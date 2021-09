Después de un tiempo coqueteando con la idea, Ubuntu empezó a usar Wayland por defecto en abril, coincidiendo con el lanzamiento de Hirsute Hippo. Decir que es el presente no sería verdad, ya que, por ejemplo, SimpleScreenRecorder no lo soporta y VokoscreenNG lo hace desde hace pocos días. Kooha funciona, pero sólo en GNOME y la calidad no es la mejor. Por lo tanto, diría que es el futuro, y ese futuro está mas cerca para los usuarios de KDE.

Así lo ha publicado Nate Graham esta mañana en una nota en la que muchas de las novedades que menciona son para mejorar Wayland. Y ha mejorado tanto que asegura que ya lo usa en su día a día, sólo quejándose de lo que decíamos, que en el presente puede estar muy avanzado, pero las aplicaciones de terceros no funcionan todo lo bien que debería. A continuación tenéis la lista de cambios que han publicado hoy.

Nuevas funciones que llegarán pronto a KDE

Cuando se pulsa el botón Aplicar en la página de Configuración de Pantalla de Preferencias del Sistema, ahora se ofrece revertir cualquier configuración modificada que pueda provocar un fallo, y lo hace automáticamente en 30 segundos para manejar el caso en el que la nueva configuración esté tan desordenada que no se pueda ver nada (Chris Rizzitello y Zixing Liu, Plasma 5.23).

En Wayland, ahora es posible ajustar la configuración RGB del controlador de la GPU Intel (Xaver Hugl, Plasma 5.23).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Dolphin ya no se bloquea si tratamos de hacer algo loco como hacer que la entrada de la papelera en el panel de Lugares apunte a /dev/null (Jan Paul Batrina, Dolphin 21.12).

Dolphin ya no falla a veces al abrir la aplicación de terminal cuando se usa su acción «Abrir en la Terminal» (Nate Graham, 21.12, aunque podría llegar antes).

Los iconos para eliminar carpetas en Dolphin ahora siempre tienen el icono correcto (Méven Car, Dolphin 21.12).

Los dispositivos extraíbles, los discos y las tarjetas SD vuelven a aparecer como se esperaba en el applet Discos y Dispositivos después de ser desconectados y vueltos a conectar (Fabio Bas, Plasma 5.23).

En la sesión de Plasma Wayland Ahora se puede arrastrar y soltar cosas entre las aplicaciones nativas de Wayland y XWayland (David Redondo, Plasma 5.23). Ahora es posible cambiar la resolución de la pantalla cuando se ejecuta en una máquina virtual (Méven Car, Plasma 5.23). Los escritorios virtuales se recuerdan ahora por actividad (David Redondo, Plasma 5.23). Se han corregido varios problemas que afectaban a los usuarios de la GPU NVIDIA en una sesión de Plasma Wayland, como el hecho de que las ventanas no actualizaran su contenido después de cambiar de tamaño y que KRunner no mostrara nunca ningún resultado de búsqueda (David Redondo, Frameworks 5.86). En la sesión de Plasma Wayland, las imágenes copiadas desde Spectacle ahora aparecen correctamente (Jan Blackquill, Qt 6.2 o Qt 5.15.3 con la colección de parches de KDE).

En el Monitor del Sistema y en los applets de Plasma del mismo nombre, el sensor de «Uso de la GPU» ya no se representa incorrectamente como si estuviera siempre lleno al 100%, el «Espacio total en disco» ya no se calcula incorrectamente cuando hay discos encriptados, y el sensor de «Tiempo de actividad» ya no desaparece después de reiniciar Plasma (David Redondo, Plasma 5.23).

Las notificaciones enviadas por las aplicaciones Flatpak’d se identifican ahora correctamente con la aplicación que las envía (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.23).

El selector de fondos de pantalla de Plasma ya no muestra una etiqueta de marcador de posición cortada cuando no hay fondos de pantalla en ninguna de las ubicaciones de búsqueda configuradas (Nate Graham, Plasma 5.23).

En la página de Usuarios de la Preferencias del Sistema, el elemento de la lista de nuestro usuario ya no tiene un aspecto extraño si no hemos rellenado un nombre real (Nate Graham, Plasma 5.23).

El Monitor del Sistema y los applets de Plasma del mismo nombre ahora descubren más datos del sensor de la GPU de AMD (David Redondo, Plasma 5.23).

La conversión de divisas en KRunner y Kickoff ahora vuelve a funcionar (Andreas Cord-Landwehr, Frameworks 5.86).

Las miniaplicaciones de la bandeja del sistema con elementos de lista ampliables son ahora totalmente interactivas cuando se utiliza un lápiz óptico y ya no muestran a veces de forma extraña contenido superpuesto cuando hay suficientes cosas en la ventana emergente para hacerla desplazable (Nate Graham, Frameworks 5.86).

Las aplicaciones lanzadas desde un acceso directo global aparecen ahora como se esperaba en la página «Aplicaciones» del Monitor del Sistema (David Redondo y Nikos Chantziaras, Frameworks 5.86).

Las aplicaciones que utilizan Kirigami se inician ahora mucho más rápido (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.86).

Ahora hay un atajo de teclado por defecto para abrir la ventana «Configurar atajos de teclado»: Ctrl+Alt+Coma (Alguien con el seudónimo «empeyreal one», Frameworks 5.86).

Mejoras en la interfaz de usuario

Hacer doble clic en el divisor en la vista dividida de Dolphin ahora lo restablece al centro (Eugene Popov, Dolphin 21.12).

Konsole ya no confunde al dejar que tratemos editar el perfil incorporado de sólo lectura; en su lugar el elemento de menú para hacerlo ahora dice «Crear nuevo perfil» y te lleva al lugar donde puedes hacer un nuevo perfil (Ahmad Samir, Konsole 21.12).

Cuando se utilizan actualizaciones sin conexión (el estilo de actualización en el que todo se aplica en el siguiente reinicio), Discover ya no pide y agresivamente que se reinicie, ya que se puede tomar con seguridad su tiempo al respecto (Nate Graham, Plasma 5.23). Un cambio necesario sin el que personalmente no quiero usar esta función.

La página de audio de Preferencias del sistema ahora integra todas las pocas funciones de la página de configuración en los elementos relevantes de la vista principal a los que afectan, facilitando el acceso a los mismos y eliminando una subpágina (Ismael Asensio, Plasma 5.23).

Los iconos de la vista de carpetas en el escritorio ahora envuelven su texto en los límites de las palabras CamelCase, como hace la vista de iconos de Dolphin (Ivan Tkachenko, Plasma 5.23).

El efecto de desenfoque del fondo ya no es tan granulado en Wayland (Tatsuyuki Ishi, Plasma 5.23).

Las ventanas emergentes de la Bandeja del Sistema con los elementos de la lista expandible han mejorado mucho en su consistencia visual, en la capacidad de respuesta al desplazamiento, en la navegabilidad con el teclado y en la estabilidad general (Nate Graham, Frameworks 5.86).

En varios programas basados en QtQuick, los botones que muestran tanto un icono como un texto ya no muestran un tooltip redundante que duplica el texto del botón; ahora sólo lo muestran cuando el texto del botón se ha ocultado automáticamente debido a limitaciones de espacio (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.86).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23 llegará el 12 de octubre. De momento no hay fecha concreta para KDE Gear 21.12, pero podremos usarlo en diciembre. KDE Frameworks 5.86 será lanzado el 11 de septiembre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.