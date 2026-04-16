La reciente llegada de KDE Plasma 6.6 al ecosistema del escritorio libre no llega sola: viene acompañada por una nueva entrega del conjunto de aplicaciones de KDE, conocido como KDE Gear. Este paquete reúne las principales herramientas que dan forma al día a día de los usuarios del entorno KDE, desde el gestor de archivos hasta clientes de mensajería y aplicaciones de productividad.

Con la publicación de KDE Gear 26.04, los desarrolladores ponen el foco en pulir la experiencia general del escritorio, mejorando la integración entre aplicaciones y añadiendo funciones muy esperadas. Aunque el alcance es global, muchos de estos avances resultan especialmente relevantes para usuarios de Europa y España que basan su trabajo diario en escritorios Linux con KDE, tanto en equipos domésticos como en entornos profesionales. Como referencia sobre ediciones anteriores de KDE Gear, se puede consultar la evolución del conjunto de aplicaciones.

Nueva versión de KDE Gear: más integración con Plasma 6.6

Esta edición de la colección de aplicaciones de KDE llega justo después del lanzamiento del escritorio Plasma 6.6, lo que refuerza la idea de un ecosistema cohesionado donde sistema y apps evolucionan de la mano. El objetivo es que, al actualizar el entorno de escritorio, los usuarios se encuentren también con sus principales programas renovados y mejor alineados con las nuevas capacidades técnicas.

El conjunto KDE Gear incluye multitud de utilidades habituales en instalaciones con KDE: gestores de archivos, calendarios, herramientas multimedia y clientes de comunicación, entre otros. Cada nueva iteración no solo corrige errores, sino que suele introducir pequeños cambios que, sumados, marcan una diferencia apreciable en el uso diario del escritorio.

Mejoras clave en Dolphin, el gestor de archivos

Uno de los cambios más destacados de KDE Gear 26.04 está en Dolphin, el explorador de archivos por defecto del escritorio KDE. A partir de esta versión, el usuario puede definir atajos de teclado personalizados para prácticamente cualquier acción disponible, ya esté en los menús principales, en los complementos o en las extensiones instaladas. Estas novedades siguen la línea de mejoras previas en Dolphin que buscan aumentar la productividad.

Este refuerzo en la personalización de atajos de teclado facilita la vida a quienes trabajan con grandes volúmenes de archivos o realizan operaciones repetitivas a diario. Desde España y el resto de Europa, donde KDE se utiliza tanto en entornos domésticos como en pequeñas empresas y administración pública, esta posibilidad de adaptar Dolphin al estilo de trabajo de cada persona puede suponer un pequeño pero importante salto de productividad.

Calendarios más claros: Merkuro Calendar y KOrganizer

El área de organización personal también recibe atención en KDE Gear 26.04. La aplicación Merkuro Calendar presenta ahora una vista de agenda rediseñada, pensada para ofrecer una visión más limpia de las tareas y eventos programados. Además, el editor de eventos se ha renovado para simplificar la creación y modificación de citas.

Esta puesta al día de Merkuro Calendar resulta especialmente útil para quienes dependen del calendario para coordinar reuniones, recordatorios y plazos de entrega, tanto si usan KDE en un portátil personal como si lo hacen en equipos de trabajo compartidos. La nueva interfaz busca reducir pasos innecesarios y mostrar la información relevante de un vistazo.

Junto a Merkuro, también se ha actualizado KOrganizer, el conocido calendario integrado dentro del entorno de trabajo Kontact. En esta versión se ha rediseñado su interfaz, con el objetivo de ofrecer una experiencia más coherente, moderna y accesible, manteniendo al mismo tiempo las funciones que ya utilizan usuarios avanzados.

El lavado de cara de KOrganizer pretende que quienes ya llevaban tiempo usando esta herramienta se adapten sin complicaciones, mientras que nuevos usuarios encuentren más sencillo empezar a gestionar sus calendarios, listas de tareas y recordatorios en el ecosistema KDE.

Kdenlive y la edición de vídeo en el escritorio KDE

El editor de vídeo Kdenlive también forma parte del paquete KDE Gear 26.04 y recibe diversas mejoras orientadas a mejorar la estabilidad y el flujo de trabajo. Aunque no se detallan todos los cambios, el énfasis está en pulir la experiencia de edición para que sea más fluida, especialmente en proyectos complejos; en versiones previas ya se introdujeron mejoras para Kdenlive que complementan estas optimizaciones.

Para creadores de contenido, estudiantes o profesionales que utilizan Linux en Europa como plataforma principal, Kdenlive es una de las herramientas de referencia para el montaje de vídeo. Las optimizaciones incluidas en esta edición de KDE Gear buscan reducir errores y pequeños inconvenientes que, en trabajos largos, pueden llegar a resultar molestos.

NeoChat: chat en Matrix con texto enriquecido y hilos

En el ámbito de la comunicación, el cliente de Matrix NeoChat suma funciones que se han convertido en estándar en muchas plataformas de mensajería modernas. Una de las novedades notables es la incorporación de un editor de texto enriquecido, que permite aplicar formato al contenido sin recurrir a códigos o etiquetas complicadas.

Junto al texto enriquecido, NeoChat incluye ahora soporte para hilos, una característica clave cuando se participa en salas con gran actividad o se gestionan conversaciones de trabajo con varias personas. Esta función ayuda a mantener organizados los distintos temas dentro de un mismo canal, lo que puede ser especialmente útil en equipos distribuidos por distintos países europeos que se coordinan a través de Matrix.

Un ecosistema que avanza en bloque

Esta nueva versión de KDE Gear llega con la intención de acompañar al escritorio Plasma 6.6 con un conjunto de aplicaciones mejor integradas y más adaptadas a las necesidades actuales. Aunque no todas las mejoras son espectaculares a simple vista, el conjunto de cambios en Dolphin, Merkuro Calendar, KOrganizer, Kdenlive y NeoChat apunta a un escritorio más cómodo para trabajar, estudiar o simplemente gestionar el día a día en un ordenador con KDE.

Con cada lanzamiento de KDE Gear, el proyecto refuerza su apuesta por un entorno libre, flexible y en constante evolución, que mantiene en mente tanto a quienes usan el escritorio en casa como a quienes lo adoptan en entornos profesionales en España y el resto de Europa. Esta edición 26.04 se centra sobre todo en afinar las herramientas clave, mejorar la usabilidad y dar más control al usuario sobre la forma de interactuar con sus aplicaciones diarias.