Con ya Plasma 6.7 entre nosotros, KDE se ha centrado de lleno en el desarrollo de Plasma 6.8. Seguirán corrigiendo errores de 6.7, algo que harán hasta el lanzamiento de 6.7.6, pero todo lo nuevo ya llegará en un Plasma 6.8 que será el próximo lanzamiento mayor y que recibirá muchas nuevas funciones. Por ejemplo, mejoras en el soporte para multimonitor.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta última semana. No incluimos los bugs corregidos; quien quiera verlos tendrá que visitar el artículo original al que enlazaremos al final de esta publicación.

Nuevas funciones destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.8

Los monitores ahora se identifican con distintivos numerados codificados por colores en todos los lugares donde se configuran, lo que facilita identificar cuál es cuál, especialmente al utilizar dos monitores de la misma gama de productos.

Frameworks 6.28

Los campos de búsqueda basados en KRunner ahora pueden convertir entre vatios-hora, kilovatios-hora y otras unidades de energía similares.

Mejoras destacadas en la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.7.1

Ahora existe un efecto de transición suave al cambiar entre temas globales, igual que ya ocurría al cambiar entre esquemas de color.

Plasma 6.8

Se ha adoptado el selector de color con estilo KDE en todas las aplicaciones KDE basadas en QML, en lugar del proporcionado por Qt, que no respeta los esquemas de color de KDE. Algunas aplicaciones ya utilizaban de forma específica el selector de KDE, pero ahora se aplica de forma universal para que todas se beneficien de ello.

Al mover una ventana arrastrándola mientras se mantiene pulsada la tecla Meta, ahora se sitúa por delante del resto de ventanas.

Al intentar eliminar un archivo del escritorio sin permisos para hacerlo, ahora se muestra al menos un mensaje de error que explica cuál es el problema, en lugar de no mostrar nada.

El botón «Conectar» del diálogo de conexión VPN ahora es mucho más visible visualmente.

Se han añadido más símbolos a la función de «mantener pulsada una tecla para ver caracteres relacionados» del teclado virtual de Plasma.

Frameworks 6.28

Se han corregido múltiples causas que provocaban que los iconos y miniaturas aparecieran borrosos en el software KDE basado en Kirigami al utilizar un factor de escalado fraccional.

Se ha mejorado la forma en que los menús Kicker, Kickoff y similares gestionan los casos en los que hay varias aplicaciones instaladas con el mismo nombre.

Mejoras destacadas en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Plasma 6.6.6

Se ha corregido una importante fuga de memoria detectada al utilizar reglas de ventanas para forzar decoraciones de ventana en Firefox cuando funciona en modo CSD.

Plasma 6.7.1

El complemento de entrada para mandos de juego se ha desactivado de forma predeterminada, ya que se detectaron algunos problemas y parece necesitar algo más de tiempo de desarrollo antes de estar listo.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.6 llegue 7 de julio de 2026, Plasma 6.7.1 el 16 de junio y Frameworks 6.28 el 10 de julio. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.