KDE desarrolla diferentes tipos de software. Lo que más llama la atención es Plasma, el entorno gráfico que usa Kubuntu y se ofrece como opción en la mayoría de distribuciones más importantes. Llaman menos la atención sus Frameworks, un grupo de librerías que son como la grasa que hace que la maquinaria funcione. En un punto medio, y ya que hemos mencionado las máquinas, tenemos el engranaje, y esta tarde se ha lanzado KDE Gear 22.08.1.

KDE Gear 22.08.1 es la primera actualización de mantenimiento del set de apps lanzado en agosto de 2022. El mes pasado se introdujeron novedades útiles, como que Gwenview ya es capaz de anotar imágenes que no se han tomado con Spactacle o que Kalendar soporta contactos, pero nada nace siendo perfecto, y las versiones de punto se lanzan para corregir lo que no salió bien en un principio.

KDE Gear 22.08.1, primera actualización de punto del set de apps de agosto

KDE ha publicado una nota anunciando en lanzamiento y algunas otras mas, como en donde nos facilitan la lista completa de cambios. No han sido muchos: en total se han corregido 80 bugs. Lo que a alguien como yo, que lleva tiempo mirando estas listas, le llama la atención es que Kdenlive ha vuelto a ser de los que más correcciones se ha llevado, pero la lista se ha quedado en sólo 9 parches, los mismos que kitineraty. De hecho, esta vez ha sido superado por las correcciones de Kate, pero por la mínima (10).

KDE Gear 22.08.1 ha sido anunciado esta misma tarde en España, y eso significa que el código está disponible, pero las apps no lo están en la mayoría de casos. Si no hay nada extraño, pronto deberían llegar, si no lo han hecho ya, a KDE neon, seguido de los equipos que tengan el repositorio Backports de KDE añadido. Al resto de distribuciones llegará dependiendo de su modelo de desarrollo.