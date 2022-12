KDE ha escuchado mis plegarias. Probablemente. Yo soy alguien que se fija mucho en el rendimiento de los escritorios para elegir uno u otro. Me gusta el diseño/distribución de GNOME, pero prefiero la ligereza de Plasma y las opciones que ofrecen las apps de KDE. Estuve un tiempo usando i3, pero me falló varias veces y volví a un escritorio «normal». Ahora, el proyecto de la K está preparando algo, y, aunque dice que no competirá con los gestores de ventanas, se permiten dudas al respecto.

Creo que fue en Pop!_OS 21.04 cuando el sistema operativo de System76 presentó su especie de gestor de ventanas. Cuando se activa, lo que tenemos delante no es muy diferente a lo que vemos al usar i3 o Sway. En Windows 11 se presentó algo a lo que inglés se refieren como Snap, que es una manera de ordenar las ventanas dividiendo la pantalla. De las tres opciones, a saber, gestores de ventanas (window manager), lo de Pop!_OS y lo de Windows 11, KDE está trabajando en algo, y es imposible saber en qué acabara. Es lo más destacado de las novedades que han presentado hoy.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Como no quiero emocionarme demasiado con esta especie de apilador o no-gestor de ventanas, tengo que limitarme a lo que ha publicado Nate Graham, quien dice:

KWin ha recibido una nueva función muy interesante esta semana (imagen de cabecera): un sistema de mosaico avanzado integrado que permite configurar diseños de mosaico personalizados y cambiar el tamaño de varias ventanas adyacentes a la vez arrastrando los espacios entre ellas. Esta función aún está en sus inicios y no está diseñada para replicar completamente el flujo de trabajo de un gestor de ventanas en mosaico. Pero esperamos que crezca y avance con el tiempo, y también las nuevas APIs añadidas para ello deberían beneficiar a los scripts de mosaico de terceros que quieran convertir KWin en un gestor de ventanas de mosaico (Marco Martin, Plasma 5.27).

Ahora se puede navegar por los dispositivos iOS de Apple utilizando su protocolo nativo afc:// en Dolphin, diálogos de archivos y otras herramientas de gestión de archivos (Kai Uwe Broulik, kio-extras 23.04):

Konsole usa ahora el KHamburguerMenu (Andrey Butirsky, Konsole 23.04):

Por defecto, la barra de pestañas de Konsole se encuentra ahora hacia la parte superior de la ventana como en la mayoría de otras aplicaciones, en lugar de en la parte inferior (Nate Graham, Konsole 23.04).

Ahora se puede arrastrar una imagen en el widget Selector de Color para que calcule el color medio de esa imagen y lo guarde en la lista de colores almacenados (Fushan Wen, Plasma 5.27):

Cuando una búsqueda en KRunner no encuentra nada, ahora dará la oportunidad de hacer una búsqueda en la web para el término de búsqueda (Alexander Lohnau, Plasma 5.27).

Se ha conseguido compatibilidad con el portal de accesos directos globales, lo que permite a Flatpak y a otras aplicaciones aisladas que utilizan el sistema de portales ofrecer una interfaz de usuario estandarizada para establecer y editar los accesos directos globales (Aleix Pol González, Plasma 5.27).

Mejoras en la interfaz de usuario

Cuando se elimina la carpeta actual en Dolphin, ahora se navega automáticamente a la carpeta principal (Vova Kulik y Méven Car, Dolphin 23.04).

Hablando del menú contextual que contiene esa acción, la primera vez que se hace clic con el botón derecho sobre una app en Kickoff para mostrarla, el menú aparece ahora inmediatamente en lugar de retrasarse unos segundos (David Redondo, Plasma 5.27).

Se ha eliminado el modo de colocación de ventanas «en cascada» de KWin, ya que ahora todos los demás modos de colocación de ventanas en los que tiene sentido incluyen el propio comportamiento en cascada (Natalie Clarius, Plasma 5.27):

El diálogo del selector de pantalla que se verá para las aplicaciones Flatpak y Snap que utilizan el sistema de portales XDG ahora incluye miniaturas de vista previa para cada pantalla o ventana que se pueden compartir (Aleix Pol González, Plasma 5.27):

Los paneles de Plasma ahora se vuelven automáticamente más gruesos cuando se cambia a un tema de Plasma cuyos gráficos no funcionan en paneles finos (Niccolò Venerandi, Plasma 5.27).

Plasma ya no recuerda de forma extraña diferentes grosores para cada panel en configuraciones horizontales y verticales; ahora cada panel tiene un grosor y lo mantiene cuando se cambia de horizontal a vertical y viceversa (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Cuando se añade manualmente la zona horaria de nuestra casa a la lista de zonas horarias del reloj digital para poder cambiarla por otra cuando se esté de viaje y que aparezca automáticamente nuestra zona horaria de casa, ahora desaparece automáticamente cuando estamos en la zona horaria de casa cuando mostrarla sería redundante (Nate Graham, Plasma 5.27):

El widget de Batería y Brillo ahora considera que una batería que se ha cargado hasta su límite de carga configurado está completamente cargada (Nate Graham, Plasma 5.27).

La cuestionable utilidad de la sección «Buscar» en el panel de Lugares ha sido eliminada por defecto para evitar presentar tanto desorden visual por defecto. La funcionalidad sigue disponible y se puede volver a añadir estos elementos si se desea y utilizarlos, por supuesto (Nate Graham, Frameworks 5.101):

Corrección de errores de cierta importancia

El desplazamiento en la hoja de la lista de idiomas en la página de Región e Idioma de Preferencias del Sistema ya no es casi inusualmente entrecortado (Nate Graham, Plasma 5.26.5).

Cuando el tema de la pantalla de bloqueo de terceros está roto pero el proceso de fondo de kscreenlocker_greet no se ha bloqueado, se verá de nuevo la pantalla de bloqueo de reserva en lugar de la temida pantalla «tu pantalla de bloqueo está rota» (David Redondo, Plasma 5.27).

El widget del Tiempo ya no se escapa de su espacio en la Bandeja del Sistema y se superpone a otros iconos en varios tamaños de iconos y paneles (Ismael Asensio, Plasma 5.27).

Cuando el color nocturno está activo y se reinicia el sistema o KWin, ahora se vuelve a encender como se esperaba (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27).

Las notificaciones ahora pueden ser leídas usando un lector de pantalla (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Se ha realizado una serie de trabajos de rendimiento para acelerar el proceso de dibujo de los elementos de la interfaz de usuario en Plasma y en las aplicaciones basadas en QtQuick, lo que debería traducirse en una mayor velocidad y un menor consumo de energía (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.101).

En la sesión de Plasma Wayland, cuando se arrastra una ventana que contiene elementos de interfaz de usuario basados en QtQuick a otra pantalla que utiliza un factor de escala diferente, la ventana se ajusta instantáneamente para mostrarse correctamente según el factor de escala de esa pantalla, sin borrosidad ni pixelación. Incluso funciona cuando una ventana está parcialmente en una pantalla y parcialmente en otra. (David Edmundson, Frameworks 5.101).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 166 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.26.5 llegará el martes 3 de enero y Frameworks 5.101 estará disponible durante el día de hoy. Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, y KDE Applications 22.12 estará disponible el 8 de diciembre; de 23.04 sólo se sabe que llegarán en abril de 2023..

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.