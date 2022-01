Ya falta menos. Plasma 5.23 fue la edición de 25 aniversario, pero ya hay que mirar al futuro. Al presente, si también contamos las versiones preliminares. Y es que KDE ha lanzado esta semana la beta de Plasma 5.24, la próxima versión de su entorno gráfico. Así ha titulado Nate Graham su artículo semanal sobre las novedades del proyecto, anunciando la disponibilidad y animando a los usuarios osados a que instalen la beta para ir cazando bugs para eliminarlos.

Muchas de las novedades que estamos viendo estas últimas semanas llegarán ya en Plasma 5.24, pero también se menciona en muchos puntos las aplicaciones de abril de 2022 (KDE Gear 22.04) y de su Framework, que el próximo será la v91. A continuación tenéis la lista con todo lo que nos han adelantado hoy.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

El applet de Discos y Dispositivos nos ofrece ahora la opción de abrir el Gestor de particiones de KDE con la partición específica (Nate Graham, Gestor de particiones de KDE 22.04).

Ahora se puede configurar qué aplicaciones abrirán o gestionarán los enlaces geo:// y tel:// (Volker Krause y Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24.

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Gwenview ya no se bloquea a veces cuando se aleja una imagen en modo de pantalla completa (Nicolas Fella, Gwenview 21.12.2).

Elisa ya no se bloquea a veces al intentar poner en cola archivos (Yerrey Dev, Elisa 21.12.2).

El diálogo de sobrescritura que se muestra al extraer archivos con Ark que tienen el mismo nombre que otros archivos que ya están allí ya no dice siempre de forma engañosa: «Los archivos son idénticos» (Albert Astals Cid, Arca 22.04).

Tomar una captura de pantalla con Spectacle utilizando las banderas de la terminal (por ejemplo, spectacle -bc) ya no hace que se muestren dos notificaciones (Antonio Prcela, Spectacle 22.04).

La página de Impresoras de Preferencias del Sistema ya no muestra los nombres largos de las impresoras de una manera fea y pixelada cuando se utiliza un factor de escala de DPI alto (Kai Uwe Broulik, print-manager 22.04).

En la sesión de Plasma Wayland: Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse aleatoriamente (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24). La gestión de fuentes de Preferencias del sistema está ahora disponible (David Edmundson, Plasma 5.24). El Centro de Ayuda ya no debería bloquearse aleatoriamente cuando se mueve el cursor o se pasa por encima de los enlaces (Christoph Cullmann, Frameworks 5.91). Al abrir y cerrar la barra lateral del Explorador de Widgets ya no se reorganizan las ventanas (David Edmundson, Frameworks 5.91).

Apagar un monitor ya no provoca a veces la desaparición de sus paneles (Marco Martin, Plasma 5.24).

Se han corregido varios fallos gráficos con configuraciones multimonitor (Xaver Hugl, Plasma 524).

Los botones de cierre de las pestañas ya no tienen siempre círculos alrededor de su símbolo «X» (Luke Horwell, Plasma 5.24).

El texto de las iniciales en la página de usuarios de Preferencias del sistema ya no se desborda a veces (Nate Graham, Plasma 5.24).

Las páginas de Preferencias del sistema con los botones «Obtener nuevas <cosas>» ahora utilizan menos memoria (Alexander Lohnau, Frameworks 5.91).

Mejoras en la interfaz de usuario

Ahora se pueden encontrar las páginas de Preferencias del sistema y del Centro de información buscando sus palabras clave en las búsquedas realizadas por KRunner, Kickoff, el efecto Visión general, etc. (Alexander Lohnau, Plasma 5.24).

La vista de carpetas de Plasma ahora siempre muestra información sobre herramientas para los elementos cuyos títulos están elididos, al igual que hace Dolphin (Nate Graham, Plasma 5.24).

Ahora se puede hacer clic central en el applet de Bluetooth para activar o desactivar el Bluetooth (Nate Graham, Plasma 5.25).

Los campos de búsqueda en las aplicaciones que usan Kirigami ahora tienen una pequeña lupa en ellos, e incluso tiene un efecto de desaparición animada cuando se enfoca el campo de búsqueda (Carl Schwan, Frameworks 5.91).

El Panel de Lugares, incluso en Dolphin, ahora tiene un pequeño botón de Expulsión en él junto a los discos ejecutables/desmontables (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.91).

Los menús de KHamburgerMenu ahora tienen un diseño más simple para los elementos inferiores: ahora hay un elemento «Más» al final que muestra el resto de los elementos del menú, y el elemento «Ayuda» está justo encima, y ambos tienen iconos adecuados (Mufeed Ali, Frameworks 5.91).

Las barras de navegación inferiores utilizan ahora el nuevo estilo de selección (Felipe Kinoshita, Frameworks 5.91).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero, y KDE Frameworks 5.91 lo hará cuatro días después, el 12 de febrero. Plasma 5.25, del que nos han hablado hoy por primera vez, llegará el 14 de junio. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada, o no lo recoge así la página web oficial. Si algún lector se entera de algo publicado en un «muro» no oficial, como ya ha ocurrido alguna vez en el pasado, se agradecería que dejaran la información en los comentarios.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.