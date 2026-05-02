KDE mejora el soporte con apps de GNOME, el zoom y Discover

KDE sigue incansable su trabajo por mejorar Plasma. Esta semana han seguido puliendo la serie 6.6, pero parecen estar más centrados en el Plasma 6.7 que llegará a mediados de 2026. Hace unos instantes han publicado una nueva nota semanal, y en ella se recogen nuevas funciones con las que saldremos beneficiados los usuarios de KDE. Por ejemplo, hay una que mejorará indirectamente el soporte para aplicaciones de GNOME, lo que hará que ganemos en consistencia.

También han aprovechado para seguir corrigiendo errores, parte de la lista que no incluimos en nuestros artículos para no alargarlos demasiado. Quien quiera saber qué han corregido, mejor que abra el artículo original al que enlazaremos al final del nuestro. Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas de la última semana.

Nuevas funciones destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.7

Se ha implementado soporte para el portal “Background apps”, lo que permite que las aplicaciones (especialmente apps de GNOME más recientes) utilicen este portal para ejecutarse en segundo plano y aparecer como iconos en la bandeja del sistema, junto a las aplicaciones que ya usan la funcionalidad tradicional de la bandeja del sistema.

Se ha implementado una función de escalado de contenido en pantalla cuando se utiliza el efecto Zoom de KWin. El filtro intenta mejorar la nitidez y escalar el contenido, lo que resulta en una apariencia más suave y menos pixelada, especialmente en niveles de zoom altos. Esta función puede desactivarse si no se desea utilizarla.

El widget de impresoras ahora muestra una insignia con el número de trabajos de impresión activos y en cola.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.7

El software que usa XWayland y solicita enviar eventos sintéticos de teclado y ratón (como xdotool) ahora se identifica por nombre, permitiendo saber qué aplicación lo solicita. Además, se puede ver una lista de aplicaciones con este permiso y revocarlo posteriormente.

Se ha aplicado estilo visual de KDE al componente genérico MessageDialog de Qt, lo que corrige problemas de apariencia poco integrada en varios programas, incluyendo el diálogo de confirmación del widget de notas adhesivas.

Se ha mejorado el comportamiento de Discover cuando se inicia sin conexión a internet.

Se ha mejorado la forma en la que Discover comunica que una actualización de firmware ha sido programada para instalarse tras el siguiente reinicio.

Se ha eliminado el efecto de “doble botón de retroceso” visible en el widget de redes al mostrar el código QR de una red.

La función de brillo automático de pantalla ahora tiene en cuenta más puntos de datos, lo que mejora su respuesta y reduce cambios bruscos en entornos con iluminación variable.

Los botones en la parte superior del panel del explorador de widgets ahora respetan la Ley de Fitts, permitiendo activarlos al llevar el puntero al borde de la pantalla y hacer clic.

Se ha simplificado la notificación que indica que el teléfono conectado mediante KDE Connect tiene batería baja.

Ahora se dispone de más de 25 segundos para seleccionar un color al usar el widget Selector de color, permitiendo más tiempo para tomar decisiones.

Frameworks 6.26

Se ha mejorado la apariencia de la transición de fundido cruzado al cambiar entre páginas en muchas aplicaciones basadas en Kirigami.

Rendimiento y técnico de KDE

Plasma 6.6.5

Se han corregido problemas de rendimiento en varias GPU NVIDIA introducidos por la versión 595 del controlador propietario.

Plasma 6.7

Se ha añadido soporte para renombrar o mover la nueva carpeta estándar “Projects” que aparece en las carpetas de inicio de los usuarios.

Se ha implementado la versión 2 del portal “Input Capture”.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.5 llegue el martes el 12 de mayo de 2026, y Frameworks 6.26 el 8 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.