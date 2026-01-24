El lanzamiento de Plasma 6.6 se aproxima, y eso se nota en el trabajo realizado por KDE. Siguen adelantando novedades para esa versión, pero el proyecto ya se ha centrado de lleno en lo que llegará más adelante de la mano de Plasma 6.7. Bueno, así sería si no estuvieran también puestos a la caza y captura de bugs de la versión del escritorio que llegará a mediados del mes que viene.

Lo que sigue es la lista con las novedades que han adelantado esta semana. Entre ellas, destacan varias para las impresoras y en Preferencias del sistema. Vamos con la lista.

Funciones nuevas destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.7.0

Se ha añadido una interfaz de configuración dedicada para configurar impresoras compartidas en redes Windows.

Mejoras destacadas en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.0

Los atajos para cambiar de escritorio y mostrar Ventanas Presentes ahora usan la tecla Meta de forma predeterminada para un comportamiento más coherente en todo el sistema.

Plasma ahora puede informar sobre los niveles del receptáculo de residuos de las impresoras y notificar cuando se llenan.

Los botones de KRunner se han reorganizado para ser coherentes con otros widgets de Plasma, haciendo que la interfaz resulte más familiar y coherente.

Plasma 6.7.0

La página de Wi-Fi y redes de Preferencias del Sistema ahora usa etiquetas de seguridad Wi-Fi más claras, mostrando correctamente la compatibilidad con WPA2 y WPA3 tanto para redes personales como empresariales.

Ahora hay atajos de teclado para cambiar entre escritorios virtuales y abrir el efecto de Ventanas Presentes que usan la tecla Meta, en consonancia con otros atajos de teclado de ámbito global.

Frameworks 6.23

Se ha mejorado la fidelidad visual de las imágenes en miniatura en los diálogos de abrir y guardar en Plasma y en las aplicaciones de KDE.

Aspectos destacados en rendimiento y tecnología de KDE

Plasma 6.6.0

La infraestructura de monitorización del sistema de Plasma ha recibido más correcciones para mejorar el soporte de OpenBSD.

PackageKit 1.3.4

Se ha implementado soporte para DNF5 en PackageKit, corrigiendo una gran cantidad de problemas relevantes para quienes usan Discover en sistemas basados en Fedora.

Pronto en tu distribución con escritorio KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 de febrero. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.