Ya hace bastante tiempo desde que Canonical empezó a coquetear con la idea de la inmutabilidad. Se esperaba que Ubuntu Core Desktop lanzara su primera versión estable en abril de este 2024, pero se encontraron con algunos problemas que debieron solucionar. La siguiente parada es el octubre en el que estamos a punto de entrar, y es posible que se sume un nuevo sabor a la familia Ubuntu, si es que a esta variante se le puede considerar eso. El concepto va tomando forma, y la última noticia es que también llegaría KDE Neon Core.

La idea fue anunciada en la Akademy 2024, y la información está disponible en este enlace de la community de KDE. Básicamente, están pensando en lanzar una versión con base Ubuntu Core Desktop y software de KDE. También estaría limitada a paquetes snap, y la inmutabilidad le haría ser un sistema robusto y muy difícil, por no decir imposible, de romper.

KDE Neon Core sólo usaría snaps

Como todo son snaps, incluso la sesión de Plasma lo es. Para que todo esto sea posible, el sistema usará plasma-core22-desktop. Es sólo uno de los muchos retos que tiene KDE. Teniendo en cuenta que aún no hay imágenes y no se puede probar, parece claro que no llegará para unirse a la familia Oracular Oriole que estará disponible a partir de 10 de octubre.

¿Será suficiente con sólo snaps?

Muchos usuarios de Linux preferimos una distribución tradicional que nos permita realizar todo tipo de cambios, incluso aquellos que pueden destrozar el sistema operativo. Estas distribuciones también nos dan acceso a software que tenemos que compilar, uso de scripts y todo lo que lleguemos a imaginar. Aunque por defecto estén protegidas ciertas zonas, si nos identificamos como super usuario no tenemos límites.

Las distribuciones inmutables son de sólo lectura, y es una limitación a tener en cuenta. Hay distribuciones como Vanilla OS que nos permiten usar Distrobox, un software con el que podemos saltarnos ciertas restricciones. Pero lo que para mí es más importante es que nos permitan instalar software de cuantas más fuentes mejor.

La filosofía de Canonical es no soportar por defecto paquetes flatpak en ninguna de sus distribuciones. Esto no es un problema en Ubuntu, ya que podemos instalar GNOME Software y añadir el soporte a paquetes flatpak en la tienda. Tampoco es difícil activar el soporte para AppImages. Será muy diferente en KDE Neon Core, como en Ubuntu Core Desktop, ya que no tenemos acceso a repositorios oficiales. Por lo tanto, si no incluyen libfuse2 por defecto, no podremos salirnos del ecosistema de los snap.

Opción para usuarios básicos

¿Es esto un problema? Creo que sí, el punto débil de KDE Neon Desktop y Core Desktop. En Flathub hay mucho más software que en Snapcraft, por poner algunos ejemplos FileZilla, Kodi, ProtonVPN o Chrome, que aunque no está verificado, es el navegador web más usado.

Ahora bien, KDE no es Canonical. No pasa de ser socio, y puede incluir algunos cambios que ni se le ocurrirían a la compañía que dirige Mark Shuttleworth para sus propuestas. Por nombrar alguno, Kubuntu sí facilita las cosas para acceder a Flathub. Además, desde 24.04 ha pasado a usar Calamares como instalador.

Habrá que esperar para ver en qué acaba todo esto. Próximamente en su PC… o máquina virtual.