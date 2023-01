Tenía ganas de probar esto y me ha dejado satisfecho a medias. A finales de 2022, Nate Graham nos habló por primera vez de un sistema de apilado de ventanas avanzado que llegaría de la mano de Plasma 5.27. Esta semana, KDE ha lanzado la beta de la próxima versión de su entorno gráfico, y la mejor manara de probarlo es con la última imagen ISO de KDE neon Testing. Después de unas horas descargándola, que los servidores suelen irles despacio, pude comprobar por primera vez lo que ellos mismos dicen: en un principio no está diseñado para sustituir a gestores de ventajas como i3wm.

Sí es totalmente cierto que podremos apilar las ventanas como queramos, pero será necesario algo más que usar una combinación de teclas. La idea es crear como una plantilla (con META + T ) y luego montar las ventanas como habíamos diseñado (manteniendo Shift y arrastrando), y todo se moverá conjuntamente. Está en unos primeros pasos tan tempranos que ni siquiera se ha lanzado la versión estable, por lo que no podemos saber si en el futuro se añadirán esos atajos de teclado o, por qué no soñar, permitirán una sesión de plasma reducida al más puro estilo i3. Aunque, insisto, ellos también insisten en que no es lo que tienen pensado.

Nuevas funciones que llegarán pronto a KDE

Una de las novedades más importantes de esta semana en KDE ha sido la llegada de Plasmsa 5.27 Beta, pero también han avanzado lo siguiente:

La creciente lista de calendarios alternativos del widget Reloj digital incluye ahora los calendarios astronómico islámico y Umm al-Qura (Fushan Wen, Plasma 6).

Los creadores de fondos de pantalla ahora pueden definir un color de acento personalizado para su fondo de pantalla que se utilizará automáticamente cuando el usuario utilice la función «Fondo de pantalla a partir del color de acento», en lugar de dejar que el sistema calcule un color de acento automáticamente (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Ahora se puede entrar en el modo No molestar utilizando la línea de comandos ejecutando kde-inhibit --notifications (Jakub Nowak, Plasma 5.27).

Mejoras en la interfaz de usuario

Las carátulas de alta resolución en Elisa son ahora más nítidas y se ven mejor cuando se utiliza el escalado (Nate Graham, Elisa 22.12.2.).

KWin hace ahora todo lo posible por forzar las animaciones más suaves por defecto (el usuario puede configurar el equilibrio entre suavidad y latencia), lo que mejora el rendimiento en las GPU Intel integradas en la sesión Plasma Wayland (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27).

En el widget de la calculadora de Plasma, ahora se puede copiar el resultado o eliminar un dígito con la tecla de retroceso (Martin Frueh, Plasma 5.27).

El widget Calculadora Plasma ya no aparece como resultado de búsqueda en KRunner, Kickoff y Overview, donde al activarlo se abría en una ventana independiente, lo que hacía creer a la gente que era la aplicación de calculadora por defecto o les confundía respecto a por qué había dos calculadoras instaladas (Nate Graham, Plasma 5.27).

Las páginas Accesos directos y Permisos de Flatpak de Preferencias del sistema utilizan ahora el estilo más moderno sin marcos (Nate Graham, Plasma 5.27).

El widget de la lista de ventanas muestra ahora los iconos apropiados cuando el icono de la aplicación activa no es válido, o cuando el escritorio Plasma está activo (Guilherme Marçal Silva, Plasma 5.27).

En la ventana de configuración de la bandeja del sistema, algunos elementos ya no tienen «(Carga automática)» añadido después de sus nombres, que se dieron cuenta de que era un detalle de implementación que no comunicar nada importante para el usuario (Nicolas Fella, Plasma 5.27).

En las aplicaciones KDE basadas en QtWidgets, la información sobre herramientas ya no puede mostrar el mismo texto dos veces (Joshua Goins, Frameworks 5.103).

Corrección de errores de cierta importancia

Se ha corregido la posibilidad de que KWin se bloquee al cerrar una instancia de una aplicación multiinstancia con el efecto «Dim Inactive» activado (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27).

Se ha implementado una versión anterior del protocolo de entrada de texto Wayland en KWin, lo que hace que los métodos de entrada funcionen en aplicaciones Chromium y Electron (Xuetian Weng, Plasma 5.27).

Ya está implementado el soporte básico de teclas adhesivas en la sesión Wayland de Plasma. Pronto habrá más (Nicolas Fella, Enlace Plasma 5.27).

Corregidos varios fallos visuales recientemente introducidos que afectaban a los iconos del Panel y de la Bandeja del Sistema, incluyendo algunos iconos de la bandeja de aplicaciones Qt6 que parpadeaban constantemente. También se ha arreglado el autotest que cubre esto para que funcione y no vuelva a retroceder. (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.103).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 118 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, mientras que Frameworks 103 debería hacerlo el 4 del mismo mes, y no hay noticias sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 22.12.2 llegará el 2 de febrero, y de 23.04 sólo se sabe que estarán disponibles en abril de 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.