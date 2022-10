Huele a cambio en KDE. En el presente, todos sus desarrolladores están trabajando para mejorar lo existente, como Plasma 5.26, y el futuro a medio plazo. Pero también tienen en cuenta que Plasma 5 está cerca de llegar al final de su camino, y ya miran de reojo al Plasma 6 que nos entregarán, más o menos, después del verano de 2023. Habrá cambio de número, pero no quieren hacer cambios agresivos que puedan lastrar la experiencia de usuario.

Hay algo en lo que parecen estar todos de acuerdo: se pretende evitar realizar cambios grandes en la arquitectura, siendo la mayoría de ellos en la interfaz de usuario y nuevas funciones. Básicamente, y si yo no lo he entendido mal, el cambio de número será porque Plasma 6 se basará en Qt 6, pero no les dará un «ataque de desarrollador», no introducirán muchos más cambios bajo el capó y la transición debería ser más suave que de Plasma 4 a Plasma 5.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Para el que no le guste el comportamiento de la vista de lista de Dolphin recientemente cambiada de seleccionar o abrir un elemento al hacer clic en las áreas vacías de su fila, ahora se puede volver a la forma antigua (Felix Ernst, Dolphin 22.12):

Discover tiene ahora un nuevo diseño de página de inicio con categorías que se actualizan dinámicamente y que muestran las aplicaciones más populares, y un nuevo conjunto de aplicaciones destacadas que muestran lo mejor de KDE (Aleix Pol González, Carl Schwan, Nate Graham, y Devin Lin, Plasma 5.27 ):

Ahora se puede hacer clic con el botón central del ratón en el icono de redes para activar y desactivar el modo avión (Nate Graham, Plasma 5.27):

«Ejecutar» (es decir, hacer clic o pulsar la tecla de retorno) las entradas de definición del diccionario en la lista de resultados de KRunner ahora copia el texto de la definición en el portapapeles, e incluso envía una notificación del sistema al respecto para que se sepa que ha ocurrido (Alexander Lohnau, Plasma 5.27)

En los menús desplegables de la barra del navegador de rutas de Dolphin, ahora las carpetas ocultas se mostrarán allí si actualmente hay archivos ocultos visibles (Eugene Popov, Frameworks 5.100):

Mejoras en la interfaz de usuario

En las páginas del Centro de Información que consisten en texto monoespaciado, el texto es ahora se puede copiar (y por lo tanto copiar) y ya no se desborda ligeramente en el lado derecho (Ivan Tkachenko, Plasma 5.26.2)

En la sesión X11 de Plasma, los diálogos portalizados mostrados por las aplicaciones Flatpak ya no utilizan la temática y los colores incorrectos (Harald Sitter, Plasma 5.26.2)

Las ventanas con temática Breeze ahora tienen un sutil contorno alrededor de ellas, que no sólo tiene un aspecto muy elegante, sino que también ayuda a evitar que las ventanas con temática oscura se mezclen entre sí (Akseli Lahtinen. Plasma 5.27):

Los Paneles flotantes ahora se desinflan cuando cualquier ventana los toca, y los márgenes que ganan al hacerlo son ahora más pequeños y con un aspecto menos extraño. Esto también hace que las ventanas emergentes del Panel toquen el borde de un Panel flotante (Niccolò Venerandi, Plasma 5.27)

El nuevo diálogo del selector de aplicaciones basado en Kirigami portalizado tiene ahora un texto más centrado y relevante en el área de la cabecera (Nate Graham, Plasma 5.27):

Ahora se puede buscar en KRunner «Guardar Sesión» para invocar la funcionalidad de guardar sesiones manualmente, y cuando se usa KRunner para cambiar de sesión, el diálogo de mensaje que muestra está ahora redactado de forma más comprensible y no hace que lo que vamos a hacer parezca aterrador (Natalie Clarius, Plasma 5.27).

El plugin «Archivos recientes» de KRunner ahora coincide con las subcadenas (Natalie Clarius, Plasma 5.27).

Ahora se puede cambiar el tamaño de la ventana emergente de Kickoff para que sea más pequeña de lo que es por defecto (Niccolò Venerandi, Plasma 5.27).

El texto del título en las páginas Preferencias del Sistema basadas en QtWidgets tiene ahora el mismo relleno y alineación que los de las páginas basadas en Kirigami, por lo que ya no hay una extraña diferencia entre ellos cuando se cambia de página (Ismael Asensio, Plasma 5.27).

En todo el software de KDE, la apariencia de las vistas de lista y de las cabeceras de las secciones de la lista se ha mejorado enormemente (Devin Lin, Frameworks 5.100):

Las ventanas emergentes de los Widgets del Panel se muestran ahora centradas en su Panel cuando podían mostrarse así sin desconectarse de sus iconos del Panel (Niccolò Venerandi, Frameworks 5.100).

En los diálogos en los que se pueden eliminar archivos de forma permanente, los botones para hacerlo dicen ahora «Eliminar permanentemente» para que pueda estar absolutamente seguro de en qué se está metiendo (Guilherme Marçal Silva, Frameworks 5.100).

Corrección de errores de importancia

En la sesión de Plasma Wayland: El perfil de aceleración «Flat» ahora funciona correctamente (John Brooks, Plasma 5.26.2). Al tocar la barra de direcciones en Firefox con una pantalla táctil ahora siempre aparece el teclado virtual como se esperaba, sin tener que enfocar otra aplicación y volver a Firefox primero (Xaver Hugl y Xuetian Weng, Plasma 5.26.2). Hacer clic y arrastrar algo en Firefox ya no hace que el cursor se quede atascado en su estado de «mano agarrada» hasta que se arrastra una pestaña (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.26.3).

Se ha corregido uno de los fallos más comunes de Plasma al utilizar las Plasma Vault (David Edmundson, Plasma 5.26.3).

Se ha corregido un fallo recientemente introducido que podía dificultar la pulsación del píxel superior derecho de la pantalla para activar el botón de cierre de una ventana maximizada (Arjen Hiemstra, Plasma 5.26.3).

Se ha corregido una regresión reciente en la sesión X11 que provocaba que las ventanas maximizadas no se maximizaran correctamente cuando se utilizaba la escala (Xaver Hugl, Plasma 5.26.3).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 144 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.26.2 llegará el martes 8 de noviembre y Frameworks 5.100 estará disponible el cuatro días después, el día 12. Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, y KDE Applications 22.12 estará disponible el 8 de diciembre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Información e mágenes: pointieststick.com.