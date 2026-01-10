Cuando uno lee noticias como estas, lo cierto es que tiende a mirar al calendario. No es 28 de diciembre ni 1 de abril, días en los que se hacen bromas (el primero en países como España y el segundo en países anglosajones), por lo que debe ser verdad. Y es que la nota de KDE sobre novedades en Plasma ha empezado diciendo que «el primer coche ejecutando KWin ganó el premio del Coche del año«. No lo mencionan en el artículo de Mercedes, pero se supone que el coche ganador usa algo de KDE. Curioso cuanto menos.

Por todo lo demás, estamos ante una semana normal. O más bien de lo que parece será la nueva normalidad: se mencionan bugs corregidos, pero ya no nos dicen cuántos quedan por corregir de los de 15 minutos ni de los de alta prioridad. Nosotros, para no alargar tanto este tipo de artículo, tampoco incluimos en la lista los fallos corregidos; quien quiera saber más deberá leer el artículo original al que enlazaremos al final de este artículo.

Nuevas funciones destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

Ahora es posible guardar la configuración visual actual como un nuevo tema global.

Se ha añadido una acción «Olvidar dispositivo» al widget de Bluetooth de la bandeja del sistema, lo que permite eliminar dispositivos emparejados sin abrir Preferencias del Sistema.

Ahora es posible buscar procesos en el Monitor del sistema según la invocación completa de la línea de comandos cuando la columna «Comando» está visible.

En los sistemas compatibles, la pantalla de cierre de sesión ahora indica cuándo el sistema se reiniciará en un sistema operativo diferente o con otra opción de arranque tras reiniciarse.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.0

El widget de Energía y batería ahora indica qué acciones concretas de gestión de energía están siendo bloqueadas por las aplicaciones, en lugar de asumir que todas bloquean tanto la suspensión como el bloqueo de pantalla.

La página de Thunderbolt en Preferencias del Sistema ahora se oculta cuando el dispositivo no es compatible con Thunderbolt.

Cuando hay muchas ventanas abiertas, el widget del gestor de tareas ahora se desplaza automáticamente hasta la ventana activa al abrir la lista de miniaturas.

Las notificaciones ya no desperdician espacio mostrando el mismo icono en dos lugares.

Spectacle ahora recuerda el tamaño de su ventana principal y, en X11, también su posición entre ejecuciones.

Se han realizado múltiples mejoras en la interfaz del diálogo «Configurar columnas» del Monitor del sistema.

En el widget de informe meteorológico, cuando una estación no informa de la velocidad actual del viento, ahora se indica que se desconoce en lugar de afirmar que está «en calma».

El widget del menú de aplicaciones Kickoff ahora gestiona mejor una gran cantidad de aplicaciones favoritas, haciendo que la columna de favoritos pase a ser desplazable en lugar de permitir que los iconos se superpongan.

Ahora es posible encontrar la página de fondo de pantalla de Preferencias del Sistema buscando «fondo de escritorio» y otros términos relacionados.

Frameworks 6.23

Ahora es posible ver más elementos a la vez en los diálogos «Obtener nuevos [elementos]».

Los diálogos de abrir y guardar ahora usan un formato de fecha relativa para fechas y horas recientes, coincidiendo con la forma en que las muestra Dolphin.

Las carpetas que muestran miniaturas de su contenido ahora actualizan la miniatura inmediatamente cuando se elimina alguno de esos archivos.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.0

Se ha implementado compatibilidad en Plasma con el nuevo proveedor de Secret Service oo7.

Se ha corregido un problema que provocaba que el fondo de pantalla rebotara ligeramente con ciertos factores de escalado fraccional en pantallas secundarias usando salida directa en versiones de kernel muy recientes.

Pronto en tu distribución con escritorio KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.5 llegue el 13 de enero y Frameworks 6.23 el 13 de febrero. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.