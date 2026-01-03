Los desarrolladores de KDE están volviendo poco a poco de sus vacaciones navideñas. No hubo nota semanal hace siete días, pero ya hemos entrado en 2026 y muchos de ellos han vuelto al trabajo. Y lo habrán hecho con ganas, ya que han conseguido 385000€ extra gracias a la iniciativa de fin de año de 2025, para lo que tenéis más información en este enlace.

Pero vamos a lo que nos interesa en este tipo de artículos, que son las novedades en Plasma. Como novedad, aunque no aparezca como tal, ya no se menciona cuántos errores de 15 minutos y de alta prioridad quedan por corregir. No se sabe si esto va a ser así de ahora en adelante, pero la nota sólo recoge cambios introducidos y bugs corregidos. Vamos nosotros con nuestra lista.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

Se ha implementado la función de accesibilidad “Teclas lentas” para la sesión Wayland de Plasma.

El efecto de zoom ahora incluye un modo en el que el puntero nunca abandona el centro físico de la pantalla.

La aplicación Selector de emojis ahora permite elegir un tono de piel preferido para los emojis de manos y personas.

Ahora es posible desactivar los indicadores visibles de tiempo de espera en las notificaciones si resultan estresantes.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.5.5

Cuando Discover sugiere buscar en internet una aplicación que no se ha podido encontrar, la cadena de búsqueda ahora incluye el nombre correcto del sistema operativo si no se está usando uno basado en Linux.

Plasma 6.6.0

El uso de un mando de juego ahora cuenta como “actividad”, evitando que el sistema entre automáticamente en suspensión o bloquee la pantalla.

Cuando un portátil se conecta o desconecta de la corriente mientras está en reposo, ahora se despierta teniendo en cuenta el estado actual.

La página de pantalla táctil en Preferencias del Sistema ahora se oculta cuando no hay pantallas táctiles conectadas.

El selector de pantalla en el OSD ahora incluye un botón para abrir la página completa de Preferencias del Sistema si ninguna de las opciones integradas es relevante.

Al crear una nota adhesiva en el escritorio mediante el pegado con clic central, el área de texto recibe el foco inmediatamente y queda lista para editarse.

Se ha mejorado sutilmente el aspecto de las insignias superpuestas en los widgets de Plasma, especialmente las de la bandeja del sistema.

En el lanzador del Panel de aplicaciones, los resaltados de categoría ahora ocupan todo el ancho del área, logrando una apariencia más coherente.

El estilo del selector de tareas con iconos grandes ahora muestra mejor un gran número de iconos al distribuirlos en varias filas en lugar de desplazarlos horizontalmente.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.0

Se ha mejorado y corregido la compatibilidad con OpenBSD en múltiples áreas.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.5 llegue el 13 de enero y Frameworks 6.22 el 9 del mismo mes. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.