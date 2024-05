Nos acercamos al lanzamiento de Plasma 6.0.5, con el que KDE dará por cerrado el desarrollo de la serie 6.0 y pasará a centrarse de lleno en +6.1. Ahora ya está preparando esa versión del entorno gráfico, y siguen llegando nuevas funciones como las que detallaremos a continuación. Por supuesto, no se olvidan de las correcciones de errores y hasta que no se estabilice todo no pasarán a lanzar «sólo» dos versiones de Plasma al año.

Entre las novedades hay varias relacionadas a KDE Gear, y por fin se ha confirmado que a partir de agosto volveremos su programación habitual. Ésta es lanzamientos de actualizaciones mayores en abril (.04), agosto (.08) y diciembre (.12) y versiones correctivas el resto de meses. Lo que viene a continuación es la lista con las novedades que han presentado esta semana.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Por defecto, Dolphin ahora selecciona todo en una carpeta cuando se hace doble clic en su fondo de vista, y también le permite configurarlo para hacer otras cosas en su lugar, incljuso la ejecución de comandos de terminal personalizados (George Florea Bănuș, Delfín 24.08):

Elisa ahora permite ordenar aleatoriamente el contenido de la lista de reproducción por álbum, no sólo por pista (Bart De Vries, Elisa 24.08).

Preferencias del sistema incluye ahora una página en la que podemos activar y configurar el inicio de sesión remoto basado en el Protocolo de Escritorio Remoto (Akseli Lahtinen y Nate Graham, Plasma 6.1).

En Wayland, KWin puede configurarse ahora para extraer la información del perfil de color de los metadatos EDID del monitor cuando estén presentes. (Xaver Hugl, Plasma 6.2).

Mejoras en la interfaz de usuario

Ahora es más obvio cómo terminar una grabación de pantalla en Spectacle: el icono «grabando actualmente» que muestra en la bandeja del sistema ahora se anima para llamar nuestra atención un poco más, y Spectacle también envía una notificación del sistema para informar de ello (Noah Davis, Spectacle 24.08).

Cuando el reloj desaparece en la pantalla de bloqueo de Plasma, el cursor también lo hace, lo que hace posible utilizar la pantalla de bloqueo como un verdadero salvapantallas si le damos un plugin de fondo de pantalla que tenga algún tipo de efecto animado (Alguien increíble, Plasma 6.0.5).

Ahora es obvio cómo se cierra el nuevo diálogo de configuración del panel de Plasma 6: tiene un botón «Hecho» en la esquina (Taro Tanaka y Nate Graham, Plasma 6.1):

Cuando nos desconectamos de una red mientras está mostrando la vista de gráfico de velocidad, ahora cambia automáticamente a la vista de información (Eugene Popov, Plasma 6.1).

El desplazamiento suave en las aplicaciones basadas en QML de KDE es ahora opcional (aunque sigue activado por defecto). También es posible que las aplicaciones de terceros lean y respeten este ajuste, como recientemente he notado que hace Firefox con el ajuste global de velocidad de animación (Nathan Misner, Plasma 6.2).

Los pequeños cuadros de diálogo dentro de la ventana en el software basado en QtQuick han recibido una revisión visual para eliminar todo lo que no es visualmente necesario, lo que da más protagonismo al texto y a los botones (Carl Schwan, Frameworks 6.3):

Las barras de comandos de las aplicaciones basadas en QtWidgets también han recibido una revisión visual para adaptarse a este estilo más minimalista (Eugene Popov, Frameworks 6.3):

Corrección de errores

Elisa ya no se bloquea cuando se abre el modo Fiesta mientras suena música y la barra de encabezado está contraída o tiene un tamaño determinado (Pedro Nishiyama, Elisa 24.05).

Se han corregido dos problemas de larga duración que podían hacer que Plasma se bloqueara cuando no encontraba todas las pantallas que esperaba encontrar al despertar o arrancar el sistema (Marco Martin, Plasma 6.0.4 y 6.0.5).

Discover ya no afirma de forma engañosa e incorrecta que las aplicaciones sin licencia son propietarias (Harald Sitter, Plasma 6.0.5).

Se ha corregido una regresión de Plasma 6 que provocaba que Discover mostrara mensajes de error molestos e ignorables al visualizar páginas de contenido de store.kde.org (Harald Sitter, Plasma 6.0.5).

El campo de búsqueda/filtro en el widget Impresoras de Plasma ahora funciona (Mike Noe, Plasma 6.0.5).

Corregida una regresión en Plasma 6 que causaba que los widgets del panel se superpusieran cuando se tenía un widget de Activity Pager en algún lugar de un panel horizontal (Edo Friedman, Plasma 6.0.5).

KWin es ahora más fiable a la hora de apagar pantallas en respuesta a peculiaridades de hardware y controladores que antes hacían que esto fuera menos fiable con ciertas configuraciones (Arsen Arsenović, Plasma 6.0.5).

Las ventanas de configuración de los widgets Monitor del sistema y Bandeja del sistema de Plasma y la OSD de los perfiles de energía ya no tienen colores desajustados para algunos controles e iconos de la IU cuando se utiliza un tema global mixto claro/oscuro como Breeze Twilight (Akseli Lahtinen, Evgeniy Harchenko y Nicolas Fella, Plasma 6.0.5).

Buscar algo en el widget Portapapeles de Plasma ahora devuelve un mensaje con el texto correcto («No hay coincidencias») cuando la búsqueda no ha encontrado nada (Thomas Duckworth, Plasma 6.0.5).

El widget del Gestor de Tareas de Plasma ha sido refactorizado internamente para simplificar algo de código antiguo, lo que soluciona dos problemas de diseño importantes, incluyendo una regresión de Plasma 6 por la que las tareas se solapaban con widgets adyacentes en modo multi-fila (Marco Martin, Plasma 6.1).

En total, esta semana se han corregido 133 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 6.0.5 llegará el 21 de mayo, Plasma 6.1 lo hará en junio, el 18, y 6.2 llegará más adelante, aún sin fecha programada. Frameworks 6.3 llegará el 7 de junio y KDE Gear 24.05.0 llegará durante el mismo mes. En agosto llegará KDE Gear 24.08 y se volverá al horario de lanzamientos habitual

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.