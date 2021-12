No podemos decir que si KDE no acierta en cómo hacer algo no será por que no prueba opciones. Hace una semana nos presentaron un nuevo botón que aparecerá en la notificación de Spectacle que nos llevaría directamente al editor de anotaciones. En un primer momento, ese botón estaba encima de la «hamburguesa», probablemente para que estuviera escorado a la derecha, pero esta semana lo han movido para que esté a la misma altura.

Así lo han explicado en el artículo de Esta semana en KDE en uno de los muchos pequeños retoques que veremos en un futuro a medio plazo, y aún así no podemos decir que sea definitivo. Pero lo que Nate Graham ha decidido destacar en el titular ha sido que pulirán las cosas en Dolphin, el gestor de archivos, y Ark, en parte porque no se llevaban bien en el pasado reciente, por lo menos en algunas distribuciones Linux.

Nuevas funciones que llegarán pronto a KDE

Las herramientas de anotación de Spectacle incluyen ahora la funcionalidad de recortar, escalar, deshacer, rehacer y más (Damir Porobic y Antonio Prcela, kImageAnnotator 0.6.0 o posterior en Spectacle 22.04).

El applet del tiempo ahora permite elegir ciudades del Servicio Meteorológico Alemán (DWD) como fuente de datos (Emily Elhert, Plasma 5.24).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Dolphin ya no se bloquea cuando Ark crea un archivo .7z (Méven Car, Ark 21.12.1).

Spectacle ahora deshabilita el botón «Anotar» cuando no hay ninguna captura de pantalla en la ventana, por lo que ya no se puede hacer clic en él y hacer que la aplicación se bloquee (Bharadwaj Raju, Spectacle 21.12.1).

Las acciones de «Compresión» del menú contextual de Dolphin ahora respetan el ajuste configurable por el usuario de Ark para abrir o no una nueva ventana del administrador de archivos mostrando el archivo después de que la operación haya sido completada (Alguien con el seudónimo «2155X», Ark, 22.04).

Preferencias del sistema ya no se bloquea cuando se intenta utilizar la ventana Obtener nuevos temas globales para actualizar los temas globales (Alexander Lohnau, Plasma 5.23.5).

Algunas aplicaciones que dibujan cierto tipo de botones ya no se bloquean cuando se utiliza el estilo de aplicación Breeze (David Edmundson, Plasma 5.23.5).

El monitor del sistema ya no se bloquea a veces cuando se ven los procesos en la vista de árbol (Fabian Vogt, Plasma 5.23.5).

El acceso a los datos del portapapeles con acciones Klipper o consultas DBus vuelve a proporcionar el texto completo, y no una versión truncada (David Edmundson y alguien con el seudónimo «ValdikSS», Plasma 5.23.5).

En la sesión de Plasma Wayland, la entrada del ratón y del teclado ya no deja de funcionar a veces después de apagar y volver a encender un monitor (Xaver Hugl, Plasma 5.23.5).

La función de límite de carga de la batería ahora soporta más baterías (Ian Douglas Scott y Méven Car, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, algunos juegos nativos de Wayland vuelven a abrirse con el tamaño de ventana correcto (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, los cursores son ahora suaves en lugar de pixelados cuando se utiliza un factor de escala fraccional (Julius Zint, Plasma 5.24).

Cambiar el fondo de pantalla de presentación de diapositivas a color liso ya no bloquea a veces Plasma (Fushan Wen, Frameworks 5.89).

En la página de comentarios del usuario de Preferencias del sistema, ya no se muestran enlaces a carpetas de datos enviados que en realidad no existen porque no se han enviado datos (Nate Graham, Plasma 5.24).

Se ha mejorado la velocidad de listado de archivos en carpetas con mucho material (Méven Car, Frameworks 5.90).

Mejoras en la interfaz de usuario

Cualquier configuración de anotaciones que se cambie en Spectacle ahora se recuerda a través de los lanzamientos (Antonio Prcela, Spectacle 22.04).

Gwenview ahora suaviza las imágenes que se amplían hasta el 400% de zoom, y luego cambia a mostrar los píxeles no suavizados para niveles de zoom más profundos (Nate Graham, Gwenview 22.04).

Tratar de abrir un archivo inválido o que no se puede abrir en Dolphin ahora muestra un error en un mensaje en línea como la mayoría de los otros en lugar de en un gran cuadro de diálogo modal, y ahora los archivos a medio descargar o a medio completar que tienen la extensión apropiada de nombre de archivo .part no se pueden abrir y provocarán este error (Kai Uwe Broulik, Dolphin 22.04 y Frameworks 5.90).

Cuando una aplicación tarda mucho en abrir un archivo y muestra una notificación que dice algo como «Cargando…» » o «Examinando…», ahora desaparece y no aparece en el historial de notificaciones después de que el archivo haya terminado de cargarse (Kai Uwe Broulik, Ark 22.04 y Frameworks 5.90).

Ahora se puede archivar Dolphin buscando «Explorer» o «Finder» (Alguien con el seudónimo «tornado 99», Dolphin 22.04).

La ventana de KCalc ahora puede ser redimensionada (Niklas Freund, KCalc 22.04).

En la página de Preferencias del Sistema, la vista del organizador de pantallas ahora muestra los números de serie de los monitores cuando detecta varios monitores con el mismo número de modelo, para ayudarnos a distinguirlos (Méven Car, Plasma 5.24).

En el Explorador de widgets, ahora se pueden añadir widgets con un solo clic, y al hacerlo, el widget en el que se ha hecho clic aparece en el centro de la pantalla, y no en la esquina superior izquierda, donde estaba tapado por el propio Explorador de widgets (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24 y Frameworks 5.90).

El botón «Anotar» que aparece en las notificaciones de las capturas de pantalla que se pueden anotar está ahora situado en la misma fila que el botón del menú hamburguesa (imagen de cabecera de este artículo) en lugar de encima de él (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24).

El applet de Batería y Brillo ha mejorado de nuevo su interfaz de usuario para bloquear el sueño y el bloqueo de la pantalla para una mayor claridad (Nate Graham, Plasma 5.24).

El nuevo efecto Panorama ha tenido sus curvas de animación ajustadas para usar una curva con un comienzo más rápido, haciendo que el efecto parezca más rápido (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

Discover ya no muestra una hoja de advertencia aterradora «Los paquetes serán eliminados» cuando los paquetes eliminados son «multiversionados», es decir, que se puede instalar más de una versión a la vez, y la versión eliminada simplemente está siendo reemplazada por una más nueva (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Al arrastrar y soltar applets, ahora se animan suavemente al moverse a su posición final en lugar de teletransportarse instantáneamente allí (Jan Blackquill, Plasma 5.24).

La hoja de prueba de los altavoces en la página de audio de Preferencias del sistema tiene ahora mejor aspecto (Ismael Asensio, Plasma 5.24).

Ahora podemos tener más de 8 distribuciones de teclado «de repuesto» (Andrey Butirsky, Plasma 5.24).

Discover ahora dice de qué fuente proviene cada actualización en la vista de detalles expandida (Ismael Asensio, Plasma 5.24).

Aquellos de vosotros a los que os gusten los iconos realmente enormes ahora podéis hacer que vuestros iconos de escritorio sean el doble de grandes que el tamaño máximo anterior (Nate Graham, Plasma 5.24).

La barra lateral del lanzador de aplicaciones Kickoff ya no muestra flechas, para ser consistente con la forma en que las barras laterales se presentan normalmente en otros lugares (Mikel Johnson, Plasma 5.24).

Los fondos de los estados «activo» y «necesita atención» del Administrador de Tareas se han hecho más brillantes y fáciles de ver (Frédéric Parrenin, Frameworks 5.90).

Los iconos genéricos del Gestor de Archivos y de la App de Configuración (típicamente utilizados por Dolphin y Preferencias del Sistema) ahora responden a su color de acento (Artem Grinev, Frameworks 5.90).

Cuando Ark crea un gran archivo ZIP que tarda en completarse, al archivo en proceso se le añade ahora la extensión de nombre de archivo .part, lo que hace que se muestre el icono estándar «Soy un archivo temporal» (Fushan Wen y Dieter Baron, libzip 1.8.1).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23.5 llegará el 4 de enero y KDE Gear 21.12.1 el 6 del mismo mes. KDE Frameworks 5.89 llegará hoy el 11 de diciembre, y 5.90 el 8 de enero. Podremos usar Plasma 5.24 a partir del 8 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.