La semana pasada no hubo artículo de esta semana en KDE, pero por un buen motivo. El equipo se desplazó a Berlín para hablar del futuro Plasma 6, y habrá muchas novedades importantes. Para conocerlas con más detalles, recomiendo leer el artículo en nuestro blog hermano Linux Adictos, en donde también se enlaza al artículo original publicado por el mismo Nate Graham que publica las notas semanales sobre novedades en KDE.

Resumiendo, lo que se habló en Berlín es que todo se abrirá con un doble clic, y no con uno, se usará Wayland por defecto, o esa es la intención, el panel flotante también se usará por defecto, en parte para diferenciarse de Windows 11, otro conmutador de apps, algunas otras modificaciones y se pasará a dos lanzamientos de Plasma al año, con lo que Kubuntu podrá usar siempre la última versión del su entorno gráfico del mismo modo que hace Ubuntu con GNOME.

Entre los cambios que nos ha adelantado Graham hoy viernes, y no sábado como es habitual, hay muchos que llegaron en el Plasma 5.27.5 que fue lanzado este martes. Tras dudar durante un momento, he decidido no añadirlas todas a este artículo, con lo que será más fácil de leer. Quien quiera verlo todo, al final del artículo enlazaremos al contenido original.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Kate es ahora compatible con el protocolo de servidor de idiomas del motor Godot (Michael Alexsander, Kate 23.04).

En Okular, ahora es posible copiar el texto de una anotación al portapapeles utilizando el menú contextual de la entrada de la anotación en la lista de la barra lateral de anotaciones (Kai Uwe Broulik, Okular 23.04).

Ahora hay un nuevo comando kinfo que se puede ejecutar para volcar los números de versión de varios componentes de software en la línea de comandos, lo que puede ser útil para depurar e informar de errores. Muestra la misma información que aparece en la página «Acerca de este sistema» del Centro de información (Harald Sitter, Plasma 5.27.5):

Para ahorrar energía, mientras la pantalla está bloqueada, los monitores ahora se apagan antes que cuando están desbloqueados. Esto es configurable y por defecto a 60 segundos (Méven Car, Plasma 6.0).

Ahora se puede hacer clic con el botón central en un círculo de color en el widget Plasma Color Picker para copiar el texto del código de color en el portapapeles (Fushan Wen, Plasma 6.0).

Ahora se puede mantener pulsada la tecla Mayús mientras se ajusta el volumen utilizando un atajo global o desplazándonos sobre el widget de Volumen de Audio para ajustarlo en incrementos del 1% para un control más fino (Fushan Wen, Plasma 6.0).

Mejoras en la interfaz de usuario

En las anotaciones de Spectacle, ahora es tan fácil como lo era en la versión 22.12 dibujar una forma con un contorno pero sin relleno, por ejemplo, dibujar un círculo perfecto alrededor de algo para llamar la atención sobre ello (Noah Davis, Spectacle 23.04.1).

Se ha mejorado significativamente el rendimiento del desplazamiento en Elisa cuando hay muchas canciones en la lista de reproducción (Nicolas Fella, Elisa 23.04.1).

Al arrastrar el control deslizante del volumen en Elisa, ahora se muestra un tooltip que indica su nivel actual (Jack Hill, Elisa 23.08):

Discover ahora intenta con más fuerza apuntar en la primera dirección cuando hay un problema de actualizaciones (Nate Graham, Plasma 6.0):

Cuando se cambia de Escritorio Virtual en el efecto Panorama haciendo clic en uno de ellos en la franja de la parte superior, ahora se cambiará a ese escritorio dentro del propio efecto Panorama, y no se cerrará inmediatamente (Vlad Zahorodnii, Plasma 6.0)

Al ver el código QR de una red conectada, ahora aparece en línea en el widget, en lugar de en una superposición gigante a pantalla completa (Kai Uwe Broulik, Plasma 6.0).

En el tema Breeze Icons, las pequeñas versiones monocromáticas de los iconos «MS DOS Executable» respetan ahora el esquema de colores activo (Michael Alexander, Frameworks 5.106).

Los iconos mostrados en el widget de configuración de pantalla y en el OSD tienen ahora anchos de trazo y niveles de detalle coherentes (Nate Graham y Noah Davis, Frameworks 5.106).

Corrección de errores de cierta importancia

En Okular, ahora es posible «Guardar como…» cuando el documento ha sido modificado o borrado externamente, así se puede evitar perder cualquier cambio no guardado (Nate Graham, Okular 23.04.1).

En la sesión Plasma Wayland: La funcionalidad básica de teclas adhesivas ahora funciona (Nicolas Fella, Plasma 6.0). Ahora funciona el desplazamiento cinético en GTK (Vlad Zahorodnii, Plasma 6.0). Ahora funciona la búsqueda del contenido del portapapeles en KRunner con el atajo Alt+Shift+F2 (Ismael Asensio, Plasma 6.0).



Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 199 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.5 llegó el día 9 de mayo, KDE Frameworks 106 debería llegar mañana día 13 y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.04.1 está disponible desde ayer 11 de mayo, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.