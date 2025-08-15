KDE Gear 25.08 ya está disponible como la última entrega del conjunto de aplicaciones de KDE para Linux y otros sistemas. Llega con foco en productividad y conectividad, además de ajustes que afinan rendimiento y usabilidad en herramientas clave del escritorio.

El lanzamiento pone el acento en componentes base como Akonadi y en apps muy utilizadas como Dolphin o Itinerary, junto a mejoras en KOrganizer, Kleopatra, NeoChat, KRFB y Angelfish. Algunas herramientas del ecosistema, como Krita, siguen su propio ciclo, pero el grueso de las aplicaciones de KDE se actualiza de forma coordinada.

Rendimiento y empresa: Akonadi se pone a dieta

El motor de datos Akonadi, que sustenta aplicaciones de productividad (Kontact, Merkuro, etc.), recorta el consumo de memoria en determinados recursos hasta en un 75%. Además, mejora la integración con el servicio empresarial Microsoft InTune dentro del soporte de Exchange, facilitando la autenticación en entornos corporativos.

Dolphin, más fino en búsquedas y análisis de espacio

El gestor de archivos Dolphin incorpora dos motores de búsqueda para localizar archivos y carpetas esquivas. Al pulsar Ctrl + F puedes elegir entre la indexación de KDE o una búsqueda simple que recorre el sistema con mayor exhaustividad, aunque de forma más lenta.

Ahora también es posible abrir Filelight directamente desde el menú Herramientas para visualizar el uso de disco con gráficos claros, y el botón de cambio de modo de vista ofrece más opciones para ajustar la presentación de contenidos.

Itinerary amplía planificación y mapas en KDE Gear 25.08

El asistente de viajes Itinerary permite introducir manualmente trayectos de tren o autobús, sin depender de tablas horarias. Además, mejora la búsqueda de conexiones alternativas e incorpora vuelos y ferris, junto con comprobaciones de salida con actualizaciones automáticas.

En el mapa en vivo se añaden estilos de OpenRailwayMap, con vistas centradas en infraestructura ferroviaria, señalización, ancho de vía, electrificación y clasificaciones de velocidad, seleccionables al momento.

Kontact y seguridad: KOrganizer y Kleopatra

KOrganizer, el calendario y gestor de tareas, pasa a integrarse en el conjunto de productividad Kontact. Incorpora un selector de fecha para saltar rápidamente a un día concreto y tooltips mejorados en los campos de búsqueda.

La herramienta de certificados Kleopatra agrega un bloc de notas cifrado en ventana independiente, lo que permite abrir varios blocs a la vez para redactar y proteger diferentes mensajes simultáneamente.

Comunicación y control remoto

El servicio de escritorio remoto KRFB añade compatibilidad con alfabetos no europeos, ampliando su alcance para más idiomas y regiones.

El cliente Matrix NeoChat permite crear encuestas y ofrece un menú contextual por hilo, facilitando la gestión de conversaciones con múltiples subtemas.

Navegación web en móvil y escritorio

El navegador Angelfish, disponible para móviles y escritorio, permite desactivar el bloqueador de publicidad y suma atajos como Ctrl + W para cerrar pestañas y Ctrl + Shift + O para abrir marcadores.

Otros cambios notables de KDE Gear 25.08

El clásico juego de ortografía kHangman añade soporte para el alfabeto griego, mientras que la app de pronunciación Artikulate se alinea plenamente con Plasma 6.

Cómo conseguir la actualización a KDE Gear 25.08

Las nuevas versiones de las apps de KDE Gear llegan a los repositorios de las principales distribuciones. Se pueden obtener rápidamente en openSUSE Tumbleweed o Arch Linux, en KDE neon y, de forma individual, a través de Flathub y la Snap Store, según el ritmo de cada proyecto.

Esta entrega refuerza la idea de un conjunto de apps más eficiente y cómodo de usar: Akonadi reduce recursos, Dolphin encuentra mejor lo que buscas y Itinerary cuida los detalles del viaje, mientras el resto del ecosistema pule funciones para trabajar y comunicarse con menos fricción.