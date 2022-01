Cuando me pasé a KDE, una de las cosas que me sorprendió para mal es que no podía escribir «sudo dolphin» y moverme con privilegios de súper usuario por mis carpetas. Siendo novato en el software de la K, hubo gente que me dijo que Dolphin en sí sí permitía esto, pero que en Kubuntu y otros sistemas operativos estaba desactivado. Hoy, leyendo a Nate Graham pienso que, de ser posible, no es cosa de KDE, como sí lo será en los próximos meses.

El artículo de esta semana en KDE se publicó en viernes, probablemente porque se preparó por la mañana para estar libre durante la noche del 31 y a estas horas del día 1. Graham dice que se ha añadido soporte para PolKit en KIO, lo que permite a Dolphin y otras apps de KDE usar la librería de KIO para crear, mover, copiar, mover a la papelera o eliminar archivos en lugares que no pertenecen al usuario. Es decir, que podremos usar Dolphin como root, pero también otras aplicaciones. Este cambio llegará de la mano de Frameworks 5.90.

Otras novedades que llegarán a KDE

Konsole ahora permite abrir el directorio actual o cualquier otra carpeta en la que se haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier aplicación, no sólo en el gestor de archivos (Jan Blackquill, Konsole 22.04).

KRunner ahora tiene una función de ayuda en línea, que puede mostrar haciendo clic en un nuevo icono de signo de interrogación en su barra de herramientas o escribiendo «…» (Alexander Lohnau, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, KWin ahora soporta colores de más de 8 bits (Xaver Hugl, Plasma 5.24).

Los usuarios del plugin de fondos de pantalla «Foto del día» ahora pueden sacar imágenes de http://simonstalenhag.se (Alexey Andreyev, Plasma 5.24).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Gwenview ya no se bloquea a veces cuando se abren archivos JPEG y la biblioteca libexiv2 del sistema es anterior a la versión 0.27.5 (Lukáš Karas, Gwenview 21.12.1).

Extraer o comprimir algo en Dolphin utilizando los elementos del menú contextual ya no hace que se abra una nueva ventana o pestaña de Dolphin (Alexander Lohnau, Ark 21.12.1).

Ark ya no mantiene la pantalla de bienvenida visible durante demasiado tiempo después de haber utilizado la aplicación para hacer algo (Albert Astals Cid, Ark 21.12.1).

Cuando se utiliza el Gestor de Particiones para reformatear una partición, ya no es propiedad de root por defecto (Tomaz Canabrava y Andrius Štikonas, Partition Manager 22.04).

En la sesión de Plasma Wayland, las opciones avanzadas del teclado vuelven a funcionar correctamente (Fabian Vogt, Plasma 5.23.5).

La Bandeja del Sistema ahora se hace translúcida u opaca basándose en la configuración de translucidez/opacidad de su panel principal, como se esperaba (Konrad Materka, Plasma 5.23.5).

En la sesión de Plasma Wayland, Preferencias del sistema ya no se bloquea si se deja que el temporizador de reversión de la pantalla y el monitor llegue a 0 segundos (Méven Car, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, restaurar una ventana minimizada o maximizada ahora hace lo mismo que en X11: cambia al escritorio virtual en el que estaba la ventana antes de restaurarla, en lugar de restaurarla al escritorio virtual actual (Alex Rosca, Plasma 5.24).

Los temas de decoración de ventanas de terceros con esquinas redondeadas ya no sufren fallos visuales relacionados con la transparencia y la rotación cuando se utiliza un factor de escala fraccional como 125% o 150% (Julius Zint, Plasma 5.24).

Las aplicaciones que actualizan sus títulos de ventana con frecuencia ya no hacen que Plasma consuma excesivos recursos de la CPU o se cuelgue (Fushan Wen, Plasma 5.24).

Mejoras en la interfaz de usuario

En Dolphin, las etiquetas de archivos/carpetas de varias líneas están ahora limitadas a 3 líneas por defecto, y cuando se pasa por encima de ellas se puede ver un tooltip que muestra el texto completo (Leo Treloar, Dolphin 22.04).

En el menú contextual del Administrador de Tareas, el elemento contextual «Iniciar nueva instancia» ha sido renombrado a «Abrir nueva ventana» para mayor claridad y ya no aparece para las aplicaciones marcadas como que tienen una sola ventana principal o que ya proporcionan una acción de «Nueva ventana» propia, y el elemento «Más acciones» ha sido movido a la parte inferior y renombrado a sólo «Más» (Nicolas Fella y Nate Graham, Plasma 5.24).

Discover ahora tiene una opción para reiniciar automáticamente después de una actualización, que aparece en el pie de página una vez que el proceso de actualización ha comenzado (Aleix Pol González, Plasma 5.24).

El comportamiento del scroll en el software QtQuick ha sido mejorado de varias maneras, incluyendo el hacer que la velocidad del touchpad sea la misma que en los scrollviews de QtWidgets, especialmente en la sesión de Plasma Wayland cuando se usa el escalado de pantalla (Noah Davis, Frameworks 5.90).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23.5 llegará el 4 de enero, KDE Gear 21.12.1 dos días después, el 6, y KDE Frameworks 5.90 dos más tarde, el 8. Podremos usar Plasma 5.24 a partir del 8 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.