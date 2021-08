Esta semana he descubierto con alegría que Arch Linux ARM tenía disponible una versión con Plasma Mobile. No es perfecto, pero se nota la mano del proyecto KDE. El equipo K (no era así la serie, ¿no?) nunca ha dejado de trabajar en la versión móvil de su entorno gráfico, pero en los últimos meses están pisando un poco el acelerador. Mucha parte de la interfaz está traducida, y llegan funcionar otras cosas que hace poco ni hubiéramos podido soñar.

Y es que KDE está llegando a todos los rincones del hardware. Tienen los ordenadores de escritorio, la Steam Deck usa su software, están trabajando en una interfaz para smart tv y, claro, en un mundo cada vez más móvil es lógico que quieran mejorar Plasma Mobile. Pocas veces hemos visto una entrada semanal de novedades de KDE en las que nos hablen de su versión móvil, pero Nate Graham sí ha mencionado algo esta vez.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Kate ahorapermite abrir múltiples pestañas en sus vistas de terminal incrustadas (Waqar Ahmed, Kate 21.12).

Ahora es posible configurar si los archivos ocultos se muestran antes o después de otros archivos en Dolphin, y el valor por defecto es «antes», como solía ser (Chris Holland, Dolphin 21.12).

Ahora se pueden eliminar los elementos seleccionados en la ventana emergente del Portapapeles pulsando la tecla Supr del teclado (Nate Graham, Plasma 5.23).

La ventana «Obtener nuevo [artículo]» ahora tiene una característica que permite comenzar el proceso de subir nuestras propias contribuciones a store.kde.org, como pueden ser sets de iconos (Dan Leinir Turthra Jensen, Frameworks 5.85).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Dolphin vuelve a restaurar la ventana y la barra lateral a los tamaños correctos después de ser des-macizados (Felix Ernst, Dolphin 21.08).

El argumento –select de Dolphin ahora hace lo que se espera: selecciona el archivo en la ventana en lugar de abrirlo y mostrar a Dolphin con una ventana vacía (Jordan Bucklin, Dolphin 21.08).

El contador de números de página de Okular ahora siempre tiene suficiente espacio para mostrar el número de página completo sin importar cuántas páginas tenga el documento (Kishore Gopalakrishnan, Okular 21.08).

La ventana de configuración del escritorio de Elisa es ahora capaz de desplazarse verticalmente en situaciones en las que esto sería necesario, por ejemplo, debido a una larga prueba traducida o a muchas ubicaciones de búsqueda configuradas para la biblioteca de música (Nate graham, Elisa 21.08).

Konsole ya no se bloquea a veces al cerrar una pestaña (Ahmad Samir, Konsole 21.12).

La opción de menú «Mostrar Barra de Estado» de Konsole ahora funciona (Ahmad Samir, Konsole 21.12).

Corregidas varias regresiones recientes que afectaban a Yakuake: vuelve a deslizarse correctamente y ya no parpadea en azul al cerrarse (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.22.5).

La función «Exportar página» del monitor del sistema ahora funciona (David Redondo, Plasma 5.22.5).

Algunos de los elementos de la interfaz de usuario de Discover muestran ahora sus teclas de acceso directo en su información sobre herramientas, en lugar de mostrar números aleatorios (Aleix Pol González y Nate Graham, Plasma 5.22.5).

La cabecera de la ventana emergente del reloj digital ahora se ve correctamente en el modo de texto de derecha a izquierda (Nate Graham, Plasma 5.22.5).

Cuando hay muchas zonas horarias diferentes definidas en el calendario emergente del Reloj Digital, la lista es ahora desplazable cuando es necesario (Nate Graham, Plasma 5.22.5).

Los efectos de maximización de la ventana y de pantalla completa ahora se cruzan de nuevo (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.22.5).

La ventana emergente «Alternativas» de Plasma ya no deja que las etiquetas largas se desborden visualmente; ahora los elementos de la lista se vuelven tan altos como sea necesario para contenerlos (Nate Graham, Plasma 5.22.5).

La información sobre las herramientas del Administrador de Tareas para las aplicaciones ancladas ahora desaparece cuando se mueve el cursor sobre ellas, al igual que el resto de la información sobre las herramientas (Nate Graham, Plasma 5.22.5).

Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse al pulsar Alt+Tab para activar el conmutador de tareas (David Edmundson, Plasma 5.23).

En una sesión de Plasma X11, la entrada de la pantalla táctil ahora funciona correctamente cuando se instala el módulo Wacom System Settings (Nate Graham, Plasma 5.23).

En la sesión de Plasma Wayland, al hacer clic en una ventana de la máquina virtual, ahora el clic se dirige a la región correcta de la pantalla en el sistema operativo invitado (Andrey Butirsky, Plasma 5.23).

Discover es ahora más rápido de lanzar, especialmente en dispositivos de bajos recursos como el PinePhone (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23).

Los botones «Instalar» de Discover ya no se desbordan a veces de su diseño principal cuando la aplicación en cuestión proviene de un backend no predeterminado con un nombre muy largo; ahora el nombre se muestra en una información sobre herramientas en lugar de en el texto del botón cuando es muy largo (Nate Graham, Plasma 5.23).

La vista de capturas de pantalla de la aplicación Discover ya no muestra los botones de flecha para navegar a la izquierda y a la derecha cuando la vista no es desplazable (Nate Graham, Plasma 5.23).

Ahora se pueden introducir valores decimales para los rangos de datos de los gráficos manuales en el Monitor del Sistema (Arjen Hiemstra, Plasma 5.23).

Los elementos del escritorio vuelven a tener miniaturas generadas automáticamente (Marcin Gurtowski, Frameworks 5.85).

Las aplicaciones y vistas Kirigami que no son desplazables ya no teletransportan el contenido de la vista a la parte inferior de la misma cuando se pulsa el botón de la flecha hacia abajo (Nate Graham, Frameworks 5.85).

Los campos de texto de Plasma tienen ahora el color de texto correcto, incluso cuando se utilizan temas con colores muy contrastados para el fondo de la ventana y el fondo de la vista, como Oxígeno (Nate Graham, Frameworks 5.85).

Los botones de cierre de los mensajes en línea de Kirigami ya no se solapan con el botón de acción situado debajo cuando se utilizan determinados tamaños de letra (Nate Graham, Frameworks 5.85).

El tema de iconos Breeze ya no carece de iconos relacionados con la red y la hibernación cuando se utiliza en XFCE (Nate Graham, Frameworks 5.85).

Mejoras en la interfaz

Cuando Dolphin se lanza con cualquier pestaña mostrando rutas que no son accesibles, ahora vuelve al comportamiento anterior de decirle que la ruta no está disponible en lugar de descartar los datos de la ruta y mostrarle su carpeta de inicio en su lugar (Nate Graham, Dolphin 21.08).

Al seleccionar una cuenta en línea para iniciar sesión en la página de Cuentas de Preferencias del Sistema, ahora no se preselecciona nada, y al hacer clic en una de las cuentas de la lista ya no la deja seleccionada si se cancela la solicitud de autenticación (Mufeed Ali, kaccounts-integration 21.12).

Cuando se mantiene pulsado un widget del escritorio con un dedo en la pantalla táctil, los iconos de la superposición tienen ahora un tamaño adecuado para la interacción táctil (Nate Graham, Plasma 5.22.5).

El reportador de fallos de DrKonqi ya no permite que los usuarios pierdan su propio tiempo presentando reportes de fallos inútiles contra aplicaciones no mantenidas y versiones antiguas no mantenidas de aplicaciones desarrolladas, y en su lugar recomienda que encuentren una nueva aplicación o se actualicen, respectivamente (Harald Sitter, Plasma 5.23).

La función de sincronización de los ajustes de la pantalla de inicio de sesión de Preferencias del sistema ha sido renombrada como «Aplicar la configuración de Plasma» para aclarar lo que hace (Nate Graham, Plasma 5.23).

Los diálogos para varias operaciones de archivos ahora envuelven el texto para que no se vuelvan demasiado anchos y se corten cuando se muestren rutas de archivos extremadamente largas (Ahmad Samir, Frameworks 5.85).

Cuándo llegará todo esto a tu equipo con KDE

Plasma 5.22.5 llegará el 31 de agosto y KDE Gear 21.08 llegará el 12 del mismo mes. De momento, y parece que seguirá así varios meses más, no hay fecha concreta para KDE Gear 21.12, pero llegarán en diciembre. El 14 de agosto llegará Frameworks 5.85, y 5.86 lo hará el 11 de septiembre. Ya después del verano, Plasma 5.23 aterrizará con el nuevo tema, entre otras cosas, el 12 de octubre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.