KDE ha publicado su nota semanal, como siempre, pero esta vez es más bien corta. Nos tienen acostumbrados a adelantar muchas novedades, ahora sobre todo para Plasma 6.7, pero en esta ocasión no hay mucho de lo que hablar. En otras publicaciones, la falta de puntos destacados se entiende leyendo el apartado de errores corregidos, pero esta semana también está bastante vacío. Así pues, nuestro artículo de los últimos siete días en KDE Plasma también será corto.

Además, recordamos que ya no añadimos en nuestras publicaciones los bugs corregidos, y que el que quiera ver la lista completa tiene que visitar el artículo original al que enlazaremos al final del artículo.

Novedades destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.7

Ahora se puede usar un perfil ICC mientras el modo HDR está activo.

Ahora se puede desactivar o controlar la intensidad de la función de modulación adaptativa de la retroiluminación de muchos portátiles AMD, que cambia los colores de la pantalla a niveles bajos de brillo para mejorar la visibilidad. Si no gusta, ahora se puede desactivar.

Mejoras de interfaz que llegarán a KDE

Plasma 6.7

Se ha mejorado la capacidad de Discover para eliminar duplicados de aplicaciones presentes tanto en instalaciones Flatpak del sistema como del usuario.

Los valores de temperatura en la página de sensores de Info Center ahora reflejan las unidades configuradas en el sistema, en lugar de usar siempre Celsius.

Ahora se pueden eliminar aplicaciones de la vista de Favoritos del lanzador de aplicaciones Kickoff arrastrándolas fuera de la vista y sobre cualquier parte del resto del widget.

El widget de impresoras ahora muestra insignias que indican el número de trabajos de impresión activos y en cola en cada impresora, útil en entornos institucionales con muchas impresoras.

Rendimiento y aspectos técnicos notables

Plasma 6.7

Se ha mejorado el rendimiento y la eficiencia energética del software que usa renderizado por CPU, como la mayoría de aplicaciones QtWidgets de Qt y KDE.

Se han mejorado las heurísticas de KWin para determinar cuándo puede usar la función de “direct scan-out” para mejorar el rendimiento y ahorrar energía en ventanas a pantalla completa.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.5 llegue el martes el 12 de mayo de 2026, y Frameworks 6.27 el 12 de junio. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.