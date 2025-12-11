Estamos en diciembre, y eso significan muchas cosas, como que alguno recibirá regalos de otras personas o incluso de sí mismos. También significa que el proyecto al que tanto le gusta abusar de la K tenía que lanzar nuevas versiones de sus aplicaciones principales, un set de apps que ya está disponible recibe el nombre de KDE Gear 25.12. Son todo actualizaciones mayores, por lo que llegan con nuevas funciones para mejorar la productividad y usabilidad.

KDE Gear 25.12 llega con un conjunto de actualizaciones enfocadas tanto en usabilidad como en funciones concretas en varias de las aplicaciones más populares del ecosistema KDE. Esta actualización trimestral no solo pule herramientas existentes, sino que también introduce nuevas capacidades que refinan la experiencia del usuario.

Novedades más destacadas de KDE Gear 25.12

Una de las novedades más destacadas está en Itinerary, la app de planificación de viajes. En esta versión se ha ampliado considerablemente el soporte para más extractores de datos, lo que significa que ahora puede procesar automáticamente información de muchos más billetes y eventos de transporte. Además, la app facilita el planificar rutas mostrando la localización actual como origen por defecto, algo útil para viajes espontáneos o en móviles.

El explorador de archivos Dolphin sigue afinándose con mejoras concretas: las carpetas temporales que se eliminan ya no acaban en la papelera de inicio, haciendo que la gestión del sistema sea más limpia. Ahora puedes ocultar archivos y carpetas desde el menú de contexto, para mantener organizados y libres de distracciones tus proyectos o datos sensibles.

El editor avanzado Kate incorpora varias mejoras de gran impacto para programadores y usuarios técnicos: mejor soporte Git, con una lista de ramas que ahora muestra la actividad más reciente, ayudando a trabajar con repositorios de manera más eficiente. El diálogo “Quick Open” permite ir rápido a una línea y columna específica en cualquier archivo con solo escribir :línea:columna. Soporte para bracketed paste, lo que mejora la interacción cuando se pegan fragmentos de código o comandos en terminal integrado.

La app Photos recibe mejoras visuales interesantes: añade una herramienta de recorte, ampliando las opciones de edición directamente desde el visor. Se incorporan gestos táctiles como pellizcar para aumentar o disminuir el zoom, arrastrar para moverse por la imagen y pasar a la siguiente deslizando, lo que hace la experiencia más fluida especialmente en pantallas táctiles y móviles.

KDE Gear 25.12 mejora las herramientas de navegación

Konqueror, el veterano navegador y gestor de archivos, ahora puede exportar páginas a PDF de alta calidad, útil tanto para documentación como para archivado. Falkon, el navegador más moderno, estrena un botón para activar o desactivar el bloqueador de anuncios, dándote control más directo sobre tu experiencia de lectura y rendimiento.

La app de mensajería basada en Matrix, NeoChat, también mejora: Añade una nueva página dentro de ajustes para mostrar los atajos de teclado, facilitando su uso eficiente. Mejora el soporte para extensiones como Jitsi: ahora puedes ver cuando una reunión está en curso y saber cuándo puedes iniciar una videollamada, según tus permisos

Además de todo lo explicado aquí, que recoge lo de la nota oficial, hay novedades en muchas más aplicaciones. Tenéis la lista completa de cambios aquí.

KDE Gear 25.12 se ha publicado hoy y empezará a llegar a los repositorios de las distribuciones Linux más populares en los próximos días.