker ahora muestra un mensaje de marcador de posición cuando buscamos algo y no obtenemos resultados.

Eliminada la meta-transacción combinada en la vista de transacciones de Discover, porque no era necesaria y confundía a la gente cuando solo había una transacción en curso.

La barra de escritorio en la parte superior del efecto Vista general de KWin ahora se desvanece suavemente al aparecer y desaparecer.

Plasma Vaults ahora usa de forma consistente los términos «bloquear» y «desbloquear» en todas partes.

Notable en rendimiento y aspectos técnicos

Creada una pequeña herramienta de línea de comandos llamada kwindowprop que funciona de forma muy similar a la herramienta xprop específica de X11: se ejecuta, se hace clic en una ventana y luego muestra información sobre esa ventana.

El último escritorio virtual usado y el tamaño de los cuadros de diálogo de abrir/guardar basados en portales ahora se guardan en sus configuraciones de estado respectivas, no en sus configuraciones de ajustes.

La herramienta de línea de comandos kscreen-doctor ahora informa correctamente las tasas de refresco, con dos dígitos de precisión en valores decimales.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se han bajado de 4 a 2 de alta prioridad y subido de 25 a 26 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5 estable llegue el 21 de octubre y Frameworks 6.19 el 10 del mismo mes.

Vía: blog de KDE.