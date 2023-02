KDE, o más concretamente Nate Graham, ha publicado una nueva nota de lo que ha pasado en la última semana en su mundo. En ella nos habla de mejoras en el apartado multi-monitor, diciendo que, como con Wayland, al centrarse en ello la gente lo ha empezado a usar, lo que ha hecho que la experiencia de usuario no sea tan buena pero, en general, sea algo positivo, porque los fallos reportados ayudarán a mejorar las cosas. Todo hay que decirlo, menciona que Wayland es ahora robusto, y yo discrepo; no puede serlo si hay muchas cosas, aunque sean de software de terceros, que no funcinoan bien.

Por todo lo demás, a mí me llama la atención el apartado de corrección de errores de cierta importancia: hay muchos bugs que se han corregido para Plasma 5.27.2, lo que puede significar que 5.27 no ha llegado en buena forma o que sí lo hizo, y se están mejorando las cosas aún más. En cualquier caso, es una versión LTS, y lo que tendremos los que usamos KDE durante unos ocho meses.

Como nuevas funciones, esta semana sólo nos han adelantado que usar el elemento del menú contextual presente en Dolphin y en el escritorio, ahora se puede establecer una imagen para que sea el fondo de pantalla también para la pantalla de bloqueo, o para el escritorio y la pantalla de bloqueo al mismo tiempo. Es una novedad que llegará de la mano de Julius Zint en Plasma 6.0, y sinceramente, habiendo tenido algunos problemas relacionados a esto en el pasado, un servidor agradece esta novedad.

Mejoras en la interfaz de usuario que llegarán a KDE

Kate y KWrite ahora guardan internamente su conjunto de documentos abiertos poco después de abrirlos, de modo que si cualquiera de las dos aplicaciones se bloquea o muere debido a la presión de la memoria, ya no se perderán los documentos abiertos cuando volvamos a abrirla (Waqar Ahmed, Kate & KWrite 23.04).

Okular ahora hace zoom suavemente en vez de por pasos cuando se hace Ctrl+scroll usando un touchpad o una rueda de desplazamiento de alta resolución (Friso Smit, Okular 23.04).

Al configurar un nuevo sistema Plasma, las aplicaciones que están ancladas al Administrador de tareas por defecto en Plasma (Discover, Configuración del sistema, Dolphin, y un navegador web), pero que no están instaladas por defecto en el sistema operativo que está utilizando, ahora simplemente se omitirán, en lugar de permanecer visibles con un icono roto y no hacer nada cuando se hace clic (Fushan Wen, Plasma 5.27.2.).

El Centro de Bienvenida ha recibido una revisión visual para ponerlo más en línea con otras aplicaciones KDE, así que ahora sus botones interactivos aparecen en un pie de página y hay puntos que muestran todas las páginas y qué página está activa (Oliver Beard, Plasma 6.0):

La página de aplicación de Discover ha recibido otra mejora visual, y ahora usa mejor el espacio y se ve mejor en general (Nate Graham, Plasma 6.0):

La página de permisos de los paquetes flatpak en Preferencias del sistema ahora incluye un campo de búsqueda para la lista de aplicaciones y una cabecera para los detalles de la aplicación (Ivan Tkachenko, Plasma 6.0):

Corrección de errores de cierta importancia

Corregida una regresión reciente que causaba la aparición de artefactos de línea alrededor de los paneles cuando se utilizaba un factor de escala fraccional en la sesión Plasma Wayland (Arjen Hiemstra, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse en la sesión de Plasma Wayland mientras se reproducía un vídeo en VLC (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse al salir de una sesión de Plasma Wayland y dejartnos colgados (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27.2).

Cuando se utiliza la reciente versión 1.8.11 o posterior de la biblioteca fwupd, ahora Discover siempre se iniciará correctamente (Adam Williamson, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido una regresión reciente que podía hacer que powerdevil se bloqueara con ciertas configuraciones multipantalla, rompiendo la gestión de energía (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido un caso en el que Preferencias del Sistema podía bloquearse al aplicar o revertir cambios en la disposición de las pantallas (Arjen Hiemstra, Plasma 5.27.2).

Corregida una importante regresión reciente en cómo se dibujaban los temas decorativos de las ventanas Aurorae en la sesión Plasma Wayland (David Edmundson, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido una regresión semi-reciente en la sesión de Plasma Wayland que permitía al cursor ir brevemente 1 píxel más allá de la pantalla en los bordes inferior y derecho de la pantalla, rompiendo en cierto modo la Ley de Fitts y provocando que los elementos de interfaz de usuario activados por hover en los bordes de la pantalla parpadearan (Xaver Hugl, Plasma 5.27.2).

Se ha corregido un problema en la sesión de Plasma Wayland por el que el tamaño del escritorio se calculaba de forma sutilmente incorrecta cuando se utilizaba un factor de escala fraccionario y provocaba varios fallos visuales y funcionales de un píxel por todas partes (David Edmundson, Plasma 5.27.2).

Discover ya no muestra tonterías completas para la mayoría de las aplicaciones proporcionadas por distro-repo en el campo «Distribuido por:» en las páginas de aplicaciones (Nate Graham, Plasma 5.27.2).

La versión QML semi-nueva del efecto Ventanas Presentes ahora funciona correctamente con el teclado cuando se invoca en su modo que sólo muestra las ventanas de una app específica, ya no permitiendo enfocar invisiblemente ventanas de otras apps también (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.27.2).

Al utilizar un factor de escala fraccionario en la sesión de Plasma Wayland, el cursor se muestra ahora correctamente en las aplicaciones que utilizan XWayland (Xaver Hugl, Plasma 5.27.2).

Los arreglos multipantalla consistentes en pantallas del mismo proveedor que difieren sólo por el último carácter de sus números de serie (imagina una gran compañía comprando monitores al por mayor) ya no se mezclarán al iniciar sesión (David Redondo, Plasma 5.27.2).

Corregida una regresión semi-reciente en la sesión Plasma Wayland que podía causar que el servicio de indexación de archivos Baloo se bloqueara frecuentemente (David Redondo, Frameworks 5.104).

Al obtener nuevos complementos mediante el diálogo «Obtener nuevo [Cosa]», la hoja que permite elegir qué cosa se desea obtener en caso de que haya más de una es ahora correctamente desplazable en caso de que no quepa en la vista (Ivan Tkachenko, Frameworks 5.104).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 152 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.2 llegará el 28 de febrero, KDE Frameworks 104 debería aterrizar el el 4 del marzo, y no hay noticias sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 22.12.3 llegará el 2 de marzo, y 23.04 está propuesto para que se lance el 20 de abril.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.