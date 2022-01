Hace ya casi tres años que escribí un artículo al que suelo enlazar cuando hablo del KDE del presente y el KDE del pasado. Desde entonces, yo no suelo ver los fallos que me hacían volver a GNOME espantado, pero parece que sigue habiendo gente que piensa que el software de la K es «buggy». Por lo menos el entorno gráfico, Plasma, pero esto parece tener los días contados gracias a una iniciativa que han presentado este 2022.

Esa iniciativa la han llamado algo así como la de los bugs de 15 minutos. Esos son los primeros que quieren eliminar. Son fallos que se ven poco después de haber encendido el equipo, y eso puede ser una muy mala tarjeta de visita si lo que queremos es hacer una demostración a un conocido de lo que mola KDE. Además de eso, también irán corrigiendo otros fallos, como siempre, pero parece que en el futuro KDE será más estable.

De los primeros bugs de 15 minutos conocidos, la lista ha bajado de 99 a 87, por lo que las matemáticas nos dirían que han solucionado 12 de ellos.

Algunos bugs de 15 minutos solucionados

En la sesión de Plasma X11, la página del panel táctil de Preferencias del sistema ahora muestra sus opciones de clic con dos dedos correctamente (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24).

En una sesión de Plasma Wayland, KWallet ahora se desbloquea automáticamente como se espera cuando se configura correctamente (David Edmundson, Plasma 5.24).

Cuando se utiliza el módulo PAM pam_deny que hace que se bloquee temporalmente después de un cierto número de intentos de contraseñas erróneas, el casillero de la pantalla ahora comunica esto en lugar de dejar que se pregunte por qué la contraseña no está siendo aceptada (David Edmundson, Plasma 5.24).

Las casillas de verificación de Plasma y las barras de pestañas vuelven a reaccionar cuando se tocan con una pantalla táctil (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.91).

Como nuevas funciones sólo han mencionado que ahora se puede acceder y manipular los diseños de Plasma asignados a otras pantallas desde una ubicación central. Esto permite mover escritorios o paneles entre pantallas, o recuperar escritorios o paneles que sólo son visibles en una pantalla que actualmente está apagada. Se puede acceder a ella desde la barra de herramientas global del modo de edición (Cyril Rossi y Marco Martin, Plasma 5.25).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento que llegarán a KDE

Las aplicaciones KDE Flatpak ahora responden instantáneamente a los cambios en todo el sistema para cosas como esquemas de color, temas de iconos, tamaños de fuente, y así sucesivamente (Aleix Pol Gonzales, cuando la versión 21.08 del tiempo de ejecución Flatpak de KDE que incluye el cambio sea relanzada).

En la sesión de Plasma Wayland: Se han corregido varias formas en las que KWin podía fallar cuando se conectaban en caliente pantallas externas (Xaver Hugl, Plasma 5.24). KWin ya no se bloquea cuando se desenchufa una pantalla externa específicamente mientras se utiliza el modo «cambiar a monitor externo» (Xaver Hugl, Plasma 5.24). Se ha corregido una forma semicomún en la que Plasma podía bloquearse aleatoriamente (David Redondo, Plasma 5.24). Se ha corregido una importante regresión de rendimiento que provocaba un retraso en la entrada y un uso extremo de la CPU para algunas personas (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24). Los efectos Marca del ratón y Clic del ratón ahora funcionan con un lápiz óptico (Aleix Pol González, Plasma 5.25). Un parche Qt súper importante ha sido retrocedido a la colección de parches Qt que hace que la sesión de Plasma Wayland sea mucho más utilizable para las personas que utilizan tarjetas gráficas NVIDIA con la serie de controladores 495+ (Elvis Lee y Adrien Faveraux, tan pronto como su distro actualice su colección de parches KDE). Otro importante parche de Qt ha sido retrocedido a la colección de parches de Qt que hace que Plasma no se bloquee en la sesión de Wayland cuando se apaga y se enciende una pantalla externa (David Edmundson y Fabian Vogt, tan pronto como su distro actualice su colección de parches de KDE).

Discover ya no se bloquea a veces cuando se visita la página Instalado cuando se instalan ciertas aplicaciones Flatpak de ciertos repos de Flatpak (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Se ha corregido una de las formas en que Discover podía bloquearse aleatoriamente mientras se utilizaba (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

La edición de elementos del portapapeles vuelve a permitir editar el texto completo, no un fragmento recortado del mismo (Fushan Wen, Plasma 5.24).

La ventana emergente del applet de notificaciones ya no es inusualmente pequeña cuando se encuentra en un panel, en lugar de en la bandeja del sistema (Nate Graham, Plasma 5.24).

La ventana emergente de la Bandeja del Sistema en un panel inferior ya no sufre un fallo visual en su área de cabecera cuando se pulsa el botón Atrás en un applet que tiene su propia cabecera (Nate Graham, Plasma 5.24).

La función de Discover para mostrar las dependencias de los paquetes de las aplicaciones empaquetadas en la distribución vuelve a funcionar (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Discover ahora muestra los tamaños instalados de las aplicaciones y complementos de Plasma (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

El lanzamiento de Preferencias del Sistema y/o la visita a la página de Comentarios de los Usuarios ya no hace que Discover aparezca brevemente en el Administrador de Tareas y luego desaparezca (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Discover ya no muestra un mensaje de error falso cuando se cancela una actualización al rechazar la autenticación (Ismael Asensio, Plasma 5.24).

Los resultados de la búsqueda en KRunner y Kickoff y otros lugares que tienen búsqueda impulsada por KRunner ya no parpadean visiblemente o parpadean cuando se escriben más caracteres para refinar los resultados de la búsqueda (Eduardo Cruz, Plasma 5.25).

Se ha reducido ligeramente el uso de la CPU y de la memoria de todo el software de KDE al obtener los iconos (Nicolas Fella, Frameworks 5.91).

Mejoras en la interfaz de usuario

Ahora nos podemos desplazar sobre las barras de pestañas de Plasma para cambiar de pestaña (Noah Davis, Qt 6.3, pero está siendo retrocedido a la colección de parches de KDE).

Los destacados de la vista de lista de Dolphin ahora ocupan toda la fila (Tom Lin, Dolphin 22.04).

La búsqueda de Elisa ahora normaliza los caracteres no latinos, por lo que, por ejemplo, puede encontrar «Björk» buscando «Bjork» (Yerrey Dev, Elisa 21.12.2).

La vista de iconos de Dolphin ahora se invierte correctamente cuando la aplicación se utiliza en modo de derecha a izquierda (Jan Blackquill, Dolphin 22.04).

Discover ya no muestra un botón de «Lanzamiento» en las páginas de cosas que no pueden ser lanzadas, como plugins y fondos de pantalla (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

El diálogo de selección de carpetas que se ve cuando una aplicación Flatpak pide que elijamos una carpeta ahora se ve y funciona exactamente igual que el diálogo que se obtiene cuando una aplicación empaquetada por la distro hace lo mismo (Fabian Voft, Plasma 5.24).

Los diálogos de solicitud de permisos para las aplicaciones Flatpak ahora se ven un poco más bonitos y más parecidos a KDE, y preseleccionan el único elemento de la lista en los casos en los que sólo hay una cosa que elegir (Nate Graham, Plasma 5.24).

El applet del Portapapeles tiene algunas correcciones de teclado para cuando el campo de búsqueda está enfocado: Las teclas de flecha arriba y abajo ahora navegan por la lista; Pulsar la tecla de borrar cuando el texto de búsqueda está seleccionado ahora lo borra, y cuando no hay texto de búsqueda seleccionado, la tecla de borrar ahora no hace nada en lugar de borrar el elemento del historial resaltado (Fushan Wen, Plasma 5.24 y 5.25).

Cuando se desmonta un disco que todavía tiene operaciones de transferencia de archivos pendientes (debido al uso del kernel de Linux de la E/S de archivos asíncrona), el applet de Discos y Dispositivos muestra ahora un mensaje más apropiado (Nate Graham, Plasma 5.25).

Varias aplicaciones y applets de Plasma que tienen campos de búsqueda enfocados por defecto ya no se enfocan por defecto en modo tablet, para evitar que el teclado virtual aparezca inmediatamente y cubra la aplicación en el momento en que se lanza (Arjen Hiemstra, Frameworks 5.91 y Plasma 5.25).

Las insignias del Administrador de Tareas ahora utilizan el nuevo estilo de resaltado (Jan Blackquill y Nate Graham, Plasma 5.25).

Los elementos del menú con temática Breeze en las aplicaciones basadas en QtQuick ahora son más grandes y se pueden tocar cuando se está en el modo Tablet (Nate Graham, Frameworks 5.91):

El menú contextual del escritorio ahora sólo muestra el elemento «Mostrar conmutador de actividad» si realmente hay más de una actividad a la que se podría cambiar, haciendo que el menú sea un poco más corto por defecto y más relevante (Nate Graham, Plasma 5.25).

Kate, KDevelop y otras aplicaciones basadas en KTextEditor ahora detectan automáticamente el estilo de los espacios en blanco de los archivos que abrimos (Waqar Ahmed, Frameworks 5.91).

La función de alternar comentarios en Kate y otras aplicaciones basadas en KTextEditor ahora funciona correctamente cuando la línea que estamos intentando comentar o descomentar también tiene comentarios en línea (Waqar Ahmed, Frameworks 5.91).

Los cuadros combinados en las aplicaciones KDE basadas en QtQuick (y sus ventanas emergentes) ya no son a menudo demasiado cortos para que quepa el texto de los elementos largos (Alexander Stippich, Frameworks 5.91).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero, y KDE Frameworks 5.91 lo hará cuatro días después, el 12 de febrero. Plasma 5.25 llegará el 14 de junio. Gear 21.12.2 estará disponible a partir del 3 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada, o no lo recoge así la página web oficial. Si algún lector se entera de algo publicado en un «muro» no oficial, como ya ha ocurrido en alguna ocasión en el pasado, se agradecería que dejaran la información en los comentarios.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.