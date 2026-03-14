Hace un tiempo, en algún medio social, recuerdo tratar con una persona que hacía algo que no dejaba de resultarme gracioso: para poner los acentos en un teclado físico, lo que hacía era lo mismo que en un móvil, que básicamente era dejar pulsada la vocal y elegir la opción con el acento. En un teclado en español, es más rápido pulsar primero el acento y luego la vocal, pero él lo había hecho siempre así en lo que en aquel entonces era Mac OS X. Comento esto porque una de las novedades de esta semana en KDE es algo similar.

Llegará en Plasma 6.7, previsto para mediados de este año, y la función permitirá escribir caracteres que no están en un teclado manteniendo y soltando en una letra. Esto vivirá en el módulo plasma-keyboard, y lo único que tendremos que hacer será activarlo en Preferencias del Sistema/Teclado/Teclado Virtual. Personalmente, tengo dudas sobre si lo activaré o no en e futuro, pero creo que sí; rara vez voy a querer mantener una tecla para que aparezca una ristra de lo mismo. Pero hay más novedades y son las que tenéis a continuación.

Para el que le pueda interesar, actualmente KDE cuenta con la aplicación KCharSelect, que viene a ser parecido a lo que quieren implementar. La principal diferencia es que en KCharSelect tenemos que buscar el carácter, y en Plasma 6.7 estará implementado en el teclado. No estaría de más que, llegado el momento, publicaran al menos una imagen de lo que habrá bajo cada letra.

Otras novedades destacables

Plasma 6.7

Ahora podemos instalar temas de sonido personalizados desde archivos descargados.

El widget de Menú Global ahora muestra los menús de la ventana activa incluso si está en otra pantalla. Esto es configurable y se puede desactivar si preferíamos el comportamiento anterior.

Mejoras notables en la interfaz

Plasma 6.6.3

Se realizó una revisión de la barra lateral «Añadir widgets» para asegurar que los números de recuento de widgets sean siempre correctos y que el botón de eliminar bajo demanda desaparezca en el momento en que deja de ser útil.

El botón «Configurar» en un widget del escritorio no configurado ahora siempre encaja dentro del mismo, incluso si es muy, muy pequeño.

El widget de Portapapeles ya no nos muestra códigos QR para elementos que no son texto, para los cuales en realidad no funcionaban.

Al navegar por las categorías en Discover, ahora se resalta la activa en la barra lateral como es debido.

Se mejoró el ampliador de Spectacle para que se alinee mejor con los píxeles.

Plasma 6.7

En los widgets de Portapapeles y Redes de la Bandeja del Sistema, el botón de retroceso normal ahora nos permite volver a la página anterior, por lo que las subpáginas ya no tienen dos botones para retroceder.

Al conectar una impresora USB, ahora se muestra solo una notificación al respecto, no dos.

El complemento de KRunner «Kate Sessions» ya no anuncia resultados si Kate no está instalado o está instalado como un Flatpak donde su funcionalidad no funciona actualmente, aunque eso podría cambiar en el futuro.

Al colocar dos ventanas adyacentes en mosaico rápido, ahora se centran en el área disponible excluyendo cualquier panel, en lugar de apretar la ventana más cercana a los paneles.

Notable en rendimiento y técnica

Plasma 6.6.3

Se redujo la carga de CPU y GPU para ventanas en pantalla completa (también conocido como «direct scan-out») en pantallas que usan factores de escala más fraccionarios.

Plasma 6.7

Se mejoró la robustez con la que las aplicaciones en espacio aislado pueden iniciar solicitudes de captura de pantalla y escritorio remoto.

Si tenemos múltiples GPUs y alguna de ellas no es compatible con la aceleración 3D OpenGL, esto ya no impide que las más capaces proporcionen aceleración 3D.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.3 llegue el próximo martes el 17 de marzo de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.