KDE ha publicado su nota de novedades semanales y ha empezado hablando y celebrando el lanzamiento de Plasma 6.5. Es un lanzamiento importante, pero no se pueden dormir en los laureles y deben seguir mirando al futuro. Y también de reojo al pasado, puesto que siguen corrigiendo bugs para las series 6.5 y la y 6.4, la anterior que aún tiene que ver la punto-seis que están lanzando desde que descontinuaran las versiones LTS.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana, sin incluir los bugs corregidos para no alargar este tipo de artículos más de la cuenta. El que quiera verlo todo deberá visitar el post original al que enlazaremos al final de este artículo.

Nuevas funciones destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

Ahora es posible configurar el Gestor de tareas para ajustar el volumen del audio reproducido por una tarea al desplazar el cursor sobre ella.

Mejoras destacadas en la interfaz de KDE

Plasma 6.5.1

Ahora se pueden arrastrar elementos fuera de la cuadrícula de Favoritos del lanzador de aplicaciones Kickoff sin reordenarlos accidentalmente. Cuando el elemento arrastrado sale del área de la cuadrícula, todo se restablece como estaba antes de empezar a arrastrar, dejando solo el elemento que se está moviendo.

Las notificaciones de progreso de tareas ya no mostrarán una solicitud para ver más detalles cuando solo haya un elemento, ya que en ese caso no hay más información disponible.

Las notificaciones de progreso de tareas minimizadas en la vista de historial ahora se muestran siempre allí, en lugar de limitarse solo a las tres más recientes.

Plasma 6.6.0

Las categorías adyacentes resaltadas en los widgets del lanzador de aplicaciones Kickoff ya no se tocan entre sí.

Al reproducir contenido multimedia en un navegador web y controlarlo mediante el widget Reproductor multimedia gracias a la integración del navegador con Plasma, ahora se muestra el icono favicon del sitio web como carátula del álbum si este no proporciona una propia.

En la página de configuración de pantalla de las Preferencias del Sistema, todos los controles deslizantes ahora tienen el mismo ancho.

Ahora se puede encontrar la página “Acerca de este sistema” buscando “winver”, lo cual puede resultar familiar para quienes provienen de Windows.

Frameworks 6.20

El icono Breeze “Abrir enlace” ahora tiene una versión invertida para idiomas de derecha a izquierda, como árabe y hebreo, y se utiliza en varios lugares.

Se cambió a una animación más elegante al avanzar o retroceder entre páginas.

Destacado en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Plasma 6.5.1

Se adoptó un método de transmisión de información de color de menor ancho de banda, lo que reduce la sobrecarga en pantallas que apenas cumplen con el ancho de banda disponible del cable, puerto o GPU a la que están conectadas, y disminuye la probabilidad de que no muestren imagen alguna.

Se corrigió un problema que impedía usar el escaneo directo cuando debía hacerlo.

Plasma 6.6.0

Se añadió compatibilidad para que las aplicaciones puedan pasar la propiedad de posición al iniciar el uso compartido de pantalla, permitiéndoles un mayor control en configuraciones con múltiples pantallas.

Se migraron los widgets de reloj a una nueva biblioteca llamada “libclock”, lo que soluciona diversos errores en casos específicos, además de aportar beneficios arquitectónicos y de mantenimiento.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, siguen los 0 alta prioridad y han bajado de 31 a 30 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5.1 llegue el próximo martes 28 de octubre y Frameworks 6.20 el 14 noviembre. Plasma 6.6 tardará un poco más: la fecha elegida será el 17 de febrero de 2026. Aún no han lanzado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.