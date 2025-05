Desde que me pasé a KDE, tuve que convivir con nuevos comportamientos. Uno de ellos es que, al arrastrar y soltar archivos y carpetas, en vez de hacer algo directo aparece un menú que muestra tres opciones: mover, copiar y crear un enlace simbólico. La acción directa se consigue pulsando Shift, Ctrl o una combinación de ambas respectivamente. Yo me he acostumbrado, y recuerdo que M-over es con la tecla M-ayus y C-opiar con C-trl y para la tercera opción la combinación. Pues bien: KDE va a cambiar esto, o mejor dicho, ofrecer una alternativa.

Fue hace 18 años cuando un usuario pidió un cambio a este comportamiento. En un principio, propuso que lo normal o por defecto fuera como en Windows, GNOME y otros escritorios, mientras que con un clic derecho, arrastrando y soltando aparecieran las opciones. KDE le ha hecho caso añadiendo una opción, pero no en su ejecución ni estado. Por defecto seguirá siendo igual, pero en Preferencias del sistema/Comportamiento general aparecerá un apartado «Arrastrar y soltar» en el que podemos elegir «Mover si está en el mismo dispositivo».

Si marcamos la nueva opción, que llegará en Plasma 6.4:

Al arrastrar un archivo o carpeta de una ubicación a otra del mismo disco, lo moverá.

Si queremos que se vea el menú en caso de arrastrar y soltar en el mismo disco hay que pulsar la tecla Shift.

Si lo hacemos a otro disco, en teoría mostrará el menú directamente. Es algo que no han explicado, pero mover directo no será una opción.

En caso de preferir el comportamiento normal, en un principio no hay que tocar nada. Pero no se descarta que en el futuro KDE decida modificar cómo actúa tras la instalación de cero.

Vamos con el resto de novedades que han anunciado este fin de semana.

Nuevas funciones que llegarán a KDE Plasma 6.4

Ahora se puede activar la función de zoom a pantalla completa de KWin con un gesto de pellizco con tres dedos (pulgar más dos dedos).

Monitor del sistema ahora permite monitorizar el uso de la GPU por proceso (Intel y AMD sólo por ahora; NVIDIA llegará más adelante).

El Administrador de Tareas ahora permite configurarlo para que al desplazarse por una Tarea se recorran sólo sus ventanas, en lugar de todas las ventanas.

Se ha añadido una nueva página «Sensores» al Centro de información que permite ver los datos brutos de los sensores.

Mejoras en la interfaz

Plasma 6.4

La página Historial del Monitor del Sistema incluye ahora dos estilos de gráfico de CPU (total y por núcleo) y también incluye un gráfico de uso de GPU. Si se había personalizado la página «Historial», la versión personalizada se mantendrá.

Mejorado el nivel de calidad por defecto del servidor RDP, y aclarado el rango de niveles de respuesta/calidad entre los que se puede elegir para que sea más sensato.

El diálogo de autenticación ahora reproduce un sonido del tema de sonido cuando aparece.

Frameworks 6.14

El diálogo que pregunta si queremos abrir o ejecutar un archivo es ahora mucho más elegante.

KDE: rendimiento y técnico en Plasma 6.4

Si tenemos un monitor que no se porta bien con DDC/CI (el mecanismo que permite a Plasma manipular los niveles de brillo de las pantallas), ahora es posible desactivarlo.

Implementado soporte para el protocolo Wayland «Relative tablet dials».

Implementado soporte para el protocolo Wayland «Toplevel tag».

Soporte implementado para el protocolo Wayland «Color Representation».

Mejorado el soporte del joystick del mando de juegos de varias maneras.

El sistema de rastreo de fallos DrKonqi ahora utiliza mucha menos memoria mientras trabaja, haciendo menos probable que cause que tu sistema se quede sin memoria y lo termine.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, esta semana KDE sigue con 1 de alta prioridad y quedan 20 de 15 minutos; se ha bajado 1 esta semana.

Se espera que KDE Plasma 6.3.5 llegue el próximo martes 6 de mayo, Plasma 6.4 el 17 de junio y Frameworks 6.14 el 9 de mayo, y no el día 2 como comentamos en publicaciones pasadas, ya que ese día es el que se etiquetará.

Imágenes y contenido: blog de KDE.