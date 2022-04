Hoy es un día que está marcado en el «Kalendario» para cualquier usuario de Linux. Se use o no se use algún x-buntu, durante el día de hoy se lanzará Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish, pero eso no significa que todo lo demás se aparte o tengan que aplazar sus planes. Hoy también estaba programado el lanzamiento de KDE Gear 22.04, el set de apps de KDE de abril de 2022, y lo único que ha cambiado es que lo han anunciado un par de horas antes de lo habitual.

Siete semanas después de la última actualización de punto, KDE Gear 22.04 es la primera versión de una nueva serie, lo que significa que trae nuevas funciones. Entre ellas, vuelve a haber muchas novedades para su editor de vídeo, Kdenlive, pero también han querido hablarnos de una nueva inclusión: Kalendar ya está disponible de manera oficial y ha entrado a formar parte del set de apps de KDE.

Novedades más destacadas de KDE Gear 22.04

La lista completa de cambios, y hay muchos, está en este enlace. Lo más destacado es lo siguiente:

Dolphin: Ahora muestra previsualizaciones de más tipos de archivos y más información de cada artículo. Por ejemplo, archivos ePub o los .part, o mientras se está comprimiendo un archivo. Conectar dispositivos MTP, como cámaras, ahora funciona mucho mejor.

Konsole: Ahora aparecerá en las búsquedas si buscamos «cmd» o «command prompt». El complemento para SSH se ha mejorado y ahora se pueden asignar diferentes perfiles visuales con diferentes colores para el fondo, etc, para cada cuenta SSH. Nueva función de comandos rápidos, disponible en Complementos/Mostrar comandos rápidos, y podremos crear scripts que usamos con frecuencia e invocarlos cuando lo necesitemos con unos pocos clics. Konsole soporta ahora imágenes Sixel que se mostrarán dentro de la ventana. Se ha mejorado mucho el rendimiento del desplazamiento, y ahora es el doble de rápido.

Kdenlive: Ahora está disponible para los usuarios de macOS con dispositivos M1. El diálogo de renderizado se ha mejorado y es más fácil ver todas las opciones. Ahora se pueden crear perfiles personalizados, y ahora se puede renderizar por zonas. Soporte inicial para color 10bit.

Kate: A partir de hoy, Kate iniciará más rápido y facilita la navegación por los directorios de nuestros proyectos. Se ha mejorado el código de indentado. Mejorado el soporte para Wayland. Mejorados la usabilidad, estabilidad y rango de funciones.

Okular: Mejorada la interfaz y usabilidad. Ahora muestra una pantalla de bienvenida cuando se abre sin hacerlo desde ningún archivo. Aviso inmediato cuando vamos a firmar un documento, pero no tenemos certificados válidos.

Elisa mejora su soporte para pantallas táctiles, es más rápido, más estable y ahora puede arrastrar y soltar archivos de música y listas de reproducción desde su gestor de archivos al panel de listas de reproducción.

Con Skanpage ahora se pueden compartir documentos escaneados (incluyendo PDFs de varias páginas) utilizando el sistema general de compartición de KDE.

Las herramientas de anotación de Spectacle añaden funcionalidad para recortar, escalar, deshacer, rehacer y, en general, hacer muchas más cosas con las imágenes que se capturan. Además, cualquier configuración de anotación que se cambie se recordará la próxima vez que se inicie el programa.

Gwenview detecta y guía en la instalación de los importadores de cámaras que carecen de paquetes de soporte. También hay una nueva funcionalidad de vista previa de impresión para cuando necesite una copia impresa.

KDE Itinerary mejora el soporte para más compañías de tren (como Renfe y Amtrak) y aerolíneas. También añade información más detallada sobre el tiempo y un escáner de código de barras incorporado para escanear la información del billete directamente desde la aplicación.

Kalendar llega a KDE Gear. Es una aplicación moderna para calendarios y gestor de tareas con una interfaz atractiva y muchas funciones útiles que se puede usar para sincronizar con otros calendarios. Funciona en escritorio y en Plasma Mobile. Hay que destacar que este Kalendar «se sale» de Kontact, la aplicación que usaba KDE para gestionar también el correo, pero que han dejado un poco de lado por los problemas que causaba.

Falkon y Skanpage también han entrado a formar parte de KDE Gear.

KDE Gear 22.04 ha sido anunciado hace apenas una hora, y las aplicaciones irán apareciendo a partir de hoy en Flathub, Snapcraft y el repositorio Backports de KDE. A los repositorios oficiales irán llegando con el paso de los meses.