Wayland en KDE no funciona todo lo bien que nos gustaría, o por lo menos en todos los escenarios. Algunos aseguran que no tienen problemas ya en Plasma 5.25, pero en otros casos experimentamos fallos como que el puntero está acompañado de otros iconos o que no se apaga en Plasma 5.24. Si es cierto que en las últimas versiones va mejor, pero no parece ser suficiente si leemos el artículo de esta semana en KDE.

Varias de las novedades introducidas son para mejorar las cosas en Wayland. Si Nate Graham no ha cometido un error al escribirlas, algunas de ellas ya están disponibles, mientras que otras aún están por llegar. Además, y como no podía ser de otra manera, también hay mejoras en de todo un poco, entre las que tenemos un error de 15 minutos resuelto. A continuación tenéis la lista de novedades mencionadas en las que están trabajando.

Se ha corregido un error de 15 minutos, por lo que la cuenta ha bajado de 53 a 52: Plasma ya no se cuelga tanto al entrar y salir de la sesión (David Edmundson, Frameworks 97).

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Dolphin, Gwenview y Spectacle utilizan ahora la interfaz de XDG Portals para arrastrar y soltar archivos, lo que les permite soltar con éxito archivos en aplicaciones con sandbox sin hacer un agujero en el sandbox dándole acceso a toda la carpeta de inicio o a la carpeta temporal del sistema (Harald Sitter, versión 22.08 de estas aplicaciones).

Ahora es posible establecer el tamaño de papel por defecto al imprimir (Akseli Lahtinen, Plasma 5.26).

La página «Acerca de este sistema» ahora soporta mostrar datos de una gama más amplia de hardware y firmware, incluyendo el Silicon M1 de Apple (James Calligeros, Plasma 5.26).

Mejoras en la interfaz de usuario

La acción «Mostrar la barra de estado» de Dolphin ahora vive adicionalmente en el menú de Configuración, donde este tipo de preferencias específicas de la vista se pueden encontrar típicamente en las aplicaciones KDE basadas en QtWidgets (Kai Uwe Broulik, Dolphin 22.08).

Bastantes widgets de Plasma han ganado características de accesibilidad mejoradas, después de usarlos con un lector de pantalla (Fushan Wen, Plasma 5.25.4 y 5.26).

Ahora se puede encontrar el Monitor del Sistema cuando se buscan varios términos de búsqueda relacionados como «tarea», «gestor», «cpu» y «memoria» (Tom Knuf, Plasma 5.26).

La vista del selector de fondos de pantalla ahora intenta extraer y mostrar los metadatos de las imágenes, cuando están disponibles (Fushan Wen, Plasma 5.26).

La navegación entre escritorios virtuales ya no se envuelve cuando se llega al final por defecto – aunque por supuesto se puede cambiar esto si se quiere (Alguien con el seudónimo «Awed Potato», Plasma 5.26).

El widget y el acceso directo «Mostrar el escritorio» han sido renombrados como «Mirar el escritorio» para dejar más claro lo que realmente hacen, y para proporcionar más contraste con la acción alternativa «Minimizar todas las ventanas» (Nate Graham, Plasma 5.26).

La página de Bluetooth de Preferencias del Sistema utiliza ahora una ventana emergente más estándar y con menos fallos visuales para pedir que se confirme la eliminación de un dispositivo emparejado (Nate Graham, Plasma 5.26).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Varias de las correcciones siguientes están etiquetadas como 5.25.3, que llegó el pasado martes 12 de julio.

El widget Diccionario ya no tiene un icono visualmente roto (Ivan Tkachenko, Plasma 5.24.6).

Cambiar entre los widgets del lanzador (por ejemplo, Kickoff y Kicker) ya no hace que la lista de aplicaciones favoritas se vuelva a llenar con el conjunto de favoritos por defecto, si se había eliminado alguno de ellos (Fushan Wen, Plasma 5.24.6).

El widget Pager ahora siempre cambia al escritorio real sobre el que se está pasando cuando se arrastra una ventana a él, su visualización de las ventanas es ahora más suave, y su ventana de configuración ya no muestra grupos de botones de radio con ninguno de los botones seleccionados (Ivan Tkachenko, Plasma 5.24.6).Plasma ya no se bloquea cuando se elimina un panel que tiene algún widget de espaciador de paneles (Aleix Pol González, Plasma 5.25.3).

Preferencias del sistema ya no se bloquea a veces cuando se cambia entre los temas del cursor (David Edmundson, Plasma 5.25.3).

El clic central en los iconos de la bandeja del sistema para las aplicaciones vuelve a funcionar (Chris Holland, Plasma 5.25.3).

En la sesión de Plasma Wayland El cursor ya no se vuelve invisible a veces cuando se utilizan ciertos controladores gráficos heredados muy rotos (Xaver Hugl, Plasma 5.25.4). Las decoraciones de las ventanas con bordes visibles ya no se cortan en el lado derecho cuando se utiliza un factor de escala del sistema inferior al 100% (David Edmundson, Plasma 5.26). Al encender un monitor externo ya no se bloquean inmediatamente las aplicaciones que están mostrando una notificación con el progreso del trabajo (Michael Pyne, Frameworks 5.97). Se ha corregido un problema que podía hacer que un monitor USB-C externo que se había apagado y vuelto a encender dejara de mostrar una imagen hasta que se reiniciara el ordenador. Y también se ha corregido la congelación total de la sesión al encender una pantalla de TV conectada al ordenador cuando también hay unos auriculares de RV conectados (Xaver Hugl, Plasma 5.25.3). En la sesión de Plasma Wayland, se ha corregido un problema que podía hacer que el sistema no se despertara para los usuarios de GPUs NVIDIA (Xaver Hugl, Plasma 5.25.3).

Plasma ya no se bloquea a veces al arrastrar algo desde Firefox al Escritorio (David Edmundson, Frameworks 5.97).

Se ha corregido una causa común de congelación en aplicaciones que utilizan Kirigami con páginas desplazables (Marco Martin, Frameworks 5.97).

Los archivos de imagen .rw2 RAW vuelven a mostrar miniaturas de vista previa (Alexander Lohnau, Frameworks 5.97).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.25.4 llegará el martes 4 de agosto, Frameworks 5.97 estará disponible el 13 de agosto y KDE Gear 22.08 el 18 del mismo mes. Plasma 5.26 estará disponible a partir del 11 de octubre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.