Si no pasa nada, Plasma 6.6 debe llegar dentro de poco más de dos semanas. Por ese motivo, KDE ya no añade muchas novedades para esa versión, y lo que están haciendo es centrarse en pulirlo todo para que llegue en la mejor forma a mediados de febrero. Por otra parte, sí están presentando nuevas funciones, pero éstas llegarán ya en el Plasma 6.7 que nos entregarán más adelante, a mediados de 2026.

Hace unas horas, Nate Graham ha publicado una nueva nota de novedades semanales de Plasma, y en ella se recogen muchos bugs corregidos. Ya no dan cifras de los que quedan por arreglar, pero si hay una buena ristra de fallos que se han corregido. Lo que sigue es la lista con las novedades que nos han adelantado hoy.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.7.0

La ventana del selector de emojis ahora permite elegir agrupaciones de tonos de piel mixtos mediante un pequeño y agradable diálogo emergente fácil de usar.

Ahora es posible configurar un atajo de teclado global para borrar el historial de notificaciones.

Mejoras en la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.6.0

En el widget del panel de aplicaciones, el foco del teclado ya no es robado por elementos seleccionables que se encuentran justo bajo el puntero en el momento en que se abre el widget.

Las casillas de verificación con el tema Breeze ahora siempre tienen un fondo opaco, lo que soluciona un problema por el que las versiones sin marcar podían ser difíciles de ver cuando se superponían a imágenes.

Plasma 6.7.0

El botón de volver de las subcategorías de Preferencias del Sistema ahora se comporta más como un botón de retroceso tradicional, eliminando una fuente de títulos de página redundantes y reduciendo el total en uno.

En la página de notificaciones de Preferencias del Sistema, ahora siempre se puede previsualizar un sonido de notificación incluso si el sonido está desactivado para esa notificación.

La configuración de red de Plasma ahora muestra opciones adicionales de VPN L2TP que antes no estaban disponibles.

El antiguo estilo Air de Plasma, la variante clara del estilo Oxygen, ha vuelto con correcciones y mejoras.

El tema de cursores Oxygen ha recibido un pequeño ajuste visual para mejorar la apariencia del cursor de ocupado.

La configuración de los temas de cursor ahora muestra previsualizaciones más precisas, lo que corrige problemas como cursores temblorosos y hace que la cuadrícula de vista previa se sienta más estable.

Las distintas páginas de selección de temas de Preferencias del Sistema ahora son coherentes respecto a si se puede eliminar el tema activo, lo cual no es posible, y también informan de por qué ciertos temas no se pueden eliminar, debido a que fueron instalados por el sistema operativo y no por el sistema de obtención de nuevos elementos.

El widget de informe meteorológico ahora muestra un indicador de progreso mientras su ventana emergente está abierta pero todavía está cargando la previsión desde el servidor.

Frameworks 6.23

Los menús desplegables de los cuadros combinados en aplicaciones basadas en QtQuick y en páginas de Preferencias del Sistema ahora utilizan el estilo de menú estándar en lugar de un estilo personalizado.

Se ha añadido estilo para el nuevo componente SearchField incorporado recientemente en QtQuick, que ahora presenta el mismo aspecto que la versión de KDE creada años antes de que existiera la versión de Qt.

Rendimiento y técnico de KDE

Plasma 6.6.0

KRDP, la biblioteca de KDE para soporte de escritorio remoto, ya no requiere systemd.

Plasma 6.7.0

KWin ahora es compatible con el protocolo Wayland ext-background-effect-v1, lo que añade soporte para efectos de fondo estandarizados como el desenfoque y abre la puerta a una mayor coherencia visual entre aplicaciones que utilicen estos efectos.

Pronto en tu distribución con escritorio KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 de febrero. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.