No seré yo quien deje de recordar que todos los desarrolladores dicen que su software más reciente es el mejor de la historia, pero tampoco puedo dejar de hacerme eco de lo que dice Nate Graham de KDE. No dice eso exactamente, sino que es el deseo del proyecto, que Plasma 5.27 sea el más increíble de la serie 5 para que todos estemos contentos durante 8 meses hasta que lancen la primera versión de Plasma 6. Y si con el entorno gráfico no tenemos suficiente, también mejorarán sus aplicaciones.

La novedad que a mí más me llama la atención es que Spectacle permitirá grabar la pantalla. No he encontrado mucha información al respecto, por lo que no sé si la grabará con o sin sonido, ni en qué formato se podrá guardar el vídeo grabado. Sí se explica que podrá grabarlo en Wayland, y teniendo en cuenta que Spectacle 23.04 aún no ha sido lanzado y no se menciona X11, esta función podría trabajar sólo en Wayland.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Spectacle permite grabar la pantalla en Wayland (Aleix Pol Gonzalez, Spectacle 23.04, imagen de cabecera).

OpenConnect VPNs ahora soporta el modo de doble autenticación utilizando la autenticación SAML (Rahul Rameshbabu, Plasma 6.0).

Por defecto, los tooltips de todos nuestros widgets de reloj muestran ahora los segundos, por si necesitamos verlos rápidamente, pero no queremos tener que activar manualmente la visualización de los ajustes. Esto también es configurable, por supuesto (Alessio Bonfiglio, Plasma 6.0).

Cuando se usa el plugin de Unsplash Picture of the Day, ahora se puede elegir mostrar sólo los resultados de la categoría «Cyber» (David Elliott, Plasma 6.0):

Mejoras en la interfaz de usuario

Cuando tenemos la barra de filtros abierta en Dolphin y está filtrando la vista, hacer clic en un panel de Lugares para la entrada de la vista actual ahora reinicia el filtro y te muestra todo (Serg Podtynnyi, Dolphin 23.04).

La casilla «Capturar sólo la ventana emergente actual» de Spectacle ya no está presente en Wayland, porque no hace nada allí (Nate Graham, Spectacle 23.04).

La página de Iconos de Preferencias del Sistema ahora muestra un botón de «Ayuda» que lleva a la documentación (Natalie Clarius, Plasma 5.27).

Ahora es posible eliminar Temas Globales directamente desde la vista de cuadrícula en Preferencias del Sistema, sin tener que ir a la ventana «Obtener Nuevos Temas Globales…» para hacerlo, al igual que en la mayoría de las otras páginas de Preferencias del Sistema para elegir opciones de tematización visual (Fushan Wen, Plasma 6.0).

Desplazarse sobre las barras de desplazamiento (no arrastrarlas; desplazarse sobre ellas) ahora funciona de forma consistente en las aplicaciones basadas en QtQuick. Y también se ven mejor cuando se usa un lenguaje de derecha a izquierda. (Ivan Tkachenko, Frameworks 5.103).

Corrección de errores de cierta importancia

Spectacle ya no se incluye en las capturas de pantalla tomadas sin un retraso de 1 segundo o más usando la ventana principal (David Redondo, Spectacle 23.04).

En determinadas circunstancias, Discover ya no se bloquea siempre al iniciarse a menos que su carpeta de caché (~/.cache/discover) esté vacía (Fabian Vogt, Plasma 5.24.8).

KWin ya no puede bloquearse a veces cuando se cambia rápidamente el tamaño de una ventana de mosaico rápido adyacente a otra ventana de mosaico rápido (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27)

Se ha corregido una regresión reciente en la sesión Wayland de Plasma que podía provocar que las aplicaciones GTK enviaran datos del portapapeles a Plasma sólo una vez y fallaran todas las veces siguientes (David Redondo, Plasma 5.27).

Las aplicaciones GTK4 ya no se escalan dos veces cuando se usa el escalado de pantalla (Luca Bacci, Plasma 5.27)

Cuando se ha configurado una regla de ventana que quiere mover una ventana a una ubicación de pantalla que no existe (por ejemplo, porque esa ubicación está en otra pantalla que ya no está conectada), ya no se moverá a una ubicación fuera de la pantalla donde está abierta pero inaccesible; en su lugar, la regla simplemente no se ejecuta hasta que la ubicación a la que quiere mover la ventana exista de nuevo (Xaver Hugl, Plasma 5.27)

Cuando una aplicación solicita que el sistema impida que el sistema entre en reposo -y sólo que entre en reposo- Plasma ya no impide de forma inapropiada que la pantalla se bloquee también (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.27).

En la sesión de Plasma Wayland, se ha corregido otro error que podía provocar que no se pudiera elegir una resolución de pantalla distinta de la resolución nativa de la pantalla (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27).

En la sesión Plasma Wayland, ahora se pueden restaurar las aplicaciones GTK2 minimizadas a su icono de la bandeja del sistema (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Corregidos una serie de sutiles errores en el posicionamiento de los widgets del escritorio, por lo que tus widgets ya no se moverán ligeramente cada vez que inicies el sistema (Marco Martin, Plasma 5.27).

En el widget de notificaciones, el texto «mostrar más» ya no se superpone a otras notificaciones del historial (Marco Martin, Plasma 5.27).

Si hemos cambiado el tamaño de la ventana emergente del lanzador de aplicaciones Kickoff, al buscar en ella ya no se restablece a veces el tamaño predeterminado (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Después de instalar una nueva fuente, al hacer clic en el botón «OK» para el «trabajo ha terminado» mensaje ahora hace que desaparezca como se esperaba (Nate Graham, Plasma 5.27).

El sistema entero ya no se cuelga a veces (pero especialmente cuando se usa el sistema de archivos Btrfs) mientras se instalan o actualizan aplicaciones Flatpak (David Redondo, Frameworks 5.103).

Arreglado un montón de problemas con el portapapeles en la sesión Plasma Wayland (David Redondo, Frameworks 5.103).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 155 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, mientras que Frameworks 103 debería hacerlo el 4 del mismo mes, y no hay noticias sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 22.12.2 llegará el 2 de febrero, y de 23.04 sólo se sabe que estarán disponibles en abril de 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.